Экскурсии в Павлово из Нижнего Новгорода

Найдено 4 экскурсии в категории «Павлово» в Нижнем Новгороде, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России 16-19 веков
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
19 800 за всё до 10 чел.
Семь городов вокруг Нижнего
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Семь городов вокруг Нижнего
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково, Тумботино, Гороховец и Володарск - которым есть что показать
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
22 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Березополью
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Березополью
Насладиться живописными пейзажами и погрузиться в атмосферу былых веков, исследуя Нижегородский край
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Познакомиться со старинными городами Березополья и проникнуться духом нижегородской провинции
Начало: По договоренности
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    28 мая 2024
    Семь городов вокруг Нижнего
    Гиперактивный гид. Экскурсия продолжалась с 8-30 до 17-30. Зарядились энергией гида на пару лет вперёд. Если будете договариваться о работе с ним: необходимо морально подготовиться.
  • С
    Сергей
    13 апреля 2024
    Семь городов вокруг Нижнего
    Все прошло замечательно. Рекомендую.
    Все прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. Рекомендую
  • В
    Вера
    22 марта 2024
    Богородск и Павлово - владения Шереметевых
    Были на экскурсии 22 марта втроем. Маршрут Богородск-Павлово. Понравилрсь очень. Светлана очень интересно рассказывала, показала много интересного, продумала маршрут с
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    учетом обеда. Плюс погода выдалась на редкость удачная - солнечный, теплый день. Спасибо огромное Светлане. Она проводит и другие экскурсии, в т. ч. и по Нижнему. Рекомендую.

  • А
    Алексей
    26 февраля 2024
    Богородск и Павлово - владения Шереметевых
    Экскурсия понравилась. В частности посещение музеев. В Богородске подробно рассказали по экспонатам гончарного дела, а в Павлово, действительно представлены уникальные
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    творения мастеров. На что хотелось обратить внимание: 1. Были втроем, учитывая, что гид не является водителем, то в машине находилось фактически 5 человек. Ехать приходилось втроем на заднем сидении, что не очень комфортно.,Советую учитывать при выборе транспорта, если вас более 2х человек. 2. Музей в Богородске -"В стоимость входит мастер-класс на гончарном круге для трех человек" - увы, мастер-класса не было, даже не предлагали (в данном музее, экскурсию организовывает сотрудник музея) В целом, было на что посмотреть и что послушать. Рекомендую тем, кому интересна история, быт живущих людей в периоде XVI-XIX на территории указанных городов и прекрасные экспонаты музеев.

  • Е
    Екатерина
    13 августа 2023
    Богородск и Павлово - владения Шереметевых
    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет получше узнать окрестности Нижнего Новгорода. Светлана массу интересного расскажет об особенностях путешествий на гужевом
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    транспорте, о жизни крестьян, ремесленников и купцов; вы побываете в замечательном Богородском музее гончарного искусства, увидите шедевры современных и стародавних мастеров; в Историческом музее в Павлово восхититесь мастерством и изобретательностью рабочих-создателей всевозможных замков, ножей, медицинских инструментов. Музей размещается в роскошной купеческой усадьбе, в городе сохранилось множество красивых зданий, чудесные парки, скверы и набережные, а какие виды!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Павлово»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Путешествие по Березополью
  4. Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Павлово" можно забронировать 4 экскурсии от 12 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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