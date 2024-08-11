13 часов
Групповая
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
7 сен в 07:30
14 сен в 07:30
3 000₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
16 000₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Групповая
Жемчужины Поволжья: Шереметевский замок и озеро Светлояр
По самым легендарным и загадочным местам Нижегородской области и Республики Марий-Эл
Начало: На площади Ленина
7 сен в 07:30
14 сен в 07:30
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББеленкова11 августа 2024Очень понравилась экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр, не смотря на плохую погоду. Интересная поездка благодаря гиду Владимиру, проводил
- ИИгорь5 августа 2024Достоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. Поэтому это и хорошо с
- ММарина31 июля 2024Когда речь идёт о по большей части зеленой экскурсии, сложно сформулировать адекватную обратную связь. Что я хотела - увидеть природу,
- ННаталья7 апреля 2024Константин отлично рассказывает и знает, кажется, всю историю региона. Забрал нас с вокзала вообще на рассвете, так что нам совсем
- ннаталья9 января 2022Замечательная экскурсия. Константин - великолепный рассказчик. Отличное знание материала. Ветлуга - река со множеством историй. Красивейшие места. Усадьбы наследников известных фамилий: Собакины, Левашова, Беляевы, Дельвиг. Все очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Юрино»
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