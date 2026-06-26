Полюбоваться волжскими пейзажами, воспетыми Левитаном, и покататься на речном трамвайчике
Над Волгой в обрамлении холмов дремлет Плёс.
Здесь время будто замедлило ход: как и сотни лет назад, над рекой плывут колокольные переливы, у берега всё ещё можно представить бурлаков, а на склоне — Исаака Левитана, пленённого красотой пейзажей. Мы насладимся атмосферой старины, гуляя по улочкам. А затем полюбуемся городом-пристанью с нового ракурса — с борта теплохода.
Описание экскурсии
6:00 — выезд из Нижнего Новгорода. По пути сделаем несколько остановок
6:40 — ЖК «Северные ворота» в Дзержинске
7:40 — автостанция в Балахне
8:10 — ТЦ «Европа» в Заволжье
11:45–12:00 — обед в Приволжске
12:30 — отправление в Плёс
13:00 — экскурсия по Плёсу
Городок на берегу Волги появился в 13 веке и прославился благодаря Исааку Левитану и другим живописцам. Вы полюбуетесь пейзажами и архитектурой, увидите главные достопримечательности:
Соборную гору с панорамой реки и окрестностей
памятник Василию I — выдающемуся правителю, повлиявшему на развитие Плёса
Успенский собор 16 века с богатым внутренним убранством и старинными фресками
набережную с видами на Волгу и холмы, уютными кафе и художественными галереями
15:00 — свободное время для прогулки или посещения музея на выбор
17:45 — сбор на набережной у причала
В Плёсе Волга предстаёт во всей красе. На речном трамвайчике мы пройдём вдоль берегов от усадьбы «Миловка» до руин Красной стены, слушая аудиоэкскурсию. С нового ракурса увидим холмы, старинные храмы, купеческие особняки, место встреч Левитана и Кувшинниковой.
19:00–23:00 — обратная дорога
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на автобусе, билет на речной трамвайчик, страховка от ДТП
Можем бесплатно забрать вас из Павлово, Ворсмы, Богородска. За доплату — из Арзамаса, Гороховца, Вязников
Дополнительно оплачивается обед — 650 ₽
Билет в Плёсский музей-заповедник вы приобретаете самостоятельно по желанию на сайте или в кассе — от 150 ₽
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
5250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Нижнего Новгорода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Откройте Нижний Новгород с нами — туроператором, влюблённым в этот город! Мы создаём путешествия, которые остаются в памяти навсегда. Доверьте организацию вашего отдыха профессионалам — и Нижний Новгород станет для вас не просто пунктом на карте, а местом, куда захочется вернуться!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Магия Плёса - из Нижнего Новгорода»