Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Наш край славится не только древними памятниками, но и удивительной природой. Центр экологических путешествий — биосферный заповедник «Керженский». Его населяют редкие виды птиц, животных и растений: черный аист, змееяд, скопа, сапсан, русская выхухоль, пыльцеголовник красный, неоттианте клобучковая. Готовы познакомиться с ними?

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Описание экскурсии

Пойма Керженца

Природные комплексы поймы Керженца столь разнообразны, что здесь стоило бы проводить уроки биологии! Следуя по эко-тропе, вы познакомитесь с основными породами местных деревьев и увидите необычные растения. Услышите интересные факты об обитателях Керженца и пойменных озер, узнаете о роли заповедника в сохранении и восстановлении редких видов, а также увидите поселение бобров.

Вишенское болото

Отдельную главу нашей экскурсии занимают болота. Их здесь множество, но они не одинаковы! Вы узнаете, чем отличается один тип болота от другого, чем они важны для природы и на какие болотные растения стоит обращать внимание.

Организационные детали

Тропа оборудована деревянным настилом, доступна для посещения только в бесснежный период

Рекомендуем взять с собой обед (сух. паёк и бутерброды), вода и чай предоставляются бесплатно

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).