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Экскурсия в Керженский заповедник

Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Автобусная экскурсия ⛳ в Керженский заповедник, центром экологических путешествий.

Здесь вы увидите редкие виды птиц, животных и растений: это Черный аист, Змееяд, Скопа, Сапсан, русская выхухоль, пыльцеголовник красный, неоттианте клобучковая и многое другое… Экскурсия познакомит вас с разнообразием природных комплексов поймы Керженца, основными породами произрастающих здесь деревьев и связанными с ними растениями и животными.
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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Экскурсия в Керженский заповедник
Экскурсия в Керженский заповедник

Что вы увидите

  • Пойма керженца
  • Вишенское болото
Маршрут08:00 — отправление из Нижнего Новгорода, пл. Ленина
  • переезд в п. Рустай
10:00 — прибытие в Керженский заповедник
Освоение Керженских лесов началось в конце XIX века, но война отсрочила создание заповедной зоны на долгие годы.
Заповедник «Керженский» образован в 1993 году и является центром экологических путешествий. Керженский природный биосферный заповедник расположен в Нижегородской области. Его населяют редкие виды птиц, животных и растений: это Черный аист, Змееяд, Скопа, Сапсан, русская выхухоль, пыльцеголовник красный, неоттианте клобучковая и др….
  • экскурсия в природу «Пойма Керженца»
  • Экскурсия знакомит с разнообразием природных комплексов поймы Керженца, основными породами произрастающих здесь деревьев и связанными с ними растениями и животными. Также Вы узнаете интересные факты об обитателях Керженца и пойменных озер, о роли заповедника в их сохранении и восстановлении.
  • Тропа оборудована деревянным настилом, понтонными мостами и стендами с информацией.
  • обед (рекомендуется взять с собой сух. паёк и бутерброды, а вода и чай предоставляются бесплатно)
  • экскурсия в природу «Вишенское болото»
  • Экскурсия знакомит с разнообразием болот заповедника и их ролью в природе.
  • Особое внимание уделено типичным болотным растениям.
Тропа оборудована деревянным настилом и стендами с информацией. Доступна для посещения только в бесснежный период
15:00 — отправление из Керженского заповедника
17:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород
Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты.
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 пл. Ленина, Нижний Новгород
Экскурсия в Керженский заповедник
Экскурсия в Керженский заповедник
Экскурсия в Керженский заповедник
Экскурсия в Керженский заповедник
Экскурсия в Керженский заповедник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
Турфирма «.
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