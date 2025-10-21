Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 236 туристов
Мы, Ольга и Сабина, организуем экскурсии, чтобы показать вам наиболее интересные, вкусные и дешёвые места Хургады! Рассказываем не только факты, но и истории из жизни обычных людей, в том числе, читать дальше
о быте русских в городе вне отелей. А ещё даём много практической информации для путешественников. Мы очень ответственны и любим путешествовать сами, поэтому дадим важные советы своим гостям.
Часть года Оля также проводит экскурсии по Балахне в Нижегородской области, поскольку это её малая родина! Ей хочется делиться богатой историей своего города и знакомить путешественников с интересными и любящими своё дело людьми! Экскурсии по египетской Хургаде она проводит с ноября по конец апреля, во время ежегодной зимовки с семьёй в Египте.
Сабина проводит экскурсии по Хургаде с мая по конец октября.
Она родилась в Беларуси, в 2020 году переехала в Хургаду. В 2014 году вышла замуж за египтянина, и сейчас вместе они воспитывают сына.
Е
Екатерина
21 окт 2025
Большое спасибо! В Балахне очень понравилось, хоть и не самый популярный маршрут, но достопримечательностей, заслуживающих внимания много! Для детей рекомендую, рассказывают очень интересно и доступно, а еще увлекательный квест!