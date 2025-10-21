Мои заказы

Детская квест-экскурсия «Балахна глазами детей» (из Нижнего Новгорода)

Познакомиться с древней и современной Балахной и найти вкусный клад
Юным путешественникам и их родителям предстоит ответить на интересные вопросы и выполнить нескучные задания, чтобы получить главный — и очень сладкий! — приз.

На квесте вы узнаете, как город получил своё название, какой царь построил здесь церковь и чем промышляли жители в старину. А ещё увидите нарядные изразцы и кружевную балахонскую розу.
Детская квест-экскурсия «Балахна глазами детей» (из Нижнего Новгорода)© Оля
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание квеста

Каждый получит индивидуальную карту путешествия — туда и будут заноситься ваши правильные ответы на вопросы квеста. На нашем пути:

Памятник Кузьме Минину. Вы узнаете, зачем ему отпилили часть руки и как монумент оказался в Балахне.

Музей Минина, где вы познакомитесь с историей народного ополчения 1612 года и рассмотрите коллекцию оружия 17–19 веков.

Никольская церковь — самый древний храм Нижегородской области.

Музей-усадьба купца Худякова. Вы выясните, чем прославился этот человек, и полюбуетесь паркетом 19 века и оригинальной лепниной.

Набережная Волги, которая на протяжении существования не раз меняла свой облик.

Музей «Дом Плотникова». Его экспозиции рассказывают об археологических находках в Балахне и ремёслах 16–20 веков.

Музей глины. Вы узнаете о деревенском быте и добыче глины, увидите русскую печь, коромысло, ухват и другие предметы старины.

Площадь Минина. Вы разберётесь в истории достопримечательностей этого места — от деревянной крепости до современного кинотеатра.

Спасская церковь, которую украшают изразцовые панно и абсолютно разные по форме и орнаменту окна.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota RAV4. Есть детское кресло
  • Дорога в одну сторону занимает 30 минут. Экскурсия длится 2,5–3 часа с учётом пути в зависимости от дорожной ситуации
  • В конце квеста участники получат сладкий приз

Дополнительные расходы — билеты в музеи:

  • Музей Минина: взрослые — 100 ₽ за чел., дети и пенсионеры — 50 ₽ за чел. Для гида покупать билет не нужно. Также можно взять дополнительную экскурсию с сотрудником музея — 220 ₽/чел.
  • Музей «Дом Плотникова»: взрослые — 100 ₽ за чел., дети и пенсионеры — 50 ₽ за чел. Нужно купить билет для гида. Также можно взять дополнительную экскурсию с сотрудником музея — 220 ₽/чел.
  • Музей глины: взрослые — 100 ₽ за чел., дети и пенсионеры — 50 ₽ за чел. Для гида покупать билет не нужно. Также можно взять дополнительную экскурсию с сотрудником музея — 220 ₽/чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д станции «Дубравная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля
Оля — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 236 туристов
Мы, Ольга и Сабина, организуем экскурсии, чтобы показать вам наиболее интересные, вкусные и дешёвые места Хургады! Рассказываем не только факты, но и истории из жизни обычных людей, в том числе,
читать дальше

о быте русских в городе вне отелей. А ещё даём много практической информации для путешественников. Мы очень ответственны и любим путешествовать сами, поэтому дадим важные советы своим гостям. Часть года Оля также проводит экскурсии по Балахне в Нижегородской области, поскольку это её малая родина! Ей хочется делиться богатой историей своего города и знакомить путешественников с интересными и любящими своё дело людьми! Экскурсии по египетской Хургаде она проводит с ноября по конец апреля, во время ежегодной зимовки с семьёй в Египте. Сабина проводит экскурсии по Хургаде с мая по конец октября. Она родилась в Беларуси, в 2020 году переехала в Хургаду. В 2014 году вышла замуж за египтянина, и сейчас вместе они воспитывают сына.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Е
Екатерина
21 окт 2025
Большое спасибо! В Балахне очень понравилось, хоть и не самый популярный маршрут, но достопримечательностей, заслуживающих внимания много! Для детей рекомендую, рассказывают очень интересно и доступно, а еще увлекательный квест!

