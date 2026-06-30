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Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Шесть часов по Нижнему Новгороду (с обедом)
На автобусе
6 часов
329 отзывов
Групповая
Шесть часов по Нижнему Новгороду (с обедом)
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По пятницам и субботам в 11:30
2950 ₽ за человека
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)
6 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
«Старообрядческий обед и мастер-класс по ткачеству»
Завтра в 09:00
24 июл в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулочный рейс на теплоходе «Москва-198» - в обед и вечером (по выходным)
На теплоходе
1 час
Групповая
Прогулочный рейс на теплоходе «Москва-198» - в обед и вечером (по выходным)
Проплыть между Волгой и Окой, наслаждаясь видами на ключевые достопримечательности Нижнего Новгорода
Начало: У Речного вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, 14:30 и 20:30
24 июл в 20:30
25 июл в 13:00
900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Шесть часов по Нижнему Новгороду (с обедом)
Поездка-прогулка для первого знакомства с Нижним Новгородом - самое то. Экскурсовод весёлый, опытный, умеет держать внимание группы. Автобус комфортабельный (было
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много народу), водитель аккуратный. Достойный обед в приятном кафе, в прохладе - неоценимо в жару. Не понравилось, как провёл экскурсию мальчик в усадьбе Рукавишниковых: какой-то школьный уровень подачи материала, речевые штампы и всё бегом-бегом, потому что сзади напирает следующая группа. Но в целом впечатление от 6-часового мероприятия хорошее.

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С
Шесть часов по Нижнему Новгороду (с обедом)
Потрясающе грамотно и информативно построена экскурсия. Гид очень хорошая, все четко, все остались довольны. Мне все очень понравилось. Спасибо!
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С
Шесть часов по Нижнему Новгороду (с обедом)
Все очень понравилось!!!!
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Т
Шесть часов по Нижнему Новгороду (с обедом)
Очень насыщенная программа, для обзорного тура, и это здорово, много информации сразу дают, интересно рассказывает гид Елена, большое спасибо ей
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за прекрасную экскурсию. Обед обычный, суп щи, салат свежий капустный, рис и свинина, компот, все достаточно вкусно. Туалетных комнат две, поэтому автобус из 50 чел много времени тратит на посещение туалета. Музей Рукавишникова во второй части программы очень интересный и красивый

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А
Шесть часов по Нижнему Новгороду (с обедом)
У нас был гид Анна. Очень понравилась подача материала и стрктурированность маршрута. Водитель Олег превосходно нас провозил по непростым улочкам города. Маршрут рекомендую и Организатора тоже.
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Е
Шесть часов по Нижнему Новгороду (с обедом)
Экскурсия подходит тем, кто первый раз в Нижнем Новгороде. Она знакомит с городом. Был очень хороший экскурсовод (забыла, как его зовут).
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Е
Шесть часов по Нижнему Новгороду (с обедом)
Прекрасная экскурсия. Не утомительная не смотря на 6 часов, так как чередуется перемещение на автобусе и пешие прогулки. Многое увидели, узнали. Экскурсовод замечательный. Всем рекомендую
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А
Шесть часов по Нижнему Новгороду (с обедом)
Экскурсия очень понравилась, только при посадке менеджер села в автобус, а пассажиры стояли на улице ждали неизвестно чего, и не было возможности выбрать место где сесть
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О
Шесть часов по Нижнему Новгороду (с обедом)
Все отлично! Экскурсия очень понравилась! Рекомендую! Я сама из Нижнего Новгорода, так хотелось больше узнать о своем городе. Большое спасибо
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экскурсоводу Дмитрию и водителю Александру! Дмитрий очень был внимательный к участникам экскурсии! Мы попали под дождь, Дмитрий выбирал локации, чтобы мы не сильно промокли. К окончанию экскурсии чувствовалась немного усталость, но прекрасные впечатления все сгладили, спасибо большое организаторам!

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Ю
Шесть часов по Нижнему Новгороду (с обедом)
Работу экскурсовода оценил бы на отлично. А вот организацию экскурсии на 4,в начале экскурсии была неразбериха с местами в автобусе,но
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благо люди были в большинстве не скандальные, поэтому проблему быстро решили. В целом 6 часов довольно затянуто,в целом основная экскурсия уложилась в 3 часа.

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Всего 353 отзыва в Нижнем Новгороде в категории "С обедом"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Шесть часов по Нижнему Новгороду (с обедом);
  2. В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто);
  3. Прогулочный рейс на теплоходе «Москва-198» - в обед и вечером (по выходным).
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Нижегородский Кремль;
  2. Чкаловская лестница;
  3. Набережная;
  4. Рождественская улица;
  5. Большая Покровская улица;
  6. Кремль;
  7. Стрелка;
  8. Старый город;
  9. Верхневолжская Набережная;
  10. Дивеево.
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2026
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 353 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2026 год по теме «С обедом», 353 ⭐ отзыва, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь