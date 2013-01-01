Эта экскурсия ⛳ для тех, кто готов путешествовать целый день и любит русскую литературу. Мы отправимся в знаменитое на весь мир Большое Болдино. До усадьбы Пушкиных добираться долго - почти 4 часа. За это время нам нужно будет успеть обсудить много всего:
на чем перемещались по России во времена Пушкина: «долгие», «вольные» и «почтовые»;
откуда родом болдинские музы Пушкина;
почему будаки пляшут краковяк, а матраи торгуют валенками;
чей дедушка отдавал в качестве приданого свою «бабушку»;
как пользоваться бирками, где растут идеальные лучины и что такое трепак;
вслед за пушкинистами расшифруем часть «секретной» X главы Евгения Онегина.
На полпути до Болдина мы сделаем остановку в старинном и прекрасном Арзамасе. Разомнемся - пройдем пешком по историческому центру и вспомним многочисленные местные предания о пребывании Пушкина на арзамасской земле. Можно будет перекусить.
В музее-заповеднике "Болдино", конечно, посетим усадьбу Пушкиных, прогуляемся по барскому парку и зайдем в церковь ⛪, построенную дедом поэта. Заедем в соседнюю усадьбу во Львовке (ей владел старший сын Пушкина) и заглянем в любимую рощу Александра Сергеевича - Лучинник - с чудесным родником.
На маршруте есть точки питания (и время на их посещение).
Если у вас остались вопросы по экскурсии 🧭 - напишите мне в форме заказа, все обсудим!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт и входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 Холл вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.