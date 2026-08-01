Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Увидеть редких птиц и животных, пойменные озера и болота и узнать о флоре Нижегородской области
Наш край славится не только древними памятниками, но и удивительной природой. Центр экологических путешествий — биосферный заповедник «Керженский».
Его населяют редкие виды птиц, животных и растений: черный аист, змееяд, скопа, сапсан, русская выхухоль, пыльцеголовник красный, неоттианте клобучковая. Готовы познакомиться с ними?
Описание экскурсии
Пойма Керженца
Природные комплексы поймы Керженца столь разнообразны, что здесь стоило бы проводить уроки биологии! Следуя по эко-тропе, вы познакомитесь с основными породами местных деревьев и увидите необычные растения. Услышите интересные факты об обитателях Керженца и пойменных озер, узнаете о роли заповедника в сохранении и восстановлении редких видов, а также увидите поселение бобров.
Вишенское болото
Отдельную главу нашей экскурсии занимают болота. Их здесь множество, но они не одинаковы! Вы узнаете, чем отличается один тип болота от другого, чем они важны для природы и на какие болотные растения стоит обращать внимание.
Организационные детали
Тропа оборудована деревянным настилом, доступна для посещения только в бесснежный период
Рекомендуем взять с собой обед (сух. паёк и бутерброды), вода и чай предоставляются бесплатно
Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).
в воскресенье в 08:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 6 часов 20 минут
Провёл экскурсии для 27187 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года. За это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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