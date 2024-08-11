8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балахна, Конёво, Юрино: увлекательное путешествие в старину
Побывать на родине Кузьмы Минина, где строили корабли и плели кружева на коклюшках
Начало: У ж/д станции Дубравная
Завтра в 09:00
6 сен в 09:00
75006 375₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Водная прогулка
Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
Побывать на родине знаменитых нижегородцев, посетить музеи и узнать больше о быте и промыслах края
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь11 августа 2024Очень интересная и содержательная экскурсия, нетривиальный и неутомительный маршрут
- ИИрина11 июня 2024Очень интересная экскурсия и прекрасный экскурсовод Павел. Все очень понравилось.
- ООльга8 июня 2024Гид с прекрасными знаниями и максимально клиентоориентирован, все прошло идеально! Спасибо, рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Баланха»
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