Л Людмила Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина Гид Елена отличается глубиной и профессионализмом знаний и подачей материала. Передана любовь к своему краю и знание инфраструктуры территории по которой шла экскурсия. Водительский профессионализм позволил комфортно перенести дальнюю поездку. Спасибо!

В Валерия По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино Экскурсия очень понравилась. Красивейшая усадьба, хочется фотографировать и запечатлять все эти места. Отличный гид в Усадьбе. Хотелось бы побольше времени проводить в самой усадьбе, чтобы спокойно по ней погулять.

И Ирина Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина 14.07.2024. Были на экскурсии в Большом Болдино и Львовке. Экскурсовод у нас был замечательный -Елена. Во время экскурсии получили обширную информацию, благодаря эрудиции экскурсовода. Чувствуется искреннее увлечение экскурсовода творчеством А. С. Пушкина. Рекомендуем всем Елену, как великолепного гида.