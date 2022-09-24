Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево

Посетить знаменитый на всю страну монастырь и окунуться в святые источники

Дивеево — одно из важнейших священных мест Новгородчины.

Вы посетите Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, пройдете по Богородичной канавке и окунетесь в святые источники.

А наш профессиональный гид расскажет о Серафиме Саровском, основании и развитии монастыря, монашеской жизни и старинных иконах.
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
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Описание

Что вас ожидает

Дивеевский монастырь изнутри

Вы погуляете по ухоженной территории монастыря и посетите 4 собора: Казанский, Троицкий, Спасо-Преображенский и Благовещенский. Прикоснетесь к их святыням и услышите историю монастыря. Мы расскажем, как он возник триста лет назад в непроходимых лесах, почему местная монашеская жизнь отличалась особой строгостью, что такое «традиции старчества» и как с Дивеево связан Николай II.

Святые источники

В селе Дивеево находится несколько целебных источников, обустроенных часовнями и купальнями. Мы обязательно посетим несколько из них: Казанский, Иверской иконы Божией Матери, Матушки Александры и Пантелеймона Целителя. По желанию, вы окунетесь в них и наберете святой воды. Кроме того, мы можем заглянуть в расположенную неподалеку деревянную Казанскую церковь.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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