Мои заказы

Нижний Новгород: от кремля до посада

Главные места, исчезнувшие храмы, неожиданные факты и живые истории
Это лёгкая прогулка сверху вниз, без подъёмов и с лучшими видами.

Мы пройдём по ключевым точкам исторического центра, разберёмся, как Нижний появился на слиянии Волги и Оки, и посмотрим, как здесь переплетаются военная история, купеческий размах и повседневная жизнь.

Вы услышите не только факты, но и истории — о людях, событиях и местах, которых уже нет, но которые по-прежнему формируют характер города.
Нижний Новгород: от кремля до посада
Нижний Новгород: от кремля до посада
Нижний Новгород: от кремля до посада

Описание экскурсии

  • Арсенал. Склад оружия или музей современного искусства?
  • Собор, которого больше нет.
  • Дворец генерал-губернатора. Александр Дюма встретил здесь прототипов для героев своего романа.
  • Дом советов, построенный из кирпичей собора, которого больше нет.
  • Колокольня — смотровая площадка, восстановленная к 800-летию города.
  • Площадь плац-парад и Михайло-Архангельский собор.
  • Вечный огонь с Марсового поля, где стоит настоящий боевой танк.
  • Смотровая площадка — главный вид на слияние двух рек.
  • Площадь Народного единства. Здесь высадился Георгий Всеволодович, забрался на гору и основал крепость, которая стала Нижним Новгородом.
  • Базарная площадь — район городской нищеты.
  • Храм Иоанна Предтечи. Огромные подвалы под храмом использовали под склады для рыночных товаров.
  • Бугровская ночлежка — для самых опустившихся членов общества. Была рассчитана на 500 мест, жило до 1 300.
  • Памятник Минину и Пожарскому — уменьшенная версия одноимённого памятника в Москве.

Вы узнаете:

  • почему из всего московского памятника Минину и Пожарскому в Нижний доехал только меч и почему он не выглядит как меч.
  • где находится пушкинская народная читальня.
  • почему реки сливаются, но вода не смешивается.
  • а также о промыслах, военной истории, ярмарочных гуляниях и купеческих традициях.

Организационные детали

  • Я использую усилитель голоса и микрофон либо выдаю индивидуальные наушники, поэтому вам будет комфортно меня слышно.
  • Достопримечательности осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 609 туристов
Позвольте вас влюбить в Нижний! Я историк и профессиональный гид. А ещё заядлый путешественник и мама. Люблю учиться, читать и мороженое) Познавать новые места — большая работа. Я помогу её облегчить ярким живым рассказом, наполненным юмором, забавными историями, заботой и вниманием.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Нижний Новгород: от кремля до посада»

Кремль и Покровка
Пешая
2 часа
203 отзыва
Индивидуальная
Кремль и Покровка
Уникальные памятники архитектуры на пешеходной экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода
Начало: На улице Большая Покровская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7150 ₽ за человека
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Пешая
2 часа
941 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Изучить центр города с гидом, который докажет, что история может быть увлекательной и познавательной
Начало: Недалеко от площади Минина и Пожарского
3 июн в 17:00
5 июн в 17:00
1800 ₽ за человека
Нижегородский кремль: факты и мифы
Пешая
1.5 часа
167 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижегородский кремль: факты и мифы
Погрузитесь в историю Нижегородского кремля, узнав о его защитниках и легендах. Откройте для себя тайны башен и герб города
Начало: На площади Минина
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка-квест «Контрасты Нижнего Посада» без гида
Пешая
2.5 часа
35 отзывов
Квест
до 6 чел.
Прогулка-квест «Контрасты Нижнего Посада» без гида
Познакомиться с Нижним Новгородом в нестандартном формате
Начало: На улице Рождественской
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
1600 ₽ за человека