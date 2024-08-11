Экскурсии в Балахну из Нижнего Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Баланха» в Нижнем Новгороде, цены от 6 375 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
На машине
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Балахна, Конёво, Юрино: увлекательное путешествие в старину
На машине
скидка
15%
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балахна, Конёво, Юрино: увлекательное путешествие в старину
Побывать на родине Кузьмы Минина, где строили корабли и плели кружева на коклюшках
Начало: У ж/д станции Дубравная
Завтра в 09:00
6 сен в 09:00
75006 375 за всё до 4 чел.
Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
На машине
9 часов
Водная прогулка
Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
Побывать на родине знаменитых нижегородцев, посетить музеи и узнать больше о быте и промыслах края
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Баланха»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
  2. Балахна, Конёво, Юрино: увлекательное путешествие в старину
  3. Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Чкаловская лестница
  4. Рождественская улица
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в сентябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Баланха" можно забронировать 3 экскурсии от 6 375 до 16 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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