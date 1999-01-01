Экскурсионная программа:• 07:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Большое Болдино (230 км);
11:00 — прибытие в Большое Болдино;
Экскурсия в музей 🖼 — заповедник А. С. Пушкина «Болдино»
Экспозиция дома-музея посвящена пребыванию Пушкина в Большом Болдино. В комнатах, где останавливался поэт, воссозданы интерьеры, которые позволяют представить атмосферу его болдинского жилья;
Осмотр усадьбы (парк, вотчинная контора и другие усадебные постройки).
Экскурсия по Пушкинской усадьбе (господский дом, вотчинная контора, хозяйственные постройки, музей сказок), неторопливая прогулка 👣 по старинным паркам позволит почувствовать очарование той далёкой эпохи, прикоснуться к тайне пушкинского вдохновения;
Осмотр церкви Успения ХVIII века (храм полностью восстановлен к 200-летию со для рождения Пушкина);
Прогулка по роще Лучинник —любимому месту прогулок поэта;
Посещение с. Львовка. Экскурсия ⛳ в музей героев «Повестей Белкина» (за дополнительную плату);
16:00 — отправление из Большого Болдино;
20:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Проезд на комфортабельном автобусе
Путевая экскурсия
Прогулка по усадебному парку во Львовке (воскресный тур)
Сопровождение гида
Входные билеты.
Что не входит
Обед — 400 руб.
Музей «Повести Белкина» (воскресный тур) — 300 руб. взрослый, 200 руб. ребенок
Личные расходы.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.