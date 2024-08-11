Экскурсии в Юрино из Нижнего Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Юрино» в Нижнем Новгороде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
На автобусе
38 отзывов
13 часов
Групповая
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
7 сен в 07:30
14 сен в 07:30
3 000 за человека
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
16 000 за всё до 4 чел.
Жемчужины Поволжья: Шереметевский замок и озеро Светлояр
На автобусе
13 часов
Групповая
Жемчужины Поволжья: Шереметевский замок и озеро Светлояр
По самым легендарным и загадочным местам Нижегородской области и Республики Марий-Эл
Начало: На площади Ленина
7 сен в 07:30
14 сен в 07:30
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Беленкова
    11 августа 2024
    Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
    Очень понравилась экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр, не смотря на плохую погоду. Интересная поездка благодаря гиду Владимиру, проводил
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    куда надо, чётко и доступно объяснил как и куда сходить в свободное время, интересное сопровождение во время всей поездки. Очень понравился рассказ экскурсовода в замке Шереметьева. Было время для посещения магазина сувениров, кафе, свободное время.

  • И
    Игорь
    5 августа 2024
    Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
    Достоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. Поэтому это и хорошо с
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    одной стороны - нет пока сумашедших толп туристов. А с другой стороны, к примеру нет организованного питания в экскурсии. С одной стороны ты видишь и понимаешь, что дворец Шереметевых очень занимательный объект. С другой стороны состояние многих помещений навевает грусть. Вот такие двоякие остались впечатления… Но ехать все равно надо!)

    Достоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. ПоэтомуДостоинства тура - одновременно являются и его недостатками. Оба места посещения еще трудно назвать общероссийскими. Поэтому
  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
    Когда речь идёт о по большей части зеленой экскурсии, сложно сформулировать адекватную обратную связь. Что я хотела - увидеть природу,
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    услышать и увидеть историю, спрятанную вдалеке от больших городов, пРочувствовать край. Что хотела мама - по большей части озеро Светлояр и покататься по не совсем туристическим местам. Обе получили желаемое! На машине, этот способ позволяет покрыть большие расстояния, Константин нас провёз по Ветлужскому краю, показал много красивых мест (природных и человекотворных), интересно рассказывал об истории мест, о судьбе и истории марийцев, о чем я даже не задумывалась. Природно есть что посмотреть! Послушать тем более, у места специфическая история. Знает Константин много, рассказывать умеет! А чего стоит Шереметьевский замок в Юрино как образец архитектурного искусства - просто АХ… Если бы его внутри отреставрировали, было бы просто чудесно. Озеро Светлояр с его мифами и просто как красивое место стоит того, чтобы до него доехать. И для меня непонятно, что на нём понравилось больше - аллея-проход к озеру, или само озеро. По итогу - душа довольна, а большего и не надо. Спасибо Константину за многочасовую поездку! Понимаю, что это силозатратно.

    Когда речь идёт о по большей части зеленой экскурсии, сложно сформулировать адекватную обратную связь. Что яКогда речь идёт о по большей части зеленой экскурсии, сложно сформулировать адекватную обратную связь. Что яКогда речь идёт о по большей части зеленой экскурсии, сложно сформулировать адекватную обратную связь. Что я
  • Н
    Наталья
    7 апреля 2024
    Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
    Константин отлично рассказывает и знает, кажется, всю историю региона. Забрал нас с вокзала вообще на рассвете, так что нам совсем
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    не пришлось ждать, показал все локации, причем времени на каждой предоставил достаточно, и вечером доставил в город чётко к электричке. Нам всё понравилось.

  • н
    наталья
    9 января 2022
    Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
    Замечательная экскурсия. Константин - великолепный рассказчик. Отличное знание материала. Ветлуга - река со множеством историй. Красивейшие места. Усадьбы наследников известных фамилий: Собакины, Левашова, Беляевы, Дельвиг. Все очень понравилось
    Замечательная экскурсия. Константин - великолепный рассказчик. Отличное знание материала. Ветлуга - река со множеством историй. КрасивейшиеЗамечательная экскурсия. Константин - великолепный рассказчик. Отличное знание материала. Ветлуга - река со множеством историй. КрасивейшиеЗамечательная экскурсия. Константин - великолепный рассказчик. Отличное знание материала. Ветлуга - река со множеством историй. КрасивейшиеЗамечательная экскурсия. Константин - великолепный рассказчик. Отличное знание материала. Ветлуга - река со множеством историй. Красивейшие

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Юрино»

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  1. Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
  2. Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
  3. Жемчужины Поволжья: Шереметевский замок и озеро Светлояр
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  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в сентябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Юрино" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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