В ходе экскурсии 🧭 Вы побываете в разных частях исторического центра Нижнего Новгорода и прогуляетесь 👣 по знаменитым улицам:
Большая Покровская — музей 🖼 под открытом небомУлица Большая Покровская — одна из старейших пешеходных улиц города. Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей. Вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города. Древняя и красивая РождественскаяУлица Рождественская — одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде. Здесь сохранилось много больших и красивых 🤩 каменных домов, история 📖 которых начинается ещё в середине XVIII века. По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры. Улица Рождественская — вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода, вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной. Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 ул. Большая Покровская д 52, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 ул. Рождественская, Нижний Новгород
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.