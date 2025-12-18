Вы пройдёте по ярмарочному ансамблю, увидите архитектуру прошлого и узнаете, как появился этот уникальный комплекс.
Мы поговорим о торговле и торговцах, о передовых инженерных решениях и об истории крупнейшей ярмарки России. А ещё — о разгульной жизни и курьёзах, без которых не обходился ни один ярмарочный день.
Мы поговорим о торговле и торговцах, о передовых инженерных решениях и об истории крупнейшей ярмарки России. А ещё — о разгульной жизни и курьёзах, без которых не обходился ни один ярмарочный день.
Описание экскурсии
Нижний Новгород занимал 23 место по численности населения в 1914 году, но играл особую роль в жизни России. Нижегородская ярмарка, наследница Макарьевской, стала крупнейшим экономическим событием и имела международное значение. Здесь бывали императоры, купцы и промышленники.
Вы увидите:
- Главный Ярмарочный дом
- Старо-ярмарочный собор
- бывшую Сибирскую пристань
- собор Александра Невского
- улицу Рождественскую
- собор Пресвятой Богородицы
- бывшую Софроновскую площадь
- пассаж Блинова
Вы узнаете:
- как развивалась торговля и кто стоял у истоков крупнейшей ярмарки России
- кто создавал архитектурный ансамбль Нижегородской ярмарки
- какие инженерные решения сделали её гордостью империи
- чем угощались в трактирах и ресторанах ярмарочной поры
- как проходили весёлые, но нередко криминальные ярмарочные будни
А после прогулки (по желанию) поддержим хлебосольную традицию и отобедаем в ресторане, который находится в здании старого трактира ярмарочной поры.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Tiguan. Если нужны детские кресла, предупредите об этом заранее (предоставляется с доплатой)
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (3000 ₽ с каждого участника). Детали уточняйте в переписке
- Дополнительные расходы: обед в ресторане (по желанию) — средний чек 2000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Народного Единства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 199 туристов
Давайте знакомиться. Я историк по образованию, окончила истфак Нижегородского университета, имею диплом гида. Коренная нижегородка, очень люблю свой город и хочу открыть его вам с лучшей стороны. Нижний этого заслуживает!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Нижегородской ярмарки
Откройте для себя Нижегородскую ярмарку - центр торговли и культуры XIX века. Узнайте, как она стала местом притяжения для людей со всего мира
Начало: У главного ярмарочного дома
Завтра в 09:00
21 дек в 09:30
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Нижегородской ярмарке для всей семьи
Совершить путешествие на 200 лет назад и найти всевидящее око
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
26 дек в 10:00
6600 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивный спектакль по Нижегородской ярмарке «Нижегородское обалдение»
Путешествие в прошлое Нижегородской ярмарки, где оживают истории о любви, удаче и мечтах. Вас ждут удивительные открытия и неожиданные сюрпризы
Начало: На улице Совнаркомовской
Расписание: в субботу в 16:00, в воскресенье в 11:00
20 дек в 16:00
27 дек в 16:00
2200 ₽ за человека