Керженский край, в котором находится Семёнов, — это целый пласт истории и культуры. На прогулке узнаете о бортниках-покорителях заволжской тайги, первопоселенцах и старообрядцах. Увидите, как сейчас живут мастера — продолжатели древних традиций. Покажу Семёнов изнутри через знакомство с умельцами, их трудовыми буднями и достижениями.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Променад по городу: семёновские купцы и кирпичный стиль

На прогулке по исторической части Семёнова вы рассмотрите купеческие особняки и старообрядческую церковь, оцените кирпичный стиль и искусность резчиков, украшавших дома семёновских купцов.

А я расскажу:

Чем богаты керженские леса

Кого кержаки звали «волком»

Почему матрёшка “родилась из пасхального яичка”

Мастерская: тонкости ремесла и сувенир своими руками

После прогулки вы зайдёте в частную мастерскую, чтобы пообщаться с умельцами, посмотреть на процессы их работы и узнать все тонкости промысла. Вы увидите, как изготавливаются матрёшки, и поймёте, почему семёновские сувениры стали символом целой страны. Вы сможете поучаствовать в одном из мастер-классов, который выберете сами — вырежете ложку или распишете сувенир.

Семёновские музеи

По желанию, вы посетите фабрику «Хохломская роспись»; 1-2 из городских музеев на выбор —«Историко-художественный», «Музей матрёшки и традиционной игрушки» или музейно-туристический центр «Золотая хохлома». В каждом из них вы узнаете чуть больше об истории и культуре города.

Организационные детали