Предлагаем вам пройти увлекательный маршрут по Нижнему Новгороду.
Вам откроется Верхне-Волжская набережная — излюбленное место для променада нижегородцев, где по одну сторону — старинные особняки, по другую — великолепный речной вид.
Вы не пройдете мимо нижегородского Кремля — древней крепости в самом сердце Нижнего Новгорода, которая считается главным украшением города.
А еще сможете прогуляться по пешеходной улице Большая Покровская — это улица-праздник, нижегородский Бродвей!
Вам откроется Верхне-Волжская набережная — излюбленное место для променада нижегородцев, где по одну сторону — старинные особняки, по другую — великолепный речной вид.
Вы не пройдете мимо нижегородского Кремля — древней крепости в самом сердце Нижнего Новгорода, которая считается главным украшением города.
А еще сможете прогуляться по пешеходной улице Большая Покровская — это улица-праздник, нижегородский Бродвей!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Верхне-Волжская набережная
- Нижегородский Кремль
- Улица Большая Покровская
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Разрешите представить вам наш любимый город — Нижний Новгород. Знакомьтесь — город в самом расцвете сил, недавно отметил 800-летний юбилей. Красив, умен, неотразим, невероятно фотогеничен и любит гостей. Хотите познакомиться с ним поближе? Будем рады помочь!
На этой экскурсии мы увидим несколько важных достопримечательностей города. Любимый променад нижегородцев — Верхне-Волжская набережная Осмотрим усадьбу Рукавишниковых — самый роскошный купеческий особняк Нижнего Новгорода в 19-м веке, а также усадьбу городского головы Сироткина — дом, который изнутри совсем не то, чем кажется снаружи.
Далее мы посетим ландшафтный парк Волжский Откос — великолепное место для прогулок, своим появлением обязанное Николаю I. А еще посмотрим на памятник летчику Валерию Чкалову на верхней площадке титанической Чкаловской лестницы! Наконец, со смотровой площадки нам откроется чудесный вид на Стрелку, слияние Волги и Оки. Нижегородский Кремль Это — уникальная крепость 14-го века. Нам предстоит осмотр внутреннего пространства Кремля. Так, мы посетим здание бывшего губернаторского дворца, где однажды принимали самого Александра Дюма! Увидим Михайло-Архангельский собор — один из древнейших храмов города, место погребения героя ополчения 1612 года Козьмы Минина. Мы также сможем осмотреть самую древнюю башня Кремля — Дмитриевскую, которую возвели в 14-м веке, сделали крепкой в 16-м, красивой — в 19-м, спасли — в 20-м и украсили в 21-м.
После мы сможем прогуляться по центральной площади Нижнего Новгорода — площади Минина и Пожарского, где памятник, тем не менее, установлен одному Минину. Большая Покровская Главная прогулочно-пешеходная улица Нижнего Новгорода! Здесь находится усадьба купца Костромина — покровителя механика Ивана Кулибина, нижегородского Леонардо да Винчи, а также Нижегородский Театр Драмы, откуда началось восхождение к вершинам славы Федора Шаляпина. Украшает улицу здание Государственного банка 1913 года — сказочный терем, полный золота.
Начало в любой день в промежутке с 08:00 до 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Верхне-Волжская набережная, 7Завершение: Большая Покровская, 26
- Когда и сколько длится?
- Когда: Начало в любой день в промежутке с 08:00 до 17:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Экскурсия полностью пешеходная
- Просьба одеваться по погоде и выбрать удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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