Экскурсионная программа:09:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Семенов (90 км)

11:00 — прибытие в Семенов, посещение музея народного быта «Дом Семена Ложкаря»

Приехав в столицу Золотой Хохломы вы попадёте в Музей 🖼 народного быта «Дом Семена Ложкаря». Это большой деревенский дом, где в тёплой русской избе, наполненной запахом свежеиспеченного хлеба и ароматного кваса, обогревшись у русской печки, вы проникнетесь чувством старины и воочию увидите предметы крестьянского быта.

Заботливая хозяйка Семёновна расскажет о правилах и порядках уклада русской семьи, секретах домашнего уюта, покажет и научит работать забытыми предметами далекой старины: вальком, рубелем, ухватом и коромыслом. Своими руками вы изготовите прекрасный сувенир 🎁 — куколку-оберег для благополучия и достатка вашего дома.

12:00 — посещение Историко-художественного музея

Семеновский историко-художественный музей основан в 1934 г. стараниями мастера-педагога, энтузиаста, художника Матвеева Г. П. на базе школы по художественной обработке дерева, двухэтажный особняк к. XIX в., построенный из красного кирпича, ранее принадлежавший купцу-старообрядцу П. П. Шарыгину.

14:00 — посещение музейно-туристического центра «Золотая Хохлома»

Вас познакомят со старинным художественным промыслом — уникальной золотой хохломой. Особенно незабываемым станет посещение «Царской комнаты», а, посетив, мастер-класс, вы овладеете тайнами искусства росписи красавицы-матрешки или деревянной ложки.

Ну, а для тех, кто захочет порадовать родных и близких, — всегда открыты двери торгового центра, где представлен широчайший ассортимент хохломских изделий — от небольших сувениров до мебели и предметов домашнего обихода.

16:00 — выезд из Семенова

18:00 — ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород (пл. Ленина)Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;