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Экскурсия в Семёнов — столицу золотой хохломы

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1 отзыв
Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Невелик городок Семенов на нижегородской земле, но знаменит на весь мир.

Рождается здесь чудо-чудное, диво-дивное — золотая хохлома.

В далеком XVII веке зародилось искусство росписи по дереву, которое в течение столетий бережно передается из поколения в поколение.

Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самим поучаствовать в мастер-классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись».
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 650 ₽ за человека

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Экскурсия в Семёнов — столицу золотой хохломы
Экскурсия в Семёнов — столицу золотой хохломы

Что вы увидите

  • Музей народного быта «Дом Семена Ложкаря»
  • Семеновский Историко-художественный музей
  • Музейно-туристический центр «Золотая Хохлома»
Экскурсионная программа:09:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Семенов (90 км)
11:00 — прибытие в Семенов, посещение музея народного быта «Дом Семена Ложкаря»
Приехав в столицу Золотой Хохломы вы попадёте в Музей 🖼 народного быта «Дом Семена Ложкаря». Это большой деревенский дом, где в тёплой русской избе, наполненной запахом свежеиспеченного хлеба и ароматного кваса, обогревшись у русской печки, вы проникнетесь чувством старины и воочию увидите предметы крестьянского быта.
Заботливая хозяйка Семёновна расскажет о правилах и порядках уклада русской семьи, секретах домашнего уюта, покажет и научит работать забытыми предметами далекой старины: вальком, рубелем, ухватом и коромыслом. Своими руками вы изготовите прекрасный сувенир 🎁 — куколку-оберег для благополучия и достатка вашего дома.
12:00 — посещение Историко-художественного музея
Семеновский историко-художественный музей основан в 1934 г. стараниями мастера-педагога, энтузиаста, художника Матвеева Г. П. на базе школы по художественной обработке дерева, двухэтажный особняк к. XIX в., построенный из красного кирпича, ранее принадлежавший купцу-старообрядцу П. П. Шарыгину.
14:00 — посещение музейно-туристического центра «Золотая Хохлома»
Вас познакомят со старинным художественным промыслом — уникальной золотой хохломой. Особенно незабываемым станет посещение «Царской комнаты», а, посетив, мастер-класс, вы овладеете тайнами искусства росписи красавицы-матрешки или деревянной ложки.
Ну, а для тех, кто захочет порадовать родных и близких, — всегда открыты двери торгового центра, где представлен широчайший ассортимент хохломских изделий — от небольших сувениров до мебели и предметов домашнего обихода.
16:00 — выезд из Семенова
18:00 — ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород (пл. Ленина)Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Рекомендуем брать с собой сух. паёк и воду.
Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты в музеи.
Что не входит
  • Питание (рекомендуем взять с собой)
  • Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега для благополучия и достатка вашего дома — 150 руб. с человека
  • Мастер-класс по росписи красавицы-матрешки или деревянной ложки — 150 руб. с человека
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 площадь Ленина, Нижний Новгород
Экскурсия в Семёнов — столицу золотой хохломы
Экскурсия в Семёнов — столицу золотой хохломы
Экскурсия в Семёнов — столицу золотой хохломы
Экскурсия в Семёнов — столицу золотой хохломы

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
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