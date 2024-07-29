Экскурсии по музею-заповеднику

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-заповедник» в Нижнем Новгороде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
На машине
9 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Отправиться за вдохновением и историями из жизни поэта в литературный музей-заповедник
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
23 авг в 07:00
25 авг в 07:00
от 22 700 за всё до 4 чел.
Музей-заповедник «Болдино» (из Нижнего Новгорода)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей-заповедник «Болдино» (из Нижнего Новгорода)
Проехать по пушкинским местам, посетить усадебные комплексы и услышать литературные истории
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
На автобусе
24 отзыва
13 часов
Групповая
Лучший выбор
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
Авто-путешествие из Нижнего Новгорода в музей-заповедник, где жил писатель, и в село Львовка
Начало: площадь Ленина
Расписание: в субботу в 07:00
24 авг в 07:00
31 авг в 07:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    29 июля 2024
    Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
    Гид Елена отличается глубиной и профессионализмом знаний и подачей материала. Передана любовь к своему краю и знание инфраструктуры территории по которой шла экскурсия. Водительский профессионализм позволил комфортно перенести дальнюю поездку. Спасибо!
  • В
    Валерия
    22 июля 2024
    По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
    Экскурсия очень понравилась. Красивейшая усадьба, хочется фотографировать и запечатлять все эти места. Отличный гид в Усадьбе. Хотелось бы побольше времени проводить в самой усадьбе, чтобы спокойно по ней погулять.
  • И
    Ирина
    15 июля 2024
    Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
    14.07.2024. Были на экскурсии в Большом Болдино и Львовке. Экскурсовод у нас был замечательный -Елена. Во время экскурсии получили обширную информацию, благодаря эрудиции экскурсовода. Чувствуется искреннее увлечение экскурсовода творчеством А. С. Пушкина. Рекомендуем всем Елену, как великолепного гида.
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2023
    Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
    Возможно, тому, кто бывал в Михайловском, усадьба Болдино покажется менее атмосферной, но данное место, конечно, обязательно для всех почитателей Пушкина
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    А. С. Приготовьтесь к долгой дороге (4 часа в одну сторону), но Вы точно не пожалеете, тем более в компании прекрасного гида Василия.

    Возможно, тому, кто бывал в Михайловском, усадьба Болдино покажется менее атмосферной, но данное место, конечно, обязательноВозможно, тому, кто бывал в Михайловском, усадьба Болдино покажется менее атмосферной, но данное место, конечно, обязательноВозможно, тому, кто бывал в Михайловском, усадьба Болдино покажется менее атмосферной, но данное место, конечно, обязательно

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Музей-заповедник»

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  2. Нижегородский Кремль
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  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Музей-заповедник" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 22 700. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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