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Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду

4.8
4 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Нижнего Новгорода
Экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек, Оки и Волги.

Основан, предположительно, в 1221 году князем Юрием Всеволодовичем.

В истории 📖 Руси Нижний (как его называют в народе) известен больше всего тем, что под его стенами земский староста Кузьма Минин собрал народное ополчение для освобождения Москвы от поляков.

Мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по городу, чтобы познакомиться с его богатой историей, которая повлияла на судьбу Руси.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду

Что вы увидите

  • ул. Большая Покровская
  • ул. Рождественская
  • Кремль
Музей под открытым небом Экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек, Оки и Волги. Мы увидим старейшую пешеходную улицу — Большую Покровскую. Это настоящий музей 🖼 под открытым небом. Пройдем по мостовой, вымощенной брусчаткой и гранитом. Полюбуемся на пеструю россыпь старинных особняков и усадеб. Поздороваемся со знаменитым бронзовым Городовым.
35 памятников архитектурыОсмотрим Кремль, уникальное военно-инженерное сооружение, построенное в XVI веке. Увидим каменный ансамбль башен и крепостей, ни разу не сдавшихся неприятелю. Посетим Рождественскую улицу, вторую по значимости и первую по красоте в Нижнем Новгороде. Пройдем мимо 35 памятников архитектуры. Побываем возле величественных каменных домов XVIII века постройки. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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4 отзыва оставили туристы

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