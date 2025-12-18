Вы пройдёте по ярмарочному ансамблю, увидите архитектуру прошлого и узнаете, как появился этот уникальный комплекс. Мы поговорим о торговле и торговцах, о передовых инженерных решениях и об истории крупнейшей ярмарки России. А ещё — о разгульной жизни и курьёзах, без которых не обходился ни один ярмарочный день.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Нижний Новгород занимал 23 место по численности населения в 1914 году, но играл особую роль в жизни России. Нижегородская ярмарка, наследница Макарьевской, стала крупнейшим экономическим событием и имела международное значение. Здесь бывали императоры, купцы и промышленники.

Вы увидите:

Главный Ярмарочный дом

Старо-ярмарочный собор

бывшую Сибирскую пристань

собор Александра Невского

улицу Рождественскую

собор Пресвятой Богородицы

бывшую Софроновскую площадь

пассаж Блинова

Вы узнаете:

как развивалась торговля и кто стоял у истоков крупнейшей ярмарки России

кто создавал архитектурный ансамбль Нижегородской ярмарки

какие инженерные решения сделали её гордостью империи

чем угощались в трактирах и ресторанах ярмарочной поры

как проходили весёлые, но нередко криминальные ярмарочные будни

А после прогулки (по желанию) поддержим хлебосольную традицию и отобедаем в ресторане, который находится в здании старого трактира ярмарочной поры.

Организационные детали