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Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

5
1 отзыв
Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
На нашей неспешной прогулке 👣 вы познакомитесь с историей 📖 Нижнего Новгорода и сможете своими глазами увидеть место, откуда Кузьма Минин созывал жителей в народное ополчение.

Вы пройдете по Большой Покровской улице, на которой ежедневно кипит жизнь.

А также побываете на Рождественской — улице, которая полна исторических памятников, по которым можно смело изучать историю древнего города.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • 400 ₽ за человека

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Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Что вы увидите

  • улица Большая Покровская
  • улица Рождественская

В ходе экскурсии 🧭 Вы побываете в разных частях исторического центра Нижнего Новгорода и прогуляетесь 👣 по знаменитым улицам:

  • Большая Покровская — музей 🖼 под открытом небомУлица Большая Покровская — одна из старейших пешеходных улиц города. Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей. Вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города. Древняя и красивая РождественскаяУлица Рождественская — одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде. Здесь сохранилось много больших и красивых 🤩 каменных домов, история 📖 которых начинается ещё в середине XVIII века. По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры. Улица Рождественская — вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода, вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной. Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Большая Покровская д 52, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 ул. Рождественская, Нижний Новгород
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
Турфирма «.
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