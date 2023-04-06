Разрешите представить вам наш любимый город — Нижний Новгород. Знакомьтесь — город в самом расцвете сил, недавно отметил 800-летний юбилей. Красив, умен, неотразим, невероятно фотогеничен и любит гостей. Хотите познакомиться с ним поближе? Будем рады помочь!

На этой экскурсии мы увидим несколько важных достопримечательностей города. Любимый променад нижегородцев — Верхне-Волжская набережная Осмотрим усадьбу Рукавишниковых — самый роскошный купеческий особняк Нижнего Новгорода в 19-м веке, а также усадьбу городского головы Сироткина — дом, который изнутри совсем не то, чем кажется снаружи.

Далее мы посетим ландшафтный парк Волжский Откос — великолепное место для прогулок, своим появлением обязанное Николаю I. А еще посмотрим на памятник летчику Валерию Чкалову на верхней площадке титанической Чкаловской лестницы! Наконец, со смотровой площадки нам откроется чудесный вид на Стрелку, слияние Волги и Оки. Нижегородский Кремль Это — уникальная крепость 14-го века. Нам предстоит осмотр внутреннего пространства Кремля. Так, мы посетим здание бывшего губернаторского дворца, где однажды принимали самого Александра Дюма! Увидим Михайло-Архангельский собор — один из древнейших храмов города, место погребения героя ополчения 1612 года Козьмы Минина. Мы также сможем осмотреть самую древнюю башня Кремля — Дмитриевскую, которую возвели в 14-м веке, сделали крепкой в 16-м, красивой — в 19-м, спасли — в 20-м и украсили в 21-м.

После мы сможем прогуляться по центральной площади Нижнего Новгорода — площади Минина и Пожарского, где памятник, тем не менее, установлен одному Минину. Большая Покровская Главная прогулочно-пешеходная улица Нижнего Новгорода! Здесь находится усадьба купца Костромина — покровителя механика Ивана Кулибина, нижегородского Леонардо да Винчи, а также Нижегородский Театр Драмы, откуда началось восхождение к вершинам славы Федора Шаляпина. Украшает улицу здание Государственного банка 1913 года — сказочный терем, полный золота.