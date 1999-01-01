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По пушкинским местам в Большое Болдино

4.6
0 отзывов
Спутник Н.
Спутник Н. – Гид из Нижнего Новгорода
Большое Болдино — село, связанное с творчеством Александра Сергеевича Пушкина.

На просторах Нижегородской области он работал над несколькими произведениями, в том числе над «Евгением Онегиным».

Вы отправитесь на экскурсию ⛳ по музею-заповеднику великого поэта.

Вы увидите места, где обитал Пушкин, и прочувствуете атмосферу той эпохи.

Гид покажет вам усадьбу, церковь ⛪ и другие места, которые любил Александр Сергеевич.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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По пушкинским местам в Большое Болдино

Что вы увидите

  • Музей – заповедник А. С. Пушкина «Болдино»
Экскурсионная программа:• 07:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Большое Болдино (230 км);
  • 11:00 — прибытие в Большое Болдино;
  • Экскурсия в музей 🖼 — заповедник А. С. Пушкина «Болдино»
  • Экспозиция дома-музея посвящена пребыванию Пушкина в Большом Болдино. В комнатах, где останавливался поэт, воссозданы интерьеры, которые позволяют представить атмосферу его болдинского жилья;
  • Осмотр усадьбы (парк, вотчинная контора и другие усадебные постройки).
  • Экскурсия по Пушкинской усадьбе (господский дом, вотчинная контора, хозяйственные постройки, музей сказок), неторопливая прогулка 👣 по старинным паркам позволит почувствовать очарование той далёкой эпохи, прикоснуться к тайне пушкинского вдохновения;
  • Осмотр церкви Успения ХVIII века (храм полностью восстановлен к 200-летию со для рождения Пушкина);
  • Прогулка по роще Лучинник —любимому месту прогулок поэта;
  • Посещение с. Львовка. Экскурсия ⛳ в музей героев «Повестей Белкина» (за дополнительную плату);
  • 16:00 — отправление из Большого Болдино;
  • 20:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Путевая экскурсия
  • Прогулка по усадебному парку во Львовке (воскресный тур)
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты.
Что не входит
  • Обед — 400 руб.
  • Музей «Повести Белкина» (воскресный тур) — 300 руб. взрослый, 200 руб. ребенок
  • Личные расходы.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Н.
Спутник Н.
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