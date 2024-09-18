Большое Болдино. Осенняя пора! Очей очарованье

Большое Болдино – это необыкновенное место, которое покоряет своей особой поэтической обстановкой, возникает желание возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы снова окунуться в атмосферу романтического и загадочного 19 века - эпоху А. С. Пушкина, царящую здесь.

В 2024 году отмечается 225 лет со дня рождения поэта, к этой дате в Болдино произвели реставрационные работы. Приглашаем Вас посетить обновленную усадьбу
5
1 отзыв
Большое Болдино. Осенняя пора! Очей очарованье
Большое Болдино. Осенняя пора! Очей очарованье
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Большое Болдино

Большое Болдино – это удивительное место, которое пленяет своей поэтической атмосферой. Здесь возникает желание возвращаться вновь и вновь, чтобы вновь погрузиться в романтический и загадочный 19 век, эпоху Александра Сергеевича Пушкина, которая до сих пор ощущается в воздухе.

Юбилей поэта

В 2024 году мы будем отмечать 225 лет со дня рождения великого поэта. К этой значимой дате в Болдино были проведены реставрационные работы, что делает посещение усадьбы еще более привлекательным.

Приглашаем в путешествие

Мы рады пригласить вас посетить обновленную усадьбу. Вот план нашего путешествия:

  • 07:30 - Выезд из Нижнего Новгорода. Отправление от площади Ленина, памятник Ленину.
  • Ориентировочное время в пути: 4,5 часа (260 км).
  • Прибытие в Большое Болдино: Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей.
  • 12:40 - Посещение музея-заповедника А. С. Пушкина.

Историческая значимость

Село Большое Болдино – это старинная вотчина рода Пушкиных. Усадьба в Болдино является одним из самых значимых мест, связанных с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Здесь поэт провел три осени: в 1830, 1833 и 1834 годах, и именно эти годы стали важными в его творческой биографии.

Не упустите возможность прикоснуться к истории и насладиться атмосферой, которая вдохновляла великого поэта. Мы ждем вас в Большом Болдино!

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет3 300 ₽
Льготный3 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Львовка
  • Усадьба в Болдино
  • Музей пушкинских сказок
  • Роща Лучинник
Что включено
  • Проезд на автобусе туристического класса (иномарка) / микроавтобусе
  • Услуги сопровождающего
  • Экскурсионная программа с гидом
  • Путевая экскурсия
  • Прогулка по усадебному парку во Львовке
  • Стоимость билета в музей / «Усадьба Пушкина/»
  • Страховка от ДТП
Что не входит в цену
  • Питание: обед 500 руб.
  • "Музей /" Повести Белкина/" 500 рублей взрослый
  • 450 рублей ребенок.
Место начала и завершения?
Пл. Ленина (Маринс Парк отель, ул. Советская,12)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Необходимо подойти к месту начала экскурсии за 10 минут до отправления
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
Е
18 сен 2024
Очень понравилось. Замечательный экскурсовод. Много интересного. Организация отличная

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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