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Магия Плёса - из Нижнего Новгорода

Полюбоваться волжскими пейзажами, воспетыми Левитаном, и покататься на речном трамвайчике
Над Волгой в обрамлении холмов дремлет Плёс.

Здесь время будто замедлило ход: как и сотни лет назад, над рекой плывут колокольные переливы, у берега всё ещё можно представить бурлаков, а на склоне — Исаака Левитана, пленённого красотой пейзажей. Мы насладимся атмосферой старины, гуляя по улочкам. А затем полюбуемся городом-пристанью с нового ракурса — с борта теплохода.
Магия Плёса - из Нижнего Новгорода
Магия Плёса - из Нижнего Новгорода
Магия Плёса - из Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

6:00 — выезд из Нижнего Новгорода. По пути сделаем несколько остановок

6:40 — ЖК «Северные ворота» в Дзержинске

7:40 — автостанция в Балахне

8:10 — ТЦ «Европа» в Заволжье

11:45–12:00 — обед в Приволжске

12:30 — отправление в Плёс

13:00 — экскурсия по Плёсу

Городок на берегу Волги появился в 13 веке и прославился благодаря Исааку Левитану и другим живописцам. Вы полюбуетесь пейзажами и архитектурой, увидите главные достопримечательности:

  • Соборную гору с панорамой реки и окрестностей
  • памятник Василию I — выдающемуся правителю, повлиявшему на развитие Плёса
  • Успенский собор 16 века с богатым внутренним убранством и старинными фресками
  • набережную с видами на Волгу и холмы, уютными кафе и художественными галереями

15:00 — свободное время для прогулки или посещения музея на выбор

17:45 — сбор на набережной у причала

В Плёсе Волга предстаёт во всей красе. На речном трамвайчике мы пройдём вдоль берегов от усадьбы «Миловка» до руин Красной стены, слушая аудиоэкскурсию. С нового ракурса увидим холмы, старинные храмы, купеческие особняки, место встреч Левитана и Кувшинниковой.

19:00–23:00 — обратная дорога

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе, билет на речной трамвайчик, страховка от ДТП
  • Можем бесплатно забрать вас из Павлово, Ворсмы, Богородска. За доплату — из Арзамаса, Гороховца, Вязников
  • Дополнительно оплачивается обед — 650 ₽
  • Билет в Плёсский музей-заповедник вы приобретаете самостоятельно по желанию на сайте или в кассе — от 150 ₽
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет5250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Нижнего Новгорода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Откройте Нижний Новгород с нами — туроператором, влюблённым в этот город! Мы создаём путешествия, которые остаются в памяти навсегда. Доверьте организацию вашего отдыха профессионалам — и Нижний Новгород станет для вас не просто пунктом на карте, а местом, куда захочется вернуться!

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