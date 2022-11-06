Проникнуться жизнью и творчеством гения на поэтичной прогулке по его имению
Как жил великий, чем вдохновлялся, кого любил, кем восхищался — на прогулке по владениям А. С. Пушкина вам предстоит раскрыть множество любопытных историй о писателе.
Прогуливаясь под сенью клёнов и дубов, вы попробуете уловить тот эфемерный дух поэзии, который выступал движущей силой к написанию стихов, знакомых нам с детства.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Биография писателя в увлекательной манере
Путешествие до села станет для вас нескучным и вполне познавательным — все наши разговоры будут о жизни и литературном творчестве Пушкина. Вы детально разберётесь в родословной поэта — поверьте, она очень интересная. Услышите любопытные факты о его потомках, включая наших современников. Узнаете о визите Пушкина в Нижний Новгород и о нашумевшем романе с Ольгой Калашниковой. И, конечно, насладитесь поэзией творца — я прочитаю для вас его избранные стихотворения!
Владения Пушкина
По прибытии в Большое Болдино вы отправитесь на экскурсию по усадебному дому и территории музея-заповедника, которую проведут его сотрудники. Если после долгой дороги и прогулки по усадьбе вы почувствуете, что проголодались, можно пообедать в местном кафе. Пушкин прославил не только это село, но и деревню Львовка, куда мы и поедем дальше. Вы узнаете подробнее об истории деревни и посетите музей повестей Белкина. Следом — в «Лучинник» — вдохновиться идиллическими пейзажами рощи и, может быть, сочинить в голове пару-тройку ладных строк. И, набравшись впечатлений, мы вернёмся к родным пенатам.
*В хорошую погоду предлагаю вам устроить в роще пикник. Еду можно взять с собой или заказать в кафе на вынос.
Организационные детали
Стоимость экскурсии указана с учётом транспорта для 1-8 человек
Экскурсию можно провести на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида. Стоимость составит 11 000 рублей
Не включены в стоимость билеты в музей «Большое Болдино» — 200 руб. /взрослые, 150 руб. /школьники и студенты.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 983 туристов
Гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и окрестностям. Люблю свой большой город и провинцию, хочу показать нашу живописную природу, реки, мосты, архитектурные шедевры, и рассказать истории людей - как жили, работали, любили. читать дальше
Познакомившись с нашим краем, лучше узнаешь историю России. Ведь, начиная c XIII века, в нашей стране не было ни одного события, которое бы не коснулось нижегородской земли.
Постоянно ищу интересные новые материалы в областном архиве, библиотеках Нижнего и Москвы.
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Ольга
6 ноя 2022
Дорога от Нижнего до Болдино долгая, но поездка стоила того, чтобы потратить 12 часов на нее. Осень - любимое время года великого Пушкина. И мы ее любим так же, как читать дальше
он. Весь путь, прилипнув к окнам машины, наслаждались великолепными пейзажами. А потом - встреча с поэтом. Когда понимаешь, что этим же воздухом дышал Александр Сергеевич, что он сидел на этих стульях, писал свои стихи и прозаические произведения в этом доме, который хранит тепло его души, сердце замирает, и ты проникаешься величием нашей истории. Блестящая поездка.
О
Ольга
6 ноя 2022
Дорога от Нижнего до Болдино долгая, но поездка стоила того, чтобы потратить 12 часов на нее. Осень - любимое время года великого Пушкина. И мы ее любим так же, как читать дальше
он. Весь путь, прилипнув к окнам машины, наслаждались великолепными пейзажами. А потом - встреча с поэтом. Когда понимаешь, что этим же воздухом дышал Александр Сергеевич, что он сидел на этих стульях, писал свои стихи и прозаические произведения в этом доме, который хранит тепло его души, сердце замирает, и ты проникаешься величием нашей истории. Блестящая поездка.