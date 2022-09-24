Посетить знаменитый на всю страну монастырь и окунуться в святые источники
Дивеево — одно из важнейших священных мест Новгородчины.
Вы посетите Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, пройдете по Богородичной канавке и окунетесь в святые источники.
А наш профессиональный гид расскажет о Серафиме Саровском, основании и развитии монастыря, монашеской жизни и старинных иконах.
Вы посетите Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, пройдете по Богородичной канавке и окунетесь в святые источники.
А наш профессиональный гид расскажет о Серафиме Саровском, основании и развитии монастыря, монашеской жизни и старинных иконах.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Дивеевский монастырь изнутри
Вы погуляете по ухоженной территории монастыря и посетите 4 собора: Казанский, Троицкий, Спасо-Преображенский и Благовещенский. Прикоснетесь к их святыням и услышите историю монастыря. Мы расскажем, как он возник триста лет назад в непроходимых лесах, почему местная монашеская жизнь отличалась особой строгостью, что такое «традиции старчества» и как с Дивеево связан Николай II.
Святые источники
В селе Дивеево находится несколько целебных источников, обустроенных часовнями и купальнями. Мы обязательно посетим несколько из них: Казанский, Иверской иконы Божией Матери, Матушки Александры и Пантелеймона Целителя. По желанию, вы окунетесь в них и наберете святой воды. Кроме того, мы можем заглянуть в расположенную неподалеку деревянную Казанскую церковь.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Транспорт включен в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. Я и команда профессиональных гидов с радостью проведем для вас интересные и познавательные экскурсии по Нижнему Новгороду и области.Задать вопрос
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