Музей под открытым небом Экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек, Оки и Волги. Мы увидим старейшую пешеходную улицу — Большую Покровскую. Это настоящий музей 🖼 под открытым небом. Пройдем по мостовой, вымощенной брусчаткой и гранитом. Полюбуемся на пеструю россыпь старинных особняков и усадеб. Поздороваемся со знаменитым бронзовым Городовым.

35 памятников архитектурыОсмотрим Кремль, уникальное военно-инженерное сооружение, построенное в XVI веке. Увидим каменный ансамбль башен и крепостей, ни разу не сдавшихся неприятелю. Посетим Рождественскую улицу, вторую по значимости и первую по красоте в Нижнем Новгороде. Пройдем мимо 35 памятников архитектуры. Побываем возле величественных каменных домов XVIII века постройки. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.