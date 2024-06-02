Экскурсии в Китеж-град из Нижнего Новгорода

Найдено 5 экскурсий в категории «Китеж-град» в Нижнем Новгороде, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Светлояр. В поисках Китеж-града
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Светлояр. В поисках Китеж-града
Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру
23 июня в 08:00
5 июля в 08:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500 за всё до 4 чел.
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000 за человека
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 13 350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Град Китеж и озеро Светлояр
    Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
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    путешественникам от души рекомендую Илью в качестве гида, потому что лучше найти будет сложно. Озеро Светлояр - вокруг озера выложена деревянная дорожка, можно (и нужно) обойти его очень комфортно. Много комаров и мошек, берите что-то с длинным рукавом. Музей Хохломы - небольшой, но красивый. Там есть магазин, выбор большой всего на любой вкус (не дешёвый). Музей, про который Илья заранее не говорит, - это действительно что-то необыкновенное! Поездка на комфортном автомобиле с кондиционером. По пути можно сделать остановку на обед (по желанию).

  • В
    Всеволод
    31 мая 2024
    Светлояр. В поисках Китеж-града
    Экскурсия на озеро Светлояр с Константином. Добирались долго, почти 2 часа на маршрутном автобусе, но оно того стоило. История и легенды
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    озера Светлояр, особенности быта, обычаев и нравов местного населения, малых народов, старообрядцев. Удивительно. Основательно. Захватывающе! История образования озера и все исследования, которые здесь проводились. Очень рекомендую!

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Экскурсия понравилась. Василий забрал нас рано с поезда. За время пути очень много рассказывал о Нижегородской области, Нижнем Новгороде и
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    озере Светлояр. Путешествие было комфортным и интересным. Озеро красивое, но не более того. 11 летний ребёнок слушал с интересом. Василий активно вовлекал его в беседу. Очень рекомендуем!

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
    Программа отличная, всё как в описании, оба места очень интересные. Гид хороший, возможно, какие-то вещи, которые она рассказывала про места
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    силы, спорные, но это тоже по-своему интересно. Местный экскурсовод в замке отличный. Звезду снимаем за организацию. Всё, что касается организационной части (до встречи с гидом), оставляло желать лучшего.

  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Спасибо нашему гиду Василию за увлекательную экскурсию! Два часа дороги до озера пролетели незаметно, мы узнали много интересного об истории
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    нашей страны и Нижнего Новгорода. Василий не только хороший рассказчик и знаток истории, он умеет вовлечь в обсуждение, сделать экскурсию интерактивной. Нас также очень впечатлила атмосфера сельского быта в краеведческом музее в селе Владимирское, яркая и необычная коллекция в музее керамики и само озеро Светлояр. Это то место, где можно погрузиться в свои мысли, послушать тишину и пение птиц.

  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Град Китеж и озеро Светлояр
    Второй раз с мужем в Нижнем Новгороде. Первый раз очень не повезло с гидом, поэтому приехали второй раз. Были на
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    экскурсии "Град Китеж и Оз. Светлояр". С самого начала нашего общения Илья как-то сразу приковал наше внимание к своему рассказу. Четкий, структурированный рассказ, очень интересный и последовательный. С удовольствием отвечал на наши вопросы, а затем возвращался к своему повествованию. Очень много узнали и об озере и об истории раскола церкви и про людей живших в разные времена, посетили музей хохломы, а так же небольшой, но очень душевный музей фарфора. Приятным бонусом была небольшая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду. Очень рекомендуем Илью. Это один из лучших гидов, которых мы встречали вовремя наших путешествий, а покатались мы не мало по разным городам))))

  • И
    Илья
    7 мая 2024
    Град Китеж и озеро Светлояр
    Илья Владимирович, отлично, грамотно, содержательно и очень интересно познакомил с историей и красотами в рамках программы экскурсии "Град Китеж и озеро Светлояр". Великолепный, знающий и приятный рассказчик. Это была лучшая экскурсионная программа за все время моих путишествий.
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
    Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц и внутренней тишиной до мурашек… 4 мая 2024 г., природный парк Воскресенское Поветлужье, озеро #Светлояр. «Построй храм в своём сердце».
    Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц
  • М
    Маргарита
    3 мая 2024
    Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
    Была на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили с чаем и рыбниками, показали
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    звон "плоских" колоколов, после мы посетили историко-культурный музей, услышали легенду о городе Китеж. Далее по маршруту отправились на озеро Светлояр - непередаваемые ощущения, каждому нужно там побывать - место силы! Как любитель животных, я очень ждала ферму. Встретила нас сама хозяйка, рассказала много всего интересно, почему именно эти коровы, как происходит производство от коровы до готового продукта. В конце экскурсии была дегустация, никто с пустыми руками не уехал! Есть возможность преобрести молоко, кефир, йогурты и различные сыры, вкус невероятный! Кто думает брать эту экскурсию или нет, однозначно да!

    Была на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили сБыла на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили сБыла на этой экскурсии 25 апреля. Отличный маршрут, содержание. В музейно-туристическом комплексе Град Китеж встретили с
  • Е
    Евгения
    2 мая 2024
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Прекрасный гид, рассказал не только про Светлояр и окрестности, но и про Нижний Новгород по дороге! Хорошо водит, хорошо рассказывает.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Китеж-град»

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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Китеж-град" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 500 до 24 500. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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