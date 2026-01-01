Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды и были озера Светлояр
Путешествие к загадочному озеру Светлояр - это возможность прикоснуться к мифам и легендам, исследовать старинные экспонаты и загадать желание
«А в зале, посвященном озеру Светлояр, услышите легенду о граде Китеже и узнаете о писателях, поэтах и художниках, вдохновившихся красотой этих мест»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
«Отправиться к таинственному озеру Светлояр, услышать историю о Китеж-граде и старообрядцах, а также попробовать натуральные продукты с фермы и местные кушанья — таков наш план на день»
22 янв в 09:30
24 янв в 09:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
«А вот про два удивительных музея, в которые мы пойдем на самом озере, я заранее рассказывать не хочу, но из «Града Светлого» еще никто не ушел без восхищения»
23 янв в 08:00
25 янв в 08:00
26 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Откройте для себя красоту Нижнего Новгорода на велосипеде! Живописные маршруты, интересные факты и архитектура ждут вас на этой экскурсии
Начало: У главного ярмарочного дома
«Далее покатаетесь по набережной Волги вдоль микрорайона «Мещерское озеро»»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Увлекательное путешествие к озеру Светлояр и замку Шереметева. Истории Древней Руси, легенды и живописные виды ждут вас
Начало: На площади Ленина
«По пути мы расскажем про Китежскую Русь и раскроем легенды озера Светлояр»
Расписание: во вторник и субботу в 07:30
24 янв в 07:30
27 янв в 07:30
3300 ₽ за человека
Водная прогулка
Путешествие в сказочную Ворсму из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Ворсмы: монастырь на острове, музей ножей и незамерзающее озеро Ключи ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У станции метро «Горьковская»
«Ворсменское озеро — рукотворное»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр. Канатная дорога
Начало: Площадь Свободы, 4
«Светлояр - одно из самых загадочных озер, вода из него обладает исключительными свойствами»
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Озеро Светлояр и сырная экоферма
Узнайте легенды о Китеже и попробуйте натуральные сыры на экоферме в живописных местах Заволжья. Прогулка и дегустация ждут вас
Начало: На площади Ленина
«Далее мы отвезем вас к живописному чистейшему озеру, где снова вспомним предание о Китеже, ушедшем под воду вместе с жителями перед нашествием монголо-татарских захватчиков»
Расписание: в четверг и воскресенье в 08:30
2 апр в 08:30
5 апр в 08:30
3200 ₽ за человека
Групповая
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
«Экскурсия на озеро Светлояр Вы услышите про Китежскую Русь — сказочно живописный и овеянный легендами край и про таинственное озеро Светлояр»
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Начало: По договоренности с туристом
«Место силы и дух свободы Вы узнаете множество научных гипотез происхождения этого озера, также мы расскажем не менее интересные легенды и удивительные факты»
Расписание: Ежедневно, любое удобное время
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Шереметевский замок и озеро Светлояр
«Мистическое озеро Светлояр, Шереметьевский замок, пейзажный парк с прудами, а также Михайло-Архангельский собор в этой живописной и интересной программе»
Расписание: Суббота в 07:00
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Увидеть редких птиц и животных, пойменные озера и болота и узнать о флоре Нижегородской области
Начало: На площади Ленина
«Услышите интересные факты об обитателях Керженца и пойменных озер, узнаете о роли заповедника в сохранении и восстановлении редких видов, а также увидите поселение бобров»
Расписание: в воскресенье в 08:00
25 янв в 08:00
1 фев в 08:00
2800 ₽ за человека
