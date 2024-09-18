Большое Болдино – это необыкновенное место, которое покоряет своей особой поэтической обстановкой, возникает желание возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы снова окунуться в атмосферу романтического и загадочного 19 века - эпоху А. С. Пушкина, царящую здесь. В 2024 году отмечается 225 лет со дня рождения поэта, к этой дате в Болдино произвели реставрационные работы. Приглашаем Вас посетить обновленную усадьбу

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Описание экскурсии

Добро пожаловать в Большое Болдино

Большое Болдино – это удивительное место, которое пленяет своей поэтической атмосферой. Здесь возникает желание возвращаться вновь и вновь, чтобы вновь погрузиться в романтический и загадочный 19 век, эпоху Александра Сергеевича Пушкина, которая до сих пор ощущается в воздухе.

Юбилей поэта

В 2024 году мы будем отмечать 225 лет со дня рождения великого поэта. К этой значимой дате в Болдино были проведены реставрационные работы, что делает посещение усадьбы еще более привлекательным.

Приглашаем в путешествие

Мы рады пригласить вас посетить обновленную усадьбу. Вот план нашего путешествия:

07:30 - Выезд из Нижнего Новгорода. Отправление от площади Ленина, памятник Ленину.

- Выезд из Нижнего Новгорода. Отправление от площади Ленина, памятник Ленину. Ориентировочное время в пути: 4,5 часа (260 км).

4,5 часа (260 км). Прибытие в Большое Болдино: Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей.

Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей. 12:40 - Посещение музея-заповедника А. С. Пушкина.

Историческая значимость

Село Большое Болдино – это старинная вотчина рода Пушкиных. Усадьба в Болдино является одним из самых значимых мест, связанных с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Здесь поэт провел три осени: в 1830, 1833 и 1834 годах, и именно эти годы стали важными в его творческой биографии.

Не упустите возможность прикоснуться к истории и насладиться атмосферой, которая вдохновляла великого поэта. Мы ждем вас в Большом Болдино!