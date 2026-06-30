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Групповая
Шесть часов по Нижнему Новгороду (с обедом)
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По пятницам и субботам в 11:30
2950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
«Старообрядческий обед и мастер-класс по ткачеству»
Завтра в 09:00
24 июл в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Прогулочный рейс на теплоходе «Москва-198» - в обед и вечером (по выходным)
Проплыть между Волгой и Окой, наслаждаясь видами на ключевые достопримечательности Нижнего Новгорода
Начало: У Речного вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, 14:30 и 20:30
24 июл в 20:30
25 июл в 13:00
900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Поездка-прогулка для первого знакомства с Нижним Новгородом - самое то. Экскурсовод весёлый, опытный, умеет держать внимание группы. Автобус комфортабельный (было
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С
Потрясающе грамотно и информативно построена экскурсия. Гид очень хорошая, все четко, все остались довольны. Мне все очень понравилось. Спасибо!
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С
Все очень понравилось!!!!
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Т
Очень насыщенная программа, для обзорного тура, и это здорово, много информации сразу дают, интересно рассказывает гид Елена, большое спасибо ей
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А
У нас был гид Анна. Очень понравилась подача материала и стрктурированность маршрута. Водитель Олег превосходно нас провозил по непростым улочкам города. Маршрут рекомендую и Организатора тоже.
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Е
Экскурсия подходит тем, кто первый раз в Нижнем Новгороде. Она знакомит с городом. Был очень хороший экскурсовод (забыла, как его зовут).
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Е
Прекрасная экскурсия. Не утомительная не смотря на 6 часов, так как чередуется перемещение на автобусе и пешие прогулки. Многое увидели, узнали. Экскурсовод замечательный. Всем рекомендую
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А
Экскурсия очень понравилась, только при посадке менеджер села в автобус, а пассажиры стояли на улице ждали неизвестно чего, и не было возможности выбрать место где сесть
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О
Все отлично! Экскурсия очень понравилась! Рекомендую! Я сама из Нижнего Новгорода, так хотелось больше узнать о своем городе. Большое спасибо
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Ю
Работу экскурсовода оценил бы на отлично. А вот организацию экскурсии на 4,в начале экскурсии была неразбериха с местами в автобусе,но
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Всего 353 отзыва в Нижнем Новгороде в категории "С обедом"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «С обедом»
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Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 353 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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