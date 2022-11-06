Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков

Проникнуться жизнью и творчеством гения на поэтичной прогулке по его имению
Как жил великий, чем вдохновлялся, кого любил, кем восхищался — на прогулке по владениям А. С. Пушкина вам предстоит раскрыть множество любопытных историй о писателе.

Прогуливаясь под сенью клёнов и дубов, вы попробуете уловить тот эфемерный дух поэзии, который выступал движущей силой к написанию стихов, знакомых нам с детства.
5
1 отзыв
Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков
Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков
Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Биография писателя в увлекательной манере

Путешествие до села станет для вас нескучным и вполне познавательным — все наши разговоры будут о жизни и литературном творчестве Пушкина. Вы детально разберётесь в родословной поэта — поверьте, она очень интересная. Услышите любопытные факты о его потомках, включая наших современников. Узнаете о визите Пушкина в Нижний Новгород и о нашумевшем романе с Ольгой Калашниковой. И, конечно, насладитесь поэзией творца — я прочитаю для вас его избранные стихотворения!

Владения Пушкина

По прибытии в Большое Болдино вы отправитесь на экскурсию по усадебному дому и территории музея-заповедника, которую проведут его сотрудники. Если после долгой дороги и прогулки по усадьбе вы почувствуете, что проголодались, можно пообедать в местном кафе.
Пушкин прославил не только это село, но и деревню Львовка, куда мы и поедем дальше. Вы узнаете подробнее об истории деревни и посетите музей повестей Белкина. Следом — в «Лучинник» — вдохновиться идиллическими пейзажами рощи и, может быть, сочинить в голове пару-тройку ладных строк. И, набравшись впечатлений, мы вернёмся к родным пенатам.

*В хорошую погоду предлагаю вам устроить в роще пикник. Еду можно взять с собой или заказать в кафе на вынос.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана с учётом транспорта для 1-8 человек
  • Экскурсию можно провести на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида. Стоимость составит 11 000 рублей
  • Не включены в стоимость билеты в музей «Большое Болдино» — 200 руб. /взрослые, 150 руб. /школьники и студенты.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
6 ноя 2022
Дорога от Нижнего до Болдино долгая, но поездка стоила того, чтобы потратить 12 часов на нее. Осень - любимое время года великого Пушкина. И мы ее любим так же, как
читать дальше

он. Весь путь, прилипнув к окнам машины, наслаждались великолепными пейзажами. А потом - встреча с поэтом. Когда понимаешь, что этим же воздухом дышал Александр Сергеевич, что он сидел на этих стульях, писал свои стихи и прозаические произведения в этом доме, который хранит тепло его души, сердце замирает, и ты проникаешься величием нашей истории. Блестящая поездка.

О
6 ноя 2022
Дорога от Нижнего до Болдино долгая, но поездка стоила того, чтобы потратить 12 часов на нее. Осень - любимое время года великого Пушкина. И мы ее любим так же, как
читать дальше

он. Весь путь, прилипнув к окнам машины, наслаждались великолепными пейзажами. А потом - встреча с поэтом. Когда понимаешь, что этим же воздухом дышал Александр Сергеевич, что он сидел на этих стульях, писал свои стихи и прозаические произведения в этом доме, который хранит тепло его души, сердце замирает, и ты проникаешься величием нашей истории. Блестящая поездка.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковМузеиЛетниеВыездныеНа весь деньЛитература и искусствоУсадьбы и дворцыБолдино

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Уходящая нижегородская старина
Пешая
90 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Уходящая нижегородская старина: домовая резьба и история
Прогулка по старинным улицам Нижнего Новгорода с посещением деревянных домов и рассказами о жизни писателей и архитектуре. Ощутите атмосферу прошлого
Начало: ул. Ильинская
21 июля в 08:00
22 июля в 16:00
5 000 за всё до 6 чел.
Литературно-графичный маршрут
Пешая
28 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
Завтра в 17:00
25 июля в 12:30
от 3 800 за всё до 4 чел.
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
На автобусе
22 отзыва
13 часов
Групповая
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
Авто-путешествие из Нижнего Новгорода в музей-заповедник, где жил писатель, и в село Львовка
Начало: площадь Ленина
Завтра в 07:00
27 июля в 07:00
3 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХорошоТам