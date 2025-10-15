Мы побываем на трёх смотровых площадках — и плавно переместимся из настоящего в прошлое. Вы увидите парк «Швейцария», Нижегородский кремль, который «каменным ожерельем наброшен на прибрежные горы», набережную Федоровского. Узнаете, как город жил раньше и чем живёт сейчас. И конечно, полюбуетесь его красотой.

Описание экскурсии

Парк «Швейцария»

Здесь — современный город, 21 век. Поговорим о том, как и чем живёт Нижний Новгород сегодня.

Набережная Федоровского

А это уже 19 век. Я расскажу историю появления Нижегородской ярмарки, про традиции и приметы, купцов и чиновников. Будем смотреть старинные фотографии и представлять этот сказочный город в городе.

Нижегородский кремль

И вот мы уже в веке 16-м. Начнём, конечно, с биографии основателя — святого Юрия Всеволодовича, будем в мелочах рассматривать каменную цитадель, посетим гробницу Козьмы Минина. И обязательно обсудим, какое значение город имел во времена Великой Отечественной войны.

