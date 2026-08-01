Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов (из Нижнего Новгорода)
Погрузиться в самобытный мир ремесленных традиций и по желанию создать игрушку в мастерской
Керженский край, в котором находится Семёнов, — это целый пласт истории и культуры. На прогулке узнаете о бортниках-покорителях заволжской тайги, первопоселенцах и старообрядцах. Увидите, как сейчас живут мастера — продолжатели древних традиций. Покажу Семёнов изнутри через знакомство с умельцами, их трудовыми буднями и достижениями.
Описание экскурсии
Променад по городу: семёновские купцы и кирпичный стиль
На прогулке по исторической части Семёнова вы рассмотрите купеческие особняки и старообрядческую церковь, оцените кирпичный стиль и искусность резчиков, украшавших дома семёновских купцов. А я расскажу:
Чем богаты керженские леса
Кого кержаки звали «волком»
Почему матрёшка “родилась из пасхального яичка”
Мастерская: тонкости ремесла и сувенир своими руками
После прогулки вы зайдёте в частную мастерскую, чтобы пообщаться с умельцами, посмотреть на процессы их работы и узнать все тонкости промысла. Вы увидите, как изготавливаются матрёшки, и поймёте, почему семёновские сувениры стали символом целой страны. Вы сможете поучаствовать в одном из мастер-классов, который выберете сами — вырежете ложку или распишете сувенир.
Семёновские музеи
По желанию, вы посетите фабрику «Хохломская роспись»; 1-2 из городских музеев на выбор —«Историко-художественный», «Музей матрёшки и традиционной игрушки» или музейно-туристический центр «Золотая хохлома». В каждом из них вы узнаете чуть больше об истории и культуре города.
Организационные детали
Дополнительные расходы: мастер-класс по изготовлению игрушки и вырезанию ложки — от 2000 ₽ (2-3 человека); роспись сувенира — от 200 ₽ (1-5 человек); билеты в музей — от 150 ₽, экскурсия в музее — от 500 ₽
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
По желанию посетим один из семеновских музеев по вашему выбору: «Историко-художественный», «Музей матрешки и традиционной игрушки» или Музейно-туристический центр «Золотая Хохлома». Стоимость входных билетов и экскурсионное обслуживания вы можете уточнить при бронировании
Если вы поедете из Нижнего Новгорда на своём автомобиле, цена экскурсии — 6000 ₽. Сообщите об этом в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 110 туристов
Я дипломированный культуролог и экскурсовод. Много лет участвую в краеведческих экспедициях и провожу экскурсии. Изучение истории края, занятий населения, исследования, путешествия по старинным трактам, знакомства с интересными людьми, общение с мастерами родили во мне глубокую любовь к родному краю, землякам, вызывающим уважение и восторг. Об их великом наследии я рассказываю гостям.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов (из Нижнего Новгорода)»