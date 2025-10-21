Юным путешественникам и их родителям предстоит ответить на интересные вопросы и выполнить нескучные задания, чтобы получить главный — и очень сладкий! — приз. На квесте вы узнаете, как город получил своё название, какой царь построил здесь церковь и чем промышляли жители в старину. А ещё увидите нарядные изразцы и кружевную балахонскую розу.

за 1–3 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание квеста

Каждый получит индивидуальную карту путешествия — туда и будут заноситься ваши правильные ответы на вопросы квеста. На нашем пути:

Памятник Кузьме Минину. Вы узнаете, зачем ему отпилили часть руки и как монумент оказался в Балахне.

Музей Минина, где вы познакомитесь с историей народного ополчения 1612 года и рассмотрите коллекцию оружия 17–19 веков.

Никольская церковь — самый древний храм Нижегородской области.

Музей-усадьба купца Худякова. Вы выясните, чем прославился этот человек, и полюбуетесь паркетом 19 века и оригинальной лепниной.

Набережная Волги, которая на протяжении существования не раз меняла свой облик.

Музей «Дом Плотникова». Его экспозиции рассказывают об археологических находках в Балахне и ремёслах 16–20 веков.

Музей глины. Вы узнаете о деревенском быте и добыче глины, увидите русскую печь, коромысло, ухват и другие предметы старины.

Площадь Минина. Вы разберётесь в истории достопримечательностей этого места — от деревянной крепости до современного кинотеатра.

Спасская церковь, которую украшают изразцовые панно и абсолютно разные по форме и орнаменту окна.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Toyota RAV4. Есть детское кресло

Дорога в одну сторону занимает 30 минут. Экскурсия длится 2,5–3 часа с учётом пути в зависимости от дорожной ситуации

В конце квеста участники получат сладкий приз

Дополнительные расходы — билеты в музеи: