В 2024 году отмечается 225 лет со дня рождения поэта, к этой дате в Болдино произвели реставрационные работы. Приглашаем Вас посетить обновленную усадьбу
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Большое Болдино
Большое Болдино – это удивительное место, которое пленяет своей поэтической атмосферой. Здесь возникает желание возвращаться вновь и вновь, чтобы вновь погрузиться в романтический и загадочный 19 век, эпоху Александра Сергеевича Пушкина, которая до сих пор ощущается в воздухе.
Юбилей поэта
В 2024 году мы будем отмечать 225 лет со дня рождения великого поэта. К этой значимой дате в Болдино были проведены реставрационные работы, что делает посещение усадьбы еще более привлекательным.
Приглашаем в путешествие
Мы рады пригласить вас посетить обновленную усадьбу. Вот план нашего путешествия:
- 07:30 - Выезд из Нижнего Новгорода. Отправление от площади Ленина, памятник Ленину.
- Ориентировочное время в пути: 4,5 часа (260 км).
- Прибытие в Большое Болдино: Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей.
- 12:40 - Посещение музея-заповедника А. С. Пушкина.
Историческая значимость
Село Большое Болдино – это старинная вотчина рода Пушкиных. Усадьба в Болдино является одним из самых значимых мест, связанных с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Здесь поэт провел три осени: в 1830, 1833 и 1834 годах, и именно эти годы стали важными в его творческой биографии.
Не упустите возможность прикоснуться к истории и насладиться атмосферой, которая вдохновляла великого поэта. Мы ждем вас в Большом Болдино!
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|3 300 ₽
|Льготный
|3 200 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Львовка
- Усадьба в Болдино
- Музей пушкинских сказок
- Роща Лучинник
Что включено
- Проезд на автобусе туристического класса (иномарка) / микроавтобусе
- Услуги сопровождающего
- Экскурсионная программа с гидом
- Путевая экскурсия
- Прогулка по усадебному парку во Львовке
- Стоимость билета в музей / «Усадьба Пушкина/»
- Страховка от ДТП
Что не входит в цену
- Питание: обед 500 руб.
- "Музей /" Повести Белкина/" 500 рублей взрослый
- 450 рублей ребенок.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Необходимо подойти к месту начала экскурсии за 10 минут до отправления