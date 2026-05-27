Гороховец — небольшой город на границе Владимирской и Нижегородской областей, где удивительно хорошо сохранилась атмосфера старой России. Здесь древние монастыри, купеческие дома 17 века, смотровые площадки над рекой Клязьмой и тихие улицы без суеты. Вы увидите редкие памятники архитектуры, подниметесь на живописные холмы и познакомитесь с очень самобытным городом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 22 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

Примерный план поездки

9:00 — выезд из Нижнего Новгорода. По пути поговорим об истории региона и о том, как развивались старинные города на торговых путях между Москвой и Волгой

10:00 — Володарск, дача Бугрова. Сделаем остановку в городе, где находится необычная деревянная дача нижегородского промышленника и мецената Николая Бугрова — редкий пример архитектуры начала 20 века

10:30 — Лысая гора и берег Клязьмы. По приезде в Гороховец вас ждут живописные виды Лысой и Пужаловой гор, а также городской парк и славянские курганы — следы древней истории этих мест

11:00 — Никольский монастырь. Это одна из старейших обителей города с отличными видами

11:30 — музей купечества (дом Ершовых-Сапожниковых)

12:00 — прогулка по историческому центру. Гороховец известен редкими гражданскими зданиями 17 века. В cердце города сохранилось несколько старинных купеческих домов — Канонникова и Опарина

12:30 — Сретенский монастырь и Благовещенский собор

13:00 — Знаменский монастырь и городской пляж (летом)

14:00 — сыроварня и чайная

15:00 — дача Шорина, один из самых ярких образцов деревянного модерна в регионе

16:00 — выезд в Нижний Новгород

18:00 — возвращение в город

Организационные детали