Золотое кольцо России не ограничивается городами, официально вошедшими в это гордое название. Существует ещё множество прекрасных пунктов, которые хранят в себе историю Древней Руси. Один из них — город Семёнов, расположенный в 86 километрах от Нижнего Новгорода. История этого города начинается с XVII века. Здесь сохранилось много интересных старинных зданий и архитектурных сооружений. Яркие страницы истории Семёновского края неразрывно связаны с историей старообрядчества. Познакомиться с ней мы предлагаем вам на нашей экскурсии.

Описание

Экскурсионная программа:09:00 — Выезд из Н. Новгорода от пл. Ленина, памятник Ленину (86 км.). Ориентировочное время в пути 1.5 часа. 10:30 — Прибытие в Семенов Город Семенов имеет многовековую историю, которая начинается с XVII века. Здесь сохранилось много интересных старинных зданий и архитектурных сооружений. Яркие страницы истории Семеновского края неразрывно связаны с историей старообрядчества. Одним из главных занятий старообрядцев было изготовление деревянной посуды, ложек. Именно со старообрядчеством связано возникновение хохломского искусства росписи по дереву. 11:30 — Посещение с интерактивной программой «Дома Семена Ложкаря» Это большая деревенская изба, наполненная запахом свежеиспеченного хлеба и ароматного кваса. Обогревшись у русской печки, вы проникнетесь чувством старины и воочию увидите предметы крестьянского быта. Заботливая хозяйка Семёновна расскажет о правилах и порядках уклада русской семьи, секретах домашнего уюта, покажет и научит работать забытыми предметами далекой старины: вальком, рубелем, ухватом и коромыслом. По желанию мастер класс по сырому валянию валеночка. 13:00 — Посещение с экскурсией фабрики «Хохломская роспись» Посетив фабрику, вы приоткроете для себя волшебную тайну уникальной технологии «получения золота из серебра» и подивитесь мастерству росписи да резьбы. Во время экскурсии Вы услышите легенду о зарождении Хохломы и увидите весь цикл производства хохломских изделий и русской матрешки. 14:00 — Обед по желанию 15:00 — Посещение музейно-туристического центра «Золотая хохлома» В залах музейно-туристического центра Вы узнаете о зарождении семеновского промысла и увидите богатую коллекцию изделий хохломской росписи как старинных, так и современных. Увидите «Царскую комнату», которая является отражением уникальности и широкой популярности промысла. Ну, а для тех, кто захочет порадовать родных и близких, — всегда открыты двери торгового центра, где представлен широчайший ассортимент хохломских изделий — от небольших сувениров до мебели и предметов домашнего обихода. Проведите этот день с нами. Прекрасный отдых, отличное настроение и массу позитивных эмоций гарантируем! 16:00 — выезд из Семёнова 17:30 — ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород на площадь Ленина Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.