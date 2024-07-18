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Нижний Новгород — это не только город с богатейшей 800-летней историей, но и крупный промышленный центр. А ещё это одно из самых интересных мест на туристической карте индустриальной России.



Вы убедитесь в этом во время поездки по рабочим кварталам и посещения Горьковского автозавода, где вам откроются неожиданные факты об отечественном автомобилестроении.