Увидеть архитектурные шедевры в живописной русской глубинке
Гороховец — небольшой город на границе Владимирской и Нижегородской областей, где удивительно хорошо сохранилась атмосфера старой России.
Здесь древние монастыри, купеческие дома 17 века, смотровые площадки над рекой Клязьмой и тихие улицы без суеты.
Вы увидите редкие памятники архитектуры, подниметесь на живописные холмы и познакомитесь с очень самобытным городом.
9:00 — выезд из Нижнего Новгорода. По пути поговорим об истории региона и о том, как развивались старинные города на торговых путях между Москвой и Волгой
10:00 — Володарск, дача Бугрова. Сделаем остановку в городе, где находится необычная деревянная дача нижегородского промышленника и мецената Николая Бугрова — редкий пример архитектуры начала 20 века
10:30 — Лысая гора и берег Клязьмы. По приезде в Гороховец вас ждут живописные виды Лысой и Пужаловой гор, а также городской парк и славянские курганы — следы древней истории этих мест
11:00 — Никольский монастырь. Это одна из старейших обителей города с отличными видами
11:30 — музей купечества (дом Ершовых-Сапожниковых)
12:00 — прогулка по историческому центру. Гороховец известен редкими гражданскими зданиями 17 века. В cердце города сохранилось несколько старинных купеческих домов — Канонникова и Опарина
12:30 — Сретенский монастырь и Благовещенский собор
13:00 — Знаменский монастырь и городской пляж (летом)
14:00 — сыроварня и чайная
15:00 — дача Шорина, один из самых ярких образцов деревянного модерна в регионе
16:00 — выезд в Нижний Новгород
18:00 — возвращение в город
Общее расстояние маршрута — около 250 км
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur
В зимний период (ноябрь–март) программа может быть немного сокращена
Билеты в музеи оплачиваются отдельно — 150–300 ₽ за чел.
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 292 туристов
Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Вас ждут главные достопримечательности региона, авторская программа и индивидуальный подход.
