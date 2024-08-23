Вы проедете на автобусе по живописным набережным и старинным купеческими улицам, полюбуетесь изящными соборами и колоритными деревянными домами. Прогуляетесь по Нижегородкому Кремлю, оцените грандиозную Чкаловскую лестницу и узнаете, чем жил и живёт Нижний Новгород.

Описание экскурсии

«На Волге широкой, на стрелке далекой…»

Вы посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь и собор Александра Невского, живописно расположенный прямо на стрелке Оки и Волги. Далее, наслаждаясь прекрасными речными видами, проедете по Верхневолжской и Нижневолжской набережным и свернете на Ильинскую и Малую Ямскую улицы с хорошо сохранившимися деревянными домиками. Наши гиды расскажут, кто в них жил и почему Нижний Новгород на протяжении многих веков был главным центром притяжения купечества.

Кремль и Чкаловская лестница

Главный символ Нижнего Новгорода — старинный неприступный кремль. Выдержавший множество атак, он так ни разу и не был захвачен. Вы погуляете по его благоустроенной территории, посмотрите выставку военной техники под открытым небом и рассмотрите Михайло-Архангельский собор, где хранится прах организатора Народного ополчения 1612 года Кузьмы Минина. В завершение программы рассмотрите Чкаловскую лестницу в виде восьмерки и узнаете, кем и при каких обстоятельствах она была построена.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).