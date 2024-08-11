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услышать и увидеть историю, спрятанную вдалеке от больших городов, пРочувствовать край. Что хотела мама - по большей части озеро Светлояр и покататься по не совсем туристическим местам. Обе получили желаемое! На машине, этот способ позволяет покрыть большие расстояния, Константин нас провёз по Ветлужскому краю, показал много красивых мест (природных и человекотворных), интересно рассказывал об истории мест, о судьбе и истории марийцев, о чем я даже не задумывалась. Природно есть что посмотреть! Послушать тем более, у места специфическая история. Знает Константин много, рассказывать умеет! А чего стоит Шереметьевский замок в Юрино как образец архитектурного искусства - просто АХ… Если бы его внутри отреставрировали, было бы просто чудесно. Озеро Светлояр с его мифами и просто как красивое место стоит того, чтобы до него доехать. И для меня непонятно, что на нём понравилось больше - аллея-проход к озеру, или само озеро. По итогу - душа довольна, а большего и не надо. Спасибо Константину за многочасовую поездку! Понимаю, что это силозатратно.