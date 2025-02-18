Обзорная экскурсия по Нижегородскому кремлю с подъёмом на колокольню

Раскрыть тайны средневековой крепости и полюбоваться Нижним Новгородом с высоты птичьего полёта
Стены кремля хранят память о многих поколениях нижегородцев, драматичных событиях российской истории и её героях.

Мы исследуем памятник русского оборонного зодчества и поговорим о легендах, которые окутывают его стены, башни и подземелья.

Вы изучите главные достопримечательности кремля и полюбуетесь бескрайними заволжскими далями со Спасо-Преображенской колокольни.
Обзорная экскурсия по Нижегородскому кремлю с подъёмом на колокольню
Обзорная экскурсия по Нижегородскому кремлю с подъёмом на колокольню
Обзорная экскурсия по Нижегородскому кремлю с подъёмом на колокольню
Ближайшие даты:
18
фев19
фев20
фев21
фев23
фев24
фев25
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Минина и Пожарского — главную площадь города
  • Дом военного губернатора — памятник эпохи Николая I, где сейчас находится художественный музей
  • Арсенал — центр современного искусства, где раньше хранилось оружие
  • Плац-парадную площадь — сердце Нижегородского кремля
  • Михайло-Архангельский собор — редкий образец шатрового храма
  • Бронзовый макет Нижнего Новгорода начала 20 века
  • Место слияния Волги и Оки со смотровой площадки Спасо-Преображенской колокольни, на которую мы поднимемся на лифте

Вы узнаете:

  • Как начиналась история Нижнего Новгорода
  • Как строилась неприступная каменная крепость, стоявшая на страже русских земель
  • Какие тайны скрывают стены, башни и подземелья кремля
  • Что известно о приключениях Николая I в Нижнем Новгороде
  • Какому брачному союзу была рада вся русская земля в 14 веке
  • Какие подвиги совершали нижегородцы

Организационные детали

  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам с 10–12 лет
  • В маршрут не входит прогулка по стенам кремля
  • Подъём на колокольню входит в стоимость экскурсии
  • Мы можем провести экскурсию для большего числа участников (до 10 человек), доплата составит 350 ₽ за человека
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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