Маршрут08:00 — отправление из Нижнего Новгорода, пл. Ленина

переезд в п. Рустай

10:00 — прибытие в Керженский заповедник

Освоение Керженских лесов началось в конце XIX века, но война отсрочила создание заповедной зоны на долгие годы.

Заповедник «Керженский» образован в 1993 году и является центром экологических путешествий. Керженский природный биосферный заповедник расположен в Нижегородской области. Его населяют редкие виды птиц, животных и растений: это Черный аист, Змееяд, Скопа, Сапсан, русская выхухоль, пыльцеголовник красный, неоттианте клобучковая и др….

экскурсия в природу «Пойма Керженца»

Экскурсия знакомит с разнообразием природных комплексов поймы Керженца, основными породами произрастающих здесь деревьев и связанными с ними растениями и животными. Также Вы узнаете интересные факты об обитателях Керженца и пойменных озер, о роли заповедника в их сохранении и восстановлении.

Тропа оборудована деревянным настилом, понтонными мостами и стендами с информацией.

обед (рекомендуется взять с собой сух. паёк и бутерброды, а вода и чай предоставляются бесплатно)

экскурсия в природу «Вишенское болото»

Экскурсия знакомит с разнообразием болот заповедника и их ролью в природе.

Особое внимание уделено типичным болотным растениям.

Тропа оборудована деревянным настилом и стендами с информацией. Доступна для посещения только в бесснежный период

15:00 — отправление из Керженского заповедника

17:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород