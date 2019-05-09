Золотое кольцо России не ограничивается городами, официально вошедшими в это гордое название. Существует ещё множество прекрасных пунктов, которые хранят в себе историю Древней Руси. Один из них — город Семёнов, расположенный в 86 километрах от Нижнего Новгорода.
История этого города начинается с XVII века. Здесь сохранилось много интересных старинных зданий и архитектурных сооружений. Яркие страницы истории Семёновского края неразрывно связаны с историей старообрядчества. Познакомиться с ней мы предлагаем вам на нашей экскурсии.
История этого города начинается с XVII века. Здесь сохранилось много интересных старинных зданий и архитектурных сооружений. Яркие страницы истории Семёновского края неразрывно связаны с историей старообрядчества. Познакомиться с ней мы предлагаем вам на нашей экскурсии.
Ближайшие даты:
4
янв
янв
23
фев
фев
8
мар
мар
5
апр
апр
27
апр
апр
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 300 ₽
|Льготный билет (дети до 16 лет, пенсионеры)
|2 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Музейно-туристический центр «Золотая Хохлома»
- Фабрика «Хохломская роспись»
- «Дом Семена Ложкаря»
Описание
Экскурсионная программа:09:00 — Выезд из Н. Новгорода от пл. Ленина, памятник Ленину (86 км.). Ориентировочное время в пути 1.5 часа. 10:30 — Прибытие в Семенов Город Семенов имеет многовековую историю, которая начинается с XVII века. Здесь сохранилось много интересных старинных зданий и архитектурных сооружений. Яркие страницы истории Семеновского края неразрывно связаны с историей старообрядчества. Одним из главных занятий старообрядцев было изготовление деревянной посуды, ложек. Именно со старообрядчеством связано возникновение хохломского искусства росписи по дереву. 11:30 — Посещение с интерактивной программой «Дома Семена Ложкаря» Это большая деревенская изба, наполненная запахом свежеиспеченного хлеба и ароматного кваса. Обогревшись у русской печки, вы проникнетесь чувством старины и воочию увидите предметы крестьянского быта. Заботливая хозяйка Семёновна расскажет о правилах и порядках уклада русской семьи, секретах домашнего уюта, покажет и научит работать забытыми предметами далекой старины: вальком, рубелем, ухватом и коромыслом. По желанию мастер класс по сырому валянию валеночка. 13:00 — Посещение с экскурсией фабрики «Хохломская роспись» Посетив фабрику, вы приоткроете для себя волшебную тайну уникальной технологии «получения золота из серебра» и подивитесь мастерству росписи да резьбы. Во время экскурсии Вы услышите легенду о зарождении Хохломы и увидите весь цикл производства хохломских изделий и русской матрешки. 14:00 — Обед по желанию 15:00 — Посещение музейно-туристического центра «Золотая хохлома» В залах музейно-туристического центра Вы узнаете о зарождении семеновского промысла и увидите богатую коллекцию изделий хохломской росписи как старинных, так и современных. Увидите «Царскую комнату», которая является отражением уникальности и широкой популярности промысла. Ну, а для тех, кто захочет порадовать родных и близких, — всегда открыты двери торгового центра, где представлен широчайший ассортимент хохломских изделий — от небольших сувениров до мебели и предметов домашнего обихода. Проведите этот день с нами. Прекрасный отдых, отличное настроение и массу позитивных эмоций гарантируем! 16:00 — выезд из Семёнова 17:30 — ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород на площадь Ленина Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По календарю с 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на автобусе туристического класса (иномарка)/ микроавтобусе
- Услуги сопровождающего
- Экскурсионная программа с гидом
- Посещение музея народного быта с интерактивной программой
- Посещение с экскурсией фабрики «Хохломская роспись»
- Посещение музейно-туристического центра «Золотая Хохлома»
- Страховка от ДТП
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры и прочее)
- Питание — 450 рублей
- Мастер-класс по росписи— 150 рублей
- Место начала и завершения?
- пл. Ленина, Нижний Новгород
- Когда и сколько длится?
- Когда: По календарю с 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Необходимо подойти к месту начала экскурсии за 10 минут до отправления!
- При необходимости добавить к стоимости дополнительные услуги (питание, мастер-класс) просим сообщать заранее
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
a
alenka.6
9 мая 2019
Экскурсовод в автобусе Татьяна - супер! Понравилась программа экскурсии в общем, несмотря на неработающую в праздничный день фабрику (1 человек в цехе и 2 художника не в счет), неплохой экскурсовод по производству. Понравился и интерактивный музей, и прогулка по патриархальному Семёнову. Ложка дегтя: 2 девочки от фирмы собирающие деньги и считающие туристов - суета-суетой (автобус подали и туристы собрались рано), а отправили автобус на 15 мин позже, потом в "пробке" стояли на выезде из города.
c
carenko-
6 мая 2019
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Похожие туры из Нижнего Новгорода
Групповая
9 часов
Экскурсия в Семёнов - столицу золотой хохломы
Площадь Ленина, Нижний Новгород
Завтра
4 янв
6 янв
8 янв
2 150₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
на Большой Покровской
Сегодня
Завтра
1 янв
2 янв
5 000₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
6 часов
Семёнов - столица золотой хохломы
Ваш отель в Нижнем Новгороде или по договорённости
7 янв
8 янв
9 янв
10 янв
от 11 900₽ за всё до 4 чел.