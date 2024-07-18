Нижний Новгород — это не только город с богатейшей 800-летней историей, но и крупный промышленный центр. А ещё это одно из самых интересных мест на туристической карте индустриальной России.
Вы убедитесь в этом во время поездки по рабочим кварталам и посещения Горьковского автозавода, где вам откроются неожиданные факты об отечественном автомобилестроении.
Вы убедитесь в этом во время поездки по рабочим кварталам и посещения Горьковского автозавода, где вам откроются неожиданные факты об отечественном автомобилестроении.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Смотровая площадка в парке «Швейцария», откуда с высокого берега Оки открывается вид на заречную часть города.
- Проедем по рабочим районам города, где находится множество промышленных предприятий.
- Проедем по жилому массиву Соцгорода, который строился одновременно с автогигантом Горьковским автомобильным заводом.
- Осмотрим дома довоенной постройки в стиле конструктивизма.
- Посетим музей истории Горьковского автомобильного завода в сопровождении местного гида.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
- После окончания экскурсии в музее истории ГАЗ можно воспользоваться трансфером в центр города либо остаться в музее для самостоятельного осмотра.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 800 ₽
|Пенсионеры
|1 650 ₽
|Школьники
|1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Larisa — Организатор в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 1040 туристов
Меня зовут Лариса. Я представитель агентства. Более 20 лет мы занимаемся обслуживанием российских и иностранных гостей в Нижегородской области — и гордимся тем, что тысячи путешественников в наших турах и экскурсиях получили не только новые знания, но и прекрасные впечатления от знакомства с Нижегородской губернией и её историей.Задать вопрос
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