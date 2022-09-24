Дивеево — одно из важнейших священных мест Новгородчины. Вы посетите Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, пройдете по Богородичной канавке и окунетесь в святые источники. А наш профессиональный гид расскажет о Серафиме Саровском, основании и развитии монастыря, монашеской жизни и старинных иконах.

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Описание

Что вас ожидает

Дивеевский монастырь изнутри

Вы погуляете по ухоженной территории монастыря и посетите 4 собора: Казанский, Троицкий, Спасо-Преображенский и Благовещенский. Прикоснетесь к их святыням и услышите историю монастыря. Мы расскажем, как он возник триста лет назад в непроходимых лесах, почему местная монашеская жизнь отличалась особой строгостью, что такое «традиции старчества» и как с Дивеево связан Николай II.

Святые источники

В селе Дивеево находится несколько целебных источников, обустроенных часовнями и купальнями. Мы обязательно посетим несколько из них: Казанский, Иверской иконы Божией Матери, Матушки Александры и Пантелеймона Целителя. По желанию, вы окунетесь в них и наберете святой воды. Кроме того, мы можем заглянуть в расположенную неподалеку деревянную Казанскую церковь.

Организационные детали