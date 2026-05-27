Это лёгкая прогулка сверху вниз, без подъёмов и с лучшими видами.
Мы пройдём по ключевым точкам исторического центра, разберёмся, как Нижний появился на слиянии Волги и Оки, и посмотрим, как здесь переплетаются военная история, купеческий размах и повседневная жизнь.
Вы услышите не только факты, но и истории — о людях, событиях и местах, которых уже нет, но которые по-прежнему формируют характер города.
Мы пройдём по ключевым точкам исторического центра, разберёмся, как Нижний появился на слиянии Волги и Оки, и посмотрим, как здесь переплетаются военная история, купеческий размах и повседневная жизнь.
Вы услышите не только факты, но и истории — о людях, событиях и местах, которых уже нет, но которые по-прежнему формируют характер города.
Описание экскурсии
- Арсенал. Склад оружия или музей современного искусства?
- Собор, которого больше нет.
- Дворец генерал-губернатора. Александр Дюма встретил здесь прототипов для героев своего романа.
- Дом советов, построенный из кирпичей собора, которого больше нет.
- Колокольня — смотровая площадка, восстановленная к 800-летию города.
- Площадь плац-парад и Михайло-Архангельский собор.
- Вечный огонь с Марсового поля, где стоит настоящий боевой танк.
- Смотровая площадка — главный вид на слияние двух рек.
- Площадь Народного единства. Здесь высадился Георгий Всеволодович, забрался на гору и основал крепость, которая стала Нижним Новгородом.
- Базарная площадь — район городской нищеты.
- Храм Иоанна Предтечи. Огромные подвалы под храмом использовали под склады для рыночных товаров.
- Бугровская ночлежка — для самых опустившихся членов общества. Была рассчитана на 500 мест, жило до 1 300.
- Памятник Минину и Пожарскому — уменьшенная версия одноимённого памятника в Москве.
Вы узнаете:
- почему из всего московского памятника Минину и Пожарскому в Нижний доехал только меч и почему он не выглядит как меч.
- где находится пушкинская народная читальня.
- почему реки сливаются, но вода не смешивается.
- а также о промыслах, военной истории, ярмарочных гуляниях и купеческих традициях.
Организационные детали
- Я использую усилитель голоса и микрофон либо выдаю индивидуальные наушники, поэтому вам будет комфортно меня слышно.
- Достопримечательности осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 609 туристов
Позвольте вас влюбить в Нижний! Я историк и профессиональный гид. А ещё заядлый путешественник и мама. Люблю учиться, читать и мороженое) Познавать новые места — большая работа. Я помогу её облегчить ярким живым рассказом, наполненным юмором, забавными историями, заботой и вниманием.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Нижний Новгород: от кремля до посада»
Индивидуальная
Кремль и Покровка
Уникальные памятники архитектуры на пешеходной экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода
Начало: На улице Большая Покровская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7150 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Изучить центр города с гидом, который докажет, что история может быть увлекательной и познавательной
Начало: Недалеко от площади Минина и Пожарского
3 июн в 17:00
5 июн в 17:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижегородский кремль: факты и мифы
Погрузитесь в историю Нижегородского кремля, узнав о его защитниках и легендах. Откройте для себя тайны башен и герб города
Начало: На площади Минина
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Прогулка-квест «Контрасты Нижнего Посада» без гида
Познакомиться с Нижним Новгородом в нестандартном формате
Начало: На улице Рождественской
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1500 ₽ за всё до 6 чел.
1600 ₽ за человека