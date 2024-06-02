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экскурсии "Град Китеж и Оз. Светлояр". С самого начала нашего общения Илья как-то сразу приковал наше внимание к своему рассказу. Четкий, структурированный рассказ, очень интересный и последовательный. С удовольствием отвечал на наши вопросы, а затем возвращался к своему повествованию. Очень много узнали и об озере и об истории раскола церкви и про людей живших в разные времена, посетили музей хохломы, а так же небольшой, но очень душевный музей фарфора. Приятным бонусом была небольшая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду. Очень рекомендуем Илью. Это один из лучших гидов, которых мы встречали вовремя наших путешествий, а покатались мы не мало по разным городам))))