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Горькие истории: аудиопрогулка по местам Максима Горького

Трогательная экскурсия о нелёгкой жизни и добрых делах писателя в Нижнем Новгороде
Субботние порки от деда, план побега и обваренные руки, нераскрытое убийство в центре города и голодные дети на ёлке, уход от жены к актрисе и, наконец, тайна имени. Всё это — интересные истории нашей экскурсии.

А ещё вас ждут реальные места жизни писателя, великолепные виды центральной и исторической части города. И многое другое!
Горькие истории: аудиопрогулка по местам Максима Горького
Горькие истории: аудиопрогулка по местам Максима Горького
Горькие истории: аудиопрогулка по местам Максима Горького
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание аудиогида

  • Вы познакомитесь с юмористическими афоризмами писателя
  • Почувствуете счастье бедной детворы, попавшей в мороз на горьковскую ёлку
  • Загадаете желание у скульптуры воробьишки — почти так же, как у чижика в Питере
  • Услышите более десятка псевдонимов писателя и поймёте, почему он стал Максимом
  • Увидите реальные места жизни Горького
  • И это ещё не всё!

Маршрут прогулки:

  • площадь Горького
  • памятник Горькому
  • «Домик Каширина»
  • дом детства Горького
  • улица Большая Покровская
  • Нижегородский театр драмы
  • музей Горького
  • площадь Минина
  • Литературный музей
  • скульптура «Городовой»

Организационные детали

На экскурсии вам встретятся музеи — по желанию их можно посетить. А если захотите перекусить — кафе и ресторанчиков по пути предостаточно. Экскурсия пешеходная, но есть длинные расстояния между объектами, которые можно проехать на самокате или велосипеде. Прокаты будут на маршруте.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на почту и в СМС ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт провёдет вас по всему маршруту

Важно

  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать. Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон. Если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет490 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Короленко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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