Речные просторыВысота правого берега Волги позволяет жителям и гостям города насладиться живописнейшими видами речных просторов. Любовались ими в своё время и Горький, и Даль, и Короленко, и Пушкин, и Маяковский, и русские цари.

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Целый город 🏙️, как на ладониВы увидите Нижний Новгород с самых высоких его точек на пешеходной экскурсии 🧭 по самой верхушке Дятловых гор: набережная Федоровского (вид на Стрелку, Ярмарку и Благовещенский монастырь) — Кремлевский бульвар —Верхневолжская набережная (Александровский сад, купеческие особняки, памятники Чкалову и Нестерову) — Канатная дорога. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.