К нижегородским мастерам: Богородск, Павлово и Казаково

Поехать в путешествие из Нижнего Новгорода, чтобы изучить гончарный промысел, металл и филигрань
Мы отправимся в гости к удивительным умельцам! В Богородске вы изучите местные промыслы и поучаствуете в мастер-классе по керамике. В Павлово услышите о слесарном деле и необычном растении, который тут выращивают. А в Казаково познакомитесь со старинным ювелирным искусством — сканью.
К нижегородским мастерам: Богородск, Павлово и Казаково
К нижегородским мастерам: Богородск, Павлово и Казаково
К нижегородским мастерам: Богородск, Павлово и Казаково
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

08:00 — Отправление из Нижнего Новгорода. По пути поговорим о Богородске, чья история началась в 1570 году. Город известен гончарным и кожевенным промыслами, а ещё игрушками и сувенирами.

09:00 — Обзорная экскурсия по Богородску с посещением Успенской церкви.

09:30 — Музей керамики. Вы погрузитесь в атмосферу творчества этого места! Полюбуетесь коллекцией античной керамики и увидите работу современных мастеров — работники музея покажут, как они обжигают глину. А также примите участие в мастер-классе по изготовлению керамического изделия на гончарном круге.

10:30 — Переезд в Павлово. По дороге вы услышите о ещё одном ремесленном городе области — Ворсме. Мы расскажем вам, откуда у него такое название и чем он славится.

11.30 — Обзорная экскурсия по городу Павлово. Город металлистов, слесарная столица России — это всё Павлово, расположившееся на высоком берегу Оки. Вы услышите о его вековой истории и традициях, об оружейных мастерах и замочниках. Узнаете о необычном местном промысле — выращивании комнатных лимонов. И необычных местных боях — гусиных! А также посетите предприятия, где создают произведения искусства из металла.

12.30 — Обед

13.30 — Посещение Павловского исторического музея. Осмотрим здание снаружи — орнамент из красного кирпича и белого камня, художественный металл. И изнутри — мраморные подоконники, декоративные печи, лепнина и наборный паркет. Поговорим о местах, связанных с металлообрабатывающим промыслом. В Германии это Золинген, в Англии — Шеффилд, а в России — Павлово-на-Оке.

14.20 — Переезд в Казаково.

15.00 Экскурсия по предприятию «Казаковская филигрань». Скань (или филигрань) — один из древнейших видов художественной обработки металла. Мы расскажем вам, как давно эта техника известна в России и для каких изделий используется сегодня. Поговорим о прошлом и настоящем этого мастерства.

16:00–18:00 Дорога в Нижний Новгород. Возвращаемся на площадь Ленина.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе в зависимости от количества участников
  • Дополнительно оплачивается: обед (по желанию) — 500 ₽ за чел. Его необходимо забронировать и оплатить заранее
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 250 ₽
Дети до 18 лет2 150 ₽
Пенсионеры2 150 ₽
Школьники2 150 ₽
Студенты2 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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