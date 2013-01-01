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Болдино и Арзамас: здесь был Пушкин

Алексей Р.
Алексей Р. – Гид из Нижнего Новгорода
Болдино и Арзамас: здесь был Пушкин
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Болдино и Арзамас: здесь был Пушкин
Болдино и Арзамас: здесь был Пушкин

Что вы увидите

  • усадьба Пушкиных "Болдино"
  • музей сказок
  • Арзамас
  • Лукоянов
  • Львовка

Эта экскурсия ⛳ для тех, кто готов путешествовать целый день и любит русскую литературу. Мы отправимся в знаменитое на весь мир Большое Болдино. До усадьбы Пушкиных добираться долго - почти 4 часа. За это время нам нужно будет успеть обсудить много всего:

  • на чем перемещались по России во времена Пушкина: «долгие», «вольные» и «почтовые»;
  • откуда родом болдинские музы Пушкина;
  • почему будаки пляшут краковяк, а матраи торгуют валенками;
  • чей дедушка отдавал в качестве приданого свою «бабушку»;
  • как пользоваться бирками, где растут идеальные лучины и что такое трепак;
  • вслед за пушкинистами расшифруем часть «секретной» X главы Евгения Онегина.
  • На полпути до Болдина мы сделаем остановку в старинном и прекрасном Арзамасе. Разомнемся - пройдем пешком по историческому центру и вспомним многочисленные местные предания о пребывании Пушкина на арзамасской земле. Можно будет перекусить.
  • В музее-заповеднике "Болдино", конечно, посетим усадьбу Пушкиных, прогуляемся по барскому парку и зайдем в церковь ⛪, построенную дедом поэта. Заедем в соседнюю усадьбу во Львовке (ей владел старший сын Пушкина) и заглянем в любимую рощу Александра Сергеевича - Лучинник - с чудесным родником.
  • На маршруте есть точки питания (и время на их посещение).
Если у вас остались вопросы по экскурсии 🧭 - напишите мне в форме заказа, все обсудим!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт и входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
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Болдино и Арзамас: здесь был Пушкин
Болдино и Арзамас: здесь был Пушкин
Болдино и Арзамас: здесь был Пушкин

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Р.
Алексей Р.
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