Над Волгой в обрамлении холмов дремлет Плёс. Здесь время будто замедлило ход: как и сотни лет назад, над рекой плывут колокольные переливы, у берега всё ещё можно представить бурлаков, а на склоне — Исаака Левитана, пленённого красотой пейзажей. Мы насладимся атмосферой старины, гуляя по улочкам. А затем полюбуемся городом-пристанью с нового ракурса — с борта теплохода.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

6:00 — выезд из Нижнего Новгорода. По пути сделаем несколько остановок

6:40 — ЖК «Северные ворота» в Дзержинске

7:40 — автостанция в Балахне

8:10 — ТЦ «Европа» в Заволжье

11:45–12:00 — обед в Приволжске

12:30 — отправление в Плёс

13:00 — экскурсия по Плёсу

Городок на берегу Волги появился в 13 веке и прославился благодаря Исааку Левитану и другим живописцам. Вы полюбуетесь пейзажами и архитектурой, увидите главные достопримечательности:

Соборную гору с панорамой реки и окрестностей

памятник Василию I — выдающемуся правителю, повлиявшему на развитие Плёса

Успенский собор 16 века с богатым внутренним убранством и старинными фресками

набережную с видами на Волгу и холмы, уютными кафе и художественными галереями

15:00 — свободное время для прогулки или посещения музея на выбор

17:45 — сбор на набережной у причала

В Плёсе Волга предстаёт во всей красе. На речном трамвайчике мы пройдём вдоль берегов от усадьбы «Миловка» до руин Красной стены, слушая аудиоэкскурсию. С нового ракурса увидим холмы, старинные храмы, купеческие особняки, место встреч Левитана и Кувшинниковой.

19:00–23:00 — обратная дорога

Организационные детали