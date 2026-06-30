читать дальше уменьшить экскурсоводу Дмитрию и водителю Александру! Дмитрий очень был внимательный к участникам экскурсии! Мы попали под дождь, Дмитрий выбирал локации, чтобы мы не сильно промокли. К окончанию экскурсии чувствовалась немного усталость, но прекрасные впечатления все сгладили, спасибо большое организаторам!

Все отлично! Экскурсия очень понравилась! Рекомендую! Я сама из Нижнего Новгорода, так хотелось больше узнать о своем городе. Большое спасибо