Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода

На нашей неспешной прогулке 👣 вы познакомитесь с историей 📖 Нижнего Новгорода и сможете своими глазами увидеть место, откуда Кузьма Минин созывал жителей в народное ополчение.



Вы пройдете по Большой Покровской улице, на которой ежедневно кипит жизнь.



А также побываете на Рождественской — улице, которая полна исторических памятников, по которым можно смело изучать историю древнего города.