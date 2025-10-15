Мои заказы

Город с высоты Дятловых гор: лучшие смотровые площадки

Увидеть Нижний Новгород как на ладони и перенестись из наших дней на 8 веков назад
Мы побываем на трёх смотровых площадках — и плавно переместимся из настоящего в прошлое.

Вы увидите парк «Швейцария», Нижегородский кремль, который «каменным ожерельем наброшен на прибрежные горы», набережную Федоровского. Узнаете, как город жил раньше и чем живёт сейчас. И конечно, полюбуетесь его красотой.
5
1 отзыв
Город с высоты Дятловых гор: лучшие смотровые площадки© Александр
Город с высоты Дятловых гор: лучшие смотровые площадки© Александр
Город с высоты Дятловых гор: лучшие смотровые площадки© Александр

Описание экскурсии

Парк «Швейцария»

Здесь — современный город, 21 век. Поговорим о том, как и чем живёт Нижний Новгород сегодня.

Набережная Федоровского

А это уже 19 век. Я расскажу историю появления Нижегородской ярмарки, про традиции и приметы, купцов и чиновников. Будем смотреть старинные фотографии и представлять этот сказочный город в городе.

Нижегородский кремль

И вот мы уже в веке 16-м. Начнём, конечно, с биографии основателя — святого Юрия Всеволодовича, будем в мелочах рассматривать каменную цитадель, посетим гробницу Козьмы Минина. И обязательно обсудим, какое значение город имел во времена Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле «Москвич 3»
  • По желанию можно прокатиться на фуникулёре и сразу оказаться в центре кремля — 350 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Почти всю жизнь прожил в Нижнем Новгороде, очень люблю историю и краеведение. Рассказываю простым, доступным языком — и буду рад видеть вас на своих экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
Ольга
15 окт 2025
Благодарим за экскурсию.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Нижний Новгород для новичков
На машине
2.5 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нижний Новгород для новичков
Посетить главные достопримечательности и смотровые площадки города в комфортном формате
11 дек в 08:30
12 дек в 14:00
7400 ₽ за всё до 6 чел.
Дятловы горы, заволжские дали и история Нижнего Новгорода
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
Дятловы горы, заволжские дали и история Нижнего Новгорода
За 2 часа экскурсии перед нами пронеслись все 800 лет жизни города
Начало: На улице Большая Покровская
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 6700 ₽ за человека
По Нижнему Новгороду - на авто
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Нижнему Новгороду - на авто
Увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на авто. Исторические места, легенды и панорамные виды ждут вас в этом незабываемом туре
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде