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Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов (из Нижнего Новгорода)

Погрузиться в самобытный мир ремесленных традиций и по желанию создать игрушку в мастерской
Керженский край, в котором находится Семёнов, — это целый пласт истории и культуры. На прогулке узнаете о бортниках-покорителях заволжской тайги, первопоселенцах и старообрядцах. Увидите, как сейчас живут мастера — продолжатели древних традиций. Покажу Семёнов изнутри через знакомство с умельцами, их трудовыми буднями и достижениями.
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов (из Нижнего Новгорода)
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов (из Нижнего Новгорода)
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов (из Нижнего Новгорода)

Описание экскурсии

Променад по городу: семёновские купцы и кирпичный стиль

На прогулке по исторической части Семёнова вы рассмотрите купеческие особняки и старообрядческую церковь, оцените кирпичный стиль и искусность резчиков, украшавших дома семёновских купцов.
А я расскажу:

  • Чем богаты керженские леса
  • Кого кержаки звали «волком»
  • Почему матрёшка “родилась из пасхального яичка”

Мастерская: тонкости ремесла и сувенир своими руками

После прогулки вы зайдёте в частную мастерскую, чтобы пообщаться с умельцами, посмотреть на процессы их работы и узнать все тонкости промысла. Вы увидите, как изготавливаются матрёшки, и поймёте, почему семёновские сувениры стали символом целой страны. Вы сможете поучаствовать в одном из мастер-классов, который выберете сами — вырежете ложку или распишете сувенир.

Семёновские музеи

По желанию, вы посетите фабрику «Хохломская роспись»; 1-2 из городских музеев на выбор —«Историко-художественный», «Музей матрёшки и традиционной игрушки» или музейно-туристический центр «Золотая хохлома». В каждом из них вы узнаете чуть больше об истории и культуре города.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: мастер-класс по изготовлению игрушки и вырезанию ложки — от 2000 ₽ (2-3 человека); роспись сувенира — от 200 ₽ (1-5 человек); билеты в музей — от 150 ₽, экскурсия в музее — от 500 ₽
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
  • По желанию посетим один из семеновских музеев по вашему выбору: «Историко-художественный», «Музей матрешки и традиционной игрушки» или Музейно-туристический центр «Золотая Хохлома». Стоимость входных билетов и экскурсионное обслуживания вы можете уточнить при бронировании
  • Если вы поедете из Нижнего Новгорда на своём автомобиле, цена экскурсии — 6000 ₽. Сообщите об этом в переписке с гидом

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 110 туристов
Я дипломированный культуролог и экскурсовод. Много лет участвую в краеведческих экспедициях и провожу экскурсии. Изучение истории края, занятий населения, исследования, путешествия по старинным трактам, знакомства с интересными людьми, общение с мастерами родили во мне глубокую любовь к родному краю, землякам, вызывающим уважение и восторг. Об их великом наследии я рассказываю гостям.

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