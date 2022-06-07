Нижегородский калейдоскоп

Приглашаем в тур самым красивым местам прекрасного региона

4.7
3 отзыва
Приглашаем в тур самым красивым местам прекрасного региона.

Увидим улицу, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Посетим главные достопримечательности Нижнего Новгорода, древнейший город Городец, Арзамас и Дивеево.
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
Нижегородский калейдоскоп
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Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 - встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа)

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад. 

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М.Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М.Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города. 

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии  вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю. 

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города. 

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. 

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина. 

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день

Экскурсия в Дивеево и Арзамас

Завтрак в гостинице.

8:00 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Обзорная экскурсия по Арзамасу.

Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.

Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».

Переезд в Дивеево.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

Свободное время для питания.

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Экскурсия в Дивеево и АрзамасЭкскурсия в Дивеево и АрзамасЭкскурсия в Дивеево и АрзамасЭкскурсия в Дивеево и Арзамас
3 день

Главные улицы Нижнего Новгорода

Завтрак в гостинице.

12:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения).

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду. 

Большая Покровская улица — главная улица Нижнего Новгорода. 

Расположена в историческом центре города. 

Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. 

Оформилась как главная улица города к концу XVIII века. 

До 1917 года считалась дворянской. 

После революции улица была переименована и стала носить имя революционера Я. М. Свердлова и в народе именовалась просто «Свердловкой». 

До 1980-х годов улица была проезжей и в начале 80-х её сделали пешеходной. 

После распада Советского Союза улице было возвращено имя Большой Покровской. 

В 2004 году улица была полностью реконструирована. 

Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры. 

Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская — одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде. 

Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века. 

По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры. 

Основная достопримечательность улицы — Рождественская церковь.

Улица Рождественская — вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская - свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно. 

Главные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего Новгорода

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3* обычные даты16 40013 50012 800
Ibis 3* праздничные даты20 00015 70014 800
Marriott 4* обычные даты21 10016 00014 800
Marriott 4* праздничные даты27 50021 50019 800

Праздничными заездами являются: 11.06.22 – 13.06.22, 19.08.22 – 21.08.22, 04.11.22 – 06.11.22.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Marriott 4* с завтраком шведский стол
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
П
7 июня 2022
Очень насыщенный тур, море впечатлений и положительных эмоций. Думаю, что вернемся в Нижний Новгород еще.
П
7 июня 2022
Тур очень понравился. Единственное, что немного подпортило отдых - поломка автобуса при поездке в Дивеево (вместо 19ч. вернулись в гостиницу в 22.15). И как пожелание организаторам: экскурсоводы замечательные, очень интересно рассказывающие, много знающие, но при таких больших сборных группах для проведения экскурсий на улице нужен микрофон.
Все остальное - проживание, питание, экскурсии. на высоком уровне. Спасибо за отдых!
М
5 апр 2022
Организация на высшем уровне. Сначала обсудили по телефону все моменты путешествия. Затем вся информация по туру и оплате своевременно поступала на электронную почту. Проблем с оплатой и получением кэшбэка не было. В ходе отдыха никаких проблем не возникало. Все экскурсии организованы. Строго по времени отправление автобусов. Нам все очень понравилось!

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