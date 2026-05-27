Яхта, волжский ветер, панорамы знаковых локаций и отдых на острове — это путешествие для тех, кто хочет совместить приятное с полезным.
Вместо долгой исторической лекции вас ждут красивые виды, запоминающиеся факты, купание в реке и время для пикника.
Описание экскурсии
С воды вы увидите:
- панораму Нижегородской ярмарки
- пять мостов через Оку
- Ромодановский вокзал
- Благовещенский монастырь и Рождественский храм
- Речной вокзал
- усадьбу Рукавишникова
- памятник Петру I
- Чкаловскую лестницу
- катер «Герой»
- Соляную биржу
- стадион «Совкомбанк Арена»
- площадь Ленина
А ещё узнаете:
- почему Нижний Новгород в 19 веке называли «Карманом России»
- почему через Оку построили пять мостов, а через Волгу — только один
- почему монастыри часто возводили у рек на окраинах крупных городов
- как связан облик Нижнего Новгорода с Семью холмами и Дятловыми горами
Во время прогулки мы также остановимся на острове, чтобы отдохнуть, перекусить и искупаться.
Организационные детали
- Прогулка проходит на яхте «Хелена» (модель ЛЭС-22)
- На борту вы сможете разогреть продукты и устроить пикник на яхте или на пляже. Гид подскажет, где поблизости можно купить еду для перекуса
- С вами буду я или другой гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала (напротив Площади Ленина)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 2957 туристов
Добрый день, меня зовут Елена, работаю с командой гидов. Каждый из нас профессиональный спикер и рассказчик, также у нас современная техника ведения и озвучивания экскурсии — радиогиды. И конечно, наши экскурсии — это положительные эмоции и новые впечатления. Наша миссия — просвещение. С хорошей экскурсией решается вопрос скучного учителя истории:)
-
