12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Отправиться за вдохновением и историями из жизни поэта в литературный музей-заповедник
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
23 авг в 07:00
25 авг в 07:00
от 22 700₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей-заповедник «Болдино» (из Нижнего Новгорода)
Проехать по пушкинским местам, посетить усадебные комплексы и услышать литературные истории
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Групповая
Лучший выборПо пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
Авто-путешествие из Нижнего Новгорода в музей-заповедник, где жил писатель, и в село Львовка
Начало: площадь Ленина
Расписание: в субботу в 07:00
24 авг в 07:00
31 авг в 07:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила29 июля 2024Гид Елена отличается глубиной и профессионализмом знаний и подачей материала. Передана любовь к своему краю и знание инфраструктуры территории по которой шла экскурсия. Водительский профессионализм позволил комфортно перенести дальнюю поездку. Спасибо!
- ВВалерия22 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Красивейшая усадьба, хочется фотографировать и запечатлять все эти места. Отличный гид в Усадьбе. Хотелось бы побольше времени проводить в самой усадьбе, чтобы спокойно по ней погулять.
- ИИрина15 июля 202414.07.2024. Были на экскурсии в Большом Болдино и Львовке. Экскурсовод у нас был замечательный -Елена. Во время экскурсии получили обширную информацию, благодаря эрудиции экскурсовода. Чувствуется искреннее увлечение экскурсовода творчеством А. С. Пушкина. Рекомендуем всем Елену, как великолепного гида.
- ЮЮлия12 мая 2023Возможно, тому, кто бывал в Михайловском, усадьба Болдино покажется менее атмосферной, но данное место, конечно, обязательно для всех почитателей Пушкина
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Музей-заповедник»
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