Мы побываем на трёх смотровых площадках — и плавно переместимся из настоящего в прошлое.
Вы увидите парк «Швейцария», Нижегородский кремль, который «каменным ожерельем наброшен на прибрежные горы», набережную Федоровского. Узнаете, как город жил раньше и чем живёт сейчас. И конечно, полюбуетесь его красотой.
Описание экскурсии
Парк «Швейцария»
Здесь — современный город, 21 век. Поговорим о том, как и чем живёт Нижний Новгород сегодня.
Набережная Федоровского
А это уже 19 век. Я расскажу историю появления Нижегородской ярмарки, про традиции и приметы, купцов и чиновников. Будем смотреть старинные фотографии и представлять этот сказочный город в городе.
Нижегородский кремль
И вот мы уже в веке 16-м. Начнём, конечно, с биографии основателя — святого Юрия Всеволодовича, будем в мелочах рассматривать каменную цитадель, посетим гробницу Козьмы Минина. И обязательно обсудим, какое значение город имел во времена Великой Отечественной войны.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле «Москвич 3»
- По желанию можно прокатиться на фуникулёре и сразу оказаться в центре кремля — 350 ₽ с чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Почти всю жизнь прожил в Нижнем Новгороде, очень люблю историю и краеведение. Рассказываю простым, доступным языком — и буду рад видеть вас на своих экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ольга
15 окт 2025
Благодарим за экскурсию.
