Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка

Лёгкое водное приключение-перезагрузка в мини-группе
Это будет яркий сап-круиз по красивым местам Нижегородской области. Мы спланировали несложный маршрут, чтобы вы могли погрузиться в атмосферу природной гармонии.

Мы поплывём по течению, что избавит вас от изнурительной двухчасовой гребли, и насладимся поездкой без излишнего напряжения. Увидим 2 озера, лесную речку и островной монастырь.
5
3 отзыва
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

  • Мы встретим вас в Ворсме и на внедорожнике УАЗ отвезём к озеру Ключик. Дорога займёт около 15 минут.
  • На озере выдадим всё необходимое снаряжение, в том числе спасательные жилеты, и проведём инструктаж.
  • Затем мы выйдем на воду. Вы поплаваете по озеру, чтобы под руководством инструктора научиться правильно грести.
  • Зайдём в лесную речку Суринь и пройдём вниз по течению. Будем любоваться красотой и фотографироваться.
  • Доплывём до озера Тосканка, увидим красивый монастырь, построенный при Иване Грозном. Это единственный островной храм в Нижегородской области.
  • Прогулка на сапах займёт 1,5–2 часа. После мы вернёмся к месту старта в Ворсме.

По пути гид расскажет:

  • Почему температура воды в озере Ключик всегда держится на отметке в +6°C.
  • Отчего речка Суринь никогда не замерзает.
  • По какой причине вода там ярко-голубого цвета.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены:

  • Трансфер на автомобиле УАЗ из Ворсмы до озера Ключик и обратно.
  • Обучение гребле и сопровождение инструктора на маршруте.
  • Аренда сапов и необходимого снаряжения (весла, спасжилета, гермомешка).
  • Любительские фото и видео от инструктора.
  • Чай и перекус.

Важно знать:

  • Специальная физическая подготовка не требуется. Экскурсия подойдёт новичкам и даже тем, кто не умеет плавать.
  • Рекомендуем поездку взрослым и детям с 8 лет. Дети с 8 до 10 лет поплывут на одном сапе со взрослым. Ребёнок с 10 лет может плыть на доске самостоятельно.
  • Прогулка может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, дожде или грозе.
  • Можем организовать трансфер на микроавтобусе из Нижнего Новгорода до Ворсмы из расчета 1000 ₽ за чел.
  • Мы не допускаем до прогулки людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, также запрещено употреблять алкоголь на всём протяжении маршрута.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды.

в понедельник и вторник в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в среду в 12:00, 14:00 и 16:00, в четверг в 16:00, в пятницу в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Ворсма
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в среду в 12:00, 14:00 и 16:00, в четверг в 16:00, в пятницу в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
19 июля 2024
Приятное путешествие: живописный маршрут, по реке движение по течению, что удобно, понятный инструктаж, сопровождение и подсказки для новичков. Все понравилось.
Т
19 июля 2024
Спасибо огромное за сплав на сапах, места нереально красивые, всё организованно отлично. Остались мега положительные эмоции. Река красивая, плыть по течению одно удовольствие. В завершении поездки пирожки с чаем, за что отденое спасибо:) Обязательно буду всем рекомендовать.
Е
19 июля 2024
Александр, огромное спасибо за отличную прогулку, место нереально красивое буду рекомендовать всем знакомым! Прям душевно и отдельное спасибо за пирожки на причале просто нереальные. Обязательно ещё вернёмся!
Александр, огромное спасибо за отличную прогулку, место нереально красивое буду рекомендовать всем знакомым! Прям душевно иАлександр, огромное спасибо за отличную прогулку, место нереально красивое буду рекомендовать всем знакомым! Прям душевно иАлександр, огромное спасибо за отличную прогулку, место нереально красивое буду рекомендовать всем знакомым! Прям душевно иАлександр, огромное спасибо за отличную прогулку, место нереально красивое буду рекомендовать всем знакомым! Прям душевно иАлександр, огромное спасибо за отличную прогулку, место нереально красивое буду рекомендовать всем знакомым! Прям душевно и

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

ГрупповыеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеДля студентовАктивностиSUP-прогулкиВодные развлеченияНа микроавтобусе

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