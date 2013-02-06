Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Пойма Керженца

Природные комплексы поймы Керженца столь разнообразны, что здесь стоило бы проводить уроки биологии! Следуя по эко-тропе, вы познакомитесь с основными породами местных деревьев и увидите необычные растения. Услышите интересные факты об обитателях Керженца и пойменных озер, узнаете о роли заповедника в сохранении и восстановлении редких видов, а также увидите поселение бобров.

Вишенское болото

Отдельную главу нашей экскурсии 🧭 занимают болота. Их здесь множество, но они не одинаковы! Вы узнаете, чем отличается один тип болота от другого, чем они важны для природы и на какие болотные растения стоит обращать внимание.

Организационные детали