Субботние порки от деда, план побега и обваренные руки, нераскрытое убийство в центре города и голодные дети на ёлке, уход от жены к актрисе и, наконец, тайна имени. Всё это — интересные истории нашей экскурсии.
А ещё вас ждут реальные места жизни писателя, великолепные виды центральной и исторической части города. И многое другое!
А ещё вас ждут реальные места жизни писателя, великолепные виды центральной и исторической части города. И многое другое!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание аудиогида
- Вы познакомитесь с юмористическими афоризмами писателя
- Почувствуете счастье бедной детворы, попавшей в мороз на горьковскую ёлку
- Загадаете желание у скульптуры воробьишки — почти так же, как у чижика в Питере
- Услышите более десятка псевдонимов писателя и поймёте, почему он стал Максимом
- Увидите реальные места жизни Горького
- И это ещё не всё!
Маршрут прогулки:
- площадь Горького
- памятник Горькому
- «Домик Каширина»
- дом детства Горького
- улица Большая Покровская
- Нижегородский театр драмы
- музей Горького
- площадь Минина
- Литературный музей
- скульптура «Городовой»
Организационные детали
На экскурсии вам встретятся музеи — по желанию их можно посетить. А если захотите перекусить — кафе и ресторанчиков по пути предостаточно. Экскурсия пешеходная, но есть длинные расстояния между объектами, которые можно проехать на самокате или велосипеде. Прокаты будут на маршруте.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на почту и в СМС ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт провёдет вас по всему маршруту
Важно
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать. Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон. Если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|490 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Короленко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 13495 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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