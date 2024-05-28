1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России 16-19 веков
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
19 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Семь городов вокруг Нижнего
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково, Тумботино, Гороховец и Володарск - которым есть что показать
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Березополью
Насладиться живописными пейзажами и погрузиться в атмосферу былых веков, исследуя Нижегородский край
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий28 мая 2024Гиперактивный гид. Экскурсия продолжалась с 8-30 до 17-30. Зарядились энергией гида на пару лет вперёд. Если будете договариваться о работе с ним: необходимо морально подготовиться.
- ССергей13 апреля 2024Все прошло замечательно. Рекомендую.
- ВВера22 марта 2024Были на экскурсии 22 марта втроем. Маршрут Богородск-Павлово. Понравилрсь очень. Светлана очень интересно рассказывала, показала много интересного, продумала маршрут с
- ААлексей26 февраля 2024Экскурсия понравилась. В частности посещение музеев. В Богородске подробно рассказали по экспонатам гончарного дела, а в Павлово, действительно представлены уникальные
- ЕЕкатерина13 августа 2023Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет получше узнать окрестности Нижнего Новгорода. Светлана массу интересного расскажет об особенностях путешествий на гужевом
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Богородск»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Богородск" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Богородск», 6 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август