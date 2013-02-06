Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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Эко-путешествие в Керженский заповедник

Увидеть редких птиц и животных, пойменные озера и болота и узнать о флоре Нижегородской области

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
Наш край славится не только древними памятниками, но и удивительной природой.

Центр экологических путешествий — биосферный заповедник «Керженский».

Его населяют редкие виды птиц, животных и растений: черный аист, змееяд, скопа, сапсан, русская выхухоль, пыльцеголовник красный, неоттианте клобучковая.

Готовы познакомиться с ними?
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник

Что вас ожидает

Пойма Керженца
Природные комплексы поймы Керженца столь разнообразны, что здесь стоило бы проводить уроки биологии! Следуя по эко-тропе, вы познакомитесь с основными породами местных деревьев и увидите необычные растения. Услышите интересные факты об обитателях Керженца и пойменных озер, узнаете о роли заповедника в сохранении и восстановлении редких видов, а также увидите поселение бобров.

Вишенское болото
Отдельную главу нашей экскурсии 🧭 занимают болота. Их здесь множество, но они не одинаковы! Вы узнаете, чем отличается один тип болота от другого, чем они важны для природы и на какие болотные растения стоит обращать внимание.

Организационные детали

  • Тропа оборудована деревянным настилом, доступна для посещения только в бесснежный период
  • Рекомендуем взять с собой обед (сух. паёк и бутерброды), вода и чай предоставляются бесплатно
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Эко-путешествие в Керженский заповедник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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