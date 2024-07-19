Когда: в понедельник и вторник в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в среду в 12:00, 14:00 и 16:00, в четверг в 16:00, в пятницу в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Экскурсия длится около 3 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала