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Парадный Нижний с высоты Дятловых гор

Ирина Р.
Ирина Р. – Гид из Нижнего Новгорода
Приглашаю вас насладиться живописнейшими видами речных просторов Нижнего Новгорода и его парадными зданиями, вместе со мной.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Парадный Нижний с высоты Дятловых гор
Парадный Нижний с высоты Дятловых гор

Что вы увидите

  • Набережная Федоровского
  • Кремлевский бульвар
  • Верхневолжская набережная
  • Александровский сад
  • Палаты Олисова
  • Усадьба Рукавишниковых
  • Нижегородский Кремль
  • памятники Чкалову и Нестерову
  • Канатная дорога
  • Дятловы горы
Речные просторыВысота правого берега Волги позволяет жителям и гостям города насладиться живописнейшими видами речных просторов. Любовались ими в своё время и Горький, и Даль, и Короленко, и Пушкин, и Маяковский, и русские цари.
Я предлагаю сделать это и Вам!
Целый город 🏙️, как на ладониВы увидите Нижний Новгород с самых высоких его точек на пешеходной экскурсии 🧭 по самой верхушке Дятловых гор: набережная Федоровского (вид на Стрелку, Ярмарку и Благовещенский монастырь) — Кремлевский бульвар —Верхневолжская набережная (Александровский сад, купеческие особняки, памятники Чкалову и Нестерову) — Канатная дорога. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Билет на канатную дорогу
Начало
🚩 ул. Заломова, 2. Отель «Азимут», Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Казанская набережная, 8 а, Нижний Новгород
Парадный Нижний с высоты Дятловых гор
Парадный Нижний с высоты Дятловых гор
Парадный Нижний с высоты Дятловых гор
Парадный Нижний с высоты Дятловых гор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Р.
Ирина Р.
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