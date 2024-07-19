Это будет яркий сап-круиз по красивым местам Нижегородской области. Мы спланировали несложный маршрут, чтобы вы могли погрузиться в атмосферу природной гармонии.
Мы поплывём по течению, что избавит вас от изнурительной двухчасовой гребли, и насладимся поездкой без излишнего напряжения. Увидим 2 озера, лесную речку и островной монастырь.
Мы поплывём по течению, что избавит вас от изнурительной двухчасовой гребли, и насладимся поездкой без излишнего напряжения. Увидим 2 озера, лесную речку и островной монастырь.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Мы встретим вас в Ворсме и на внедорожнике УАЗ отвезём к озеру Ключик. Дорога займёт около 15 минут.
- На озере выдадим всё необходимое снаряжение, в том числе спасательные жилеты, и проведём инструктаж.
- Затем мы выйдем на воду. Вы поплаваете по озеру, чтобы под руководством инструктора научиться правильно грести.
- Зайдём в лесную речку Суринь и пройдём вниз по течению. Будем любоваться красотой и фотографироваться.
- Доплывём до озера Тосканка, увидим красивый монастырь, построенный при Иване Грозном. Это единственный островной храм в Нижегородской области.
- Прогулка на сапах займёт 1,5–2 часа. После мы вернёмся к месту старта в Ворсме.
По пути гид расскажет:
- Почему температура воды в озере Ключик всегда держится на отметке в +6°C.
- Отчего речка Суринь никогда не замерзает.
- По какой причине вода там ярко-голубого цвета.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены:
- Трансфер на автомобиле УАЗ из Ворсмы до озера Ключик и обратно.
- Обучение гребле и сопровождение инструктора на маршруте.
- Аренда сапов и необходимого снаряжения (весла, спасжилета, гермомешка).
- Любительские фото и видео от инструктора.
- Чай и перекус.
Важно знать:
- Специальная физическая подготовка не требуется. Экскурсия подойдёт новичкам и даже тем, кто не умеет плавать.
- Рекомендуем поездку взрослым и детям с 8 лет. Дети с 8 до 10 лет поплывут на одном сапе со взрослым. Ребёнок с 10 лет может плыть на доске самостоятельно.
- Прогулка может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, дожде или грозе.
- Можем организовать трансфер на микроавтобусе из Нижнего Новгорода до Ворсмы из расчета 1000 ₽ за чел.
- Мы не допускаем до прогулки людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, также запрещено употреблять алкоголь на всём протяжении маршрута.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды.
в понедельник и вторник в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в среду в 12:00, 14:00 и 16:00, в четверг в 16:00, в пятницу в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Ворсма
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в среду в 12:00, 14:00 и 16:00, в четверг в 16:00, в пятницу в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Уже более 5 лет мы организуем сап-прогулки в самом красивом месте Нижегородской области — на озёрах Тосканка и Ключик. За это время нас посетили более 5000 человек. У нас самый продуманный маршрут и профессиональная команда инструкторов, которые будут сопровождать вас на всём протяжении маршрута.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
19 июля 2024
Приятное путешествие: живописный маршрут, по реке движение по течению, что удобно, понятный инструктаж, сопровождение и подсказки для новичков. Все понравилось.
Т
Третьякова
19 июля 2024
Спасибо огромное за сплав на сапах, места нереально красивые, всё организованно отлично. Остались мега положительные эмоции. Река красивая, плыть по течению одно удовольствие. В завершении поездки пирожки с чаем, за что отденое спасибо:) Обязательно буду всем рекомендовать.
Е
Евгений
19 июля 2024
Александр, огромное спасибо за отличную прогулку, место нереально красивое буду рекомендовать всем знакомым! Прям душевно и отдельное спасибо за пирожки на причале просто нереальные. Обязательно ещё вернёмся!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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