Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Пойма Керженца Природные комплексы поймы Керженца столь разнообразны, что здесь стоило бы проводить уроки биологии! Следуя по эко-тропе, вы познакомитесь с основными породами местных деревьев и увидите необычные растения. Услышите интересные факты об обитателях Керженца и пойменных озер, узнаете о роли заповедника в сохранении и восстановлении редких видов, а также увидите поселение бобров.
Вишенское болото Отдельную главу нашей экскурсии 🧭 занимают болота. Их здесь множество, но они не одинаковы! Вы узнаете, чем отличается один тип болота от другого, чем они важны для природы и на какие болотные растения стоит обращать внимание.
Организационные детали
Тропа оборудована деревянным настилом, доступна для посещения только в бесснежный период
Рекомендуем взять с собой обед (сух. паёк и бутерброды), вода и чай предоставляются бесплатно
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!