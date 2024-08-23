Вы проедете на автобусе по живописным набережным и старинным купеческими улицам, полюбуетесь изящными соборами и колоритными деревянными домами.
Прогуляетесь по Нижегородкому Кремлю, оцените грандиозную Чкаловскую лестницу и узнаете, чем жил и живёт Нижний Новгород.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
«На Волге широкой, на стрелке далекой…»
Вы посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь и собор Александра Невского, живописно расположенный прямо на стрелке Оки и Волги. Далее, наслаждаясь прекрасными речными видами, проедете по Верхневолжской и Нижневолжской набережным и свернете на Ильинскую и Малую Ямскую улицы с хорошо сохранившимися деревянными домиками. Наши гиды расскажут, кто в них жил и почему Нижний Новгород на протяжении многих веков был главным центром притяжения купечества.
Кремль и Чкаловская лестница
Главный символ Нижнего Новгорода — старинный неприступный кремль. Выдержавший множество атак, он так ни разу и не был захвачен. Вы погуляете по его благоустроенной территории, посмотрите выставку военной техники под открытым небом и рассмотрите Михайло-Архангельский собор, где хранится прах организатора Народного ополчения 1612 года Кузьмы Минина. В завершение программы рассмотрите Чкаловскую лестницу в виде восьмерки и узнаете, кем и при каких обстоятельствах она была построена.
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У скульпутуры Городового
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 18654 туристов
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
23 авг 2024
Не понравилось. Организация - приехала на место, не смогла дозвониться по телефону куда идти. Дозвонилась по вотсапу, начала задавать вопросы - в ответ просто нахамили и попросили перезвонить по моб. читать дальше
связи. Гид - рассказывает вроде и интересно, но как то не связно. Много чего говорит, что люди вроде обязаны и так знать, без каких либо пояснений. Приходилось гуглить о чем вообще речь. Очень тихо рассказывает, при этом постоянно осаждала туристов что те ей мешают, хотя вообще никого слышно не было. Советовать не стану. Не понравилось.