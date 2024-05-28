читать дальше

творения мастеров. На что хотелось обратить внимание: 1. Были втроем, учитывая, что гид не является водителем, то в машине находилось фактически 5 человек. Ехать приходилось втроем на заднем сидении, что не очень комфортно.,Советую учитывать при выборе транспорта, если вас более 2х человек. 2. Музей в Богородске -"В стоимость входит мастер-класс на гончарном круге для трех человек" - увы, мастер-класса не было, даже не предлагали (в данном музее, экскурсию организовывает сотрудник музея) В целом, было на что посмотреть и что послушать. Рекомендую тем, кому интересна история, быт живущих людей в периоде XVI-XIX на территории указанных городов и прекрасные экспонаты музеев.