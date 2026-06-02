Располагайтесь на закрытой или открытой палубе и наслаждайтесь ландшафтами Нижнего Новгорода! Современный комфортный теплоход «Сура» пройдёт по Оке и Волге вдоль кремлёвских стен, парка «Стрелка», старинных церквей и других локаций. А дополнит прогулку игра музыкантов.
Описание экскурсии
С борта теплохода вы увидите знаковые места города: Стрелку Оки и Волги, кафедральный собор Александра Невского, новый футбольный стадион, выставочный центр «Пакгаузы», величественный кремль, красочную Рождественскую церковь, Благовещенский монастырь, монументальную Чкаловскую лестницу и канатную дорогу.
Организационные детали
- Прогулки в 19:00 проходят на теплоходе «Сура» 2011 года, в 20:00 – на теплоходе «КолесовЪ»
- На борту работает бар-ресторан
Важно знать
- Причал может измениться — мы сообщим вам об этом накануне прогулки
- Детям до 4 лет бесплатно, они могут занимать отдельное место только при наличии свободных мест на теплоходе
- Прогулка может быть перенесена или отменена из-за погоды или орг. моментов
- Перевозчик в праве заменить теплоход
- Опоздание на рейс не является причиной для возврата или переноса билета
Ограничения
- Запрещено проносить на борт еду и напитки
- Прогулка недоступна для гостей с животными
- На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, имеющие при себе оружие и/или пиротехнические изделия
в четверг в 19:00 и 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский
|1400 ₽
|Взрослый
|1500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гама — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 238 туристов
Мы один из самых крупных туроператоров России. Организуем речные круизы и прогулки по Волге, Оке и Каме на комфортабельных теплоходах «Алдан», «Александр Свешников», «А. С. Попов», «Афанасий Никитин», «Иван Кулибин», «Октябрьская революция» и других, а также на новых круизных лайнерах «Золотое кольцо» и «Аурум».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отдых с этой компанией уже больше десяти лет и каждый раз впечатления только положительные. Вся организация всегда на очень хорошем уровне, никаких нареканий. Обслуживание просто отличное, всегда стараются на максимум. Смело советую!
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Н
Очень хорошая компания, которая устраивает речные прогулки. Люди там вежливые и внимательные. Могу посоветовать обращаться к ним.
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М
Теплоход для прогулок очень приятный и удобный, было приятно провести время.
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Е
С подругой взяли билеты на прогулку по реке, всё прошло здорово 😊
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К
Очень приятная компания, обслуживание на уровне!
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А
Поездка прошла отлично. В целом впечатления только положительные.
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