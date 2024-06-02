1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Светлояр. В поисках Китеж-града
Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру
23 июня в 08:00
5 июля в 08:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 13 350₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 июня 2024Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
- ВВсеволод31 мая 2024Экскурсия на озеро Светлояр с Константином. Добирались долго, почти 2 часа на маршрутном автобусе, но оно того стоило. История и легенды
- ННаталья21 мая 2024Экскурсия понравилась. Василий забрал нас рано с поезда. За время пути очень много рассказывал о Нижегородской области, Нижнем Новгороде и
- ЮЮлия19 мая 2024Программа отличная, всё как в описании, оба места очень интересные. Гид хороший, возможно, какие-то вещи, которые она рассказывала про места
- ЕЕлена17 мая 2024Спасибо нашему гиду Василию за увлекательную экскурсию! Два часа дороги до озера пролетели незаметно, мы узнали много интересного об истории
- ЮЮлия12 мая 2024Второй раз с мужем в Нижнем Новгороде. Первый раз очень не повезло с гидом, поэтому приехали второй раз. Были на
- ИИлья7 мая 2024Илья Владимирович, отлично, грамотно, содержательно и очень интересно познакомил с историей и красотами в рамках программы экскурсии "Град Китеж и озеро Светлояр". Великолепный, знающий и приятный рассказчик. Это была лучшая экскурсионная программа за все время моих путишествий.
- ЕЕлена5 мая 2024Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц и внутренней тишиной до мурашек… 4 мая 2024 г., природный парк Воскресенское Поветлужье, озеро #Светлояр. «Построй храм в своём сердце».
- ММаргарита3 мая 2024Была на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили с чаем и рыбниками, показали
- ЕЕвгения2 мая 2024Прекрасный гид, рассказал не только про Светлояр и окрестности, но и про Нижний Новгород по дороге! Хорошо водит, хорошо рассказывает.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Китеж-град»
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