Ярче всего Нижний Новгород раскрывается с двух сторон — во время прогулки по его историческому центру и с борта теплохода. Вы увидите кремль, Рождественскую улицу, Стрелку, где встречаются две реки, и многое другое. Полюбуетесь панорамами города с воды.
И узнаете, как город стал важным торговым центров России, кто давал деньги на революцию и где жили босяки.
И узнаете, как город стал важным торговым центров России, кто давал деньги на революцию и где жили босяки.
Описание экскурсии
Гуляя пешком по историческому центру, вы увидите:
- Михайло-Архангельский собор, где находится могила Козьмы Минина
- путь Нижегородского ополчения 1612 года и площадь Народного единства с памятником Минину и Пожарскому
- Стрелку — место слияния Оки и Волги, а ещё панораму Нижегородской ярмарки и собора Александра Невского
- улицу Рождественскую с купеческими особняками и здание Речного вокзала
Посетите Нижегородский кремль и Дмитриевскую башню — главные ворота города-крепости.
На водной прогулке рассмотрите собор Александра Невского, Благовещенский монастырь, Чкаловскую лестницу, Пакгаузы, канатную дорогу и другие достопримечательности.
В путешествии вы узнаете:
- почему Нижний Новгород появился именно на Дятловых горах и как развивался город-крепость
- кем был Козьма Минин, какую роль он сыграл в истории России и почему нижегородцы особенно чтят его память
- как возникла Нижегородская ярмарка, кто сюда приезжал и какой товар определял цены всей торговли
- почему улицу Рождественскую называли Миллионной и чем она жила в 19 веке
- какие истории скрываются за купеческими особняками и известными нижегородскими фамилиями
Организационные детали
- 1 час мы ходим пешком, 1 час — на теплоходе
- Билет на теплоход оплачивается дополнительно: 450–900 ₽ за чел. в зависимости от дня недели и категории билета
в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:30, 12:00, 13:30, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00, в пятницу в 10:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00, в субботу в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:30 и 20:00, в воскресенье в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:30, 12:00, 13:30, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00, в пятницу в 10:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00, в субботу в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:30 и 20:00, в воскресенье в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Дипломированный гид, увлекаюсь историей и краеведением. Занимаюсь экскурсиями более 15 лет. Буду рада познакомить вас с Нижним Новгородом и окрестностями!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Родные берега: пешком и на теплоходе по Нижнему Новгороду»
Групповая
Водная прогулка "Город Горький" на теплоходе "Москва-198" (по будням)
Пройти вдоль берегов двух рек и получить полное представление о Нижнем Новгороде
Начало: От Речного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00 и 17:30
Завтра в 16:00
28 июл в 16:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
От кремля до купеческих улиц: история и величие Нижнего
Пройти по кремлю и Большой Покровской, полюбоваться слиянием Оки и Волги на лучшей смотровой
Начало: На площади Минина у памятника Минину (напротив Дми...
Завтра в 19:30
28 июл в 19:30
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Водная прогулка "Город Горький" на теплоходе "Москва-143" (по будням)
Пройти вдоль берегов двух рек и получить полное представление о Нижнем Новгороде
Начало: От Речного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:00, 16:30 и 18:00
Завтра в 15:00
28 июл в 15:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Честное купеческое
Прогуляться по самой купеческой улице Нижнего Новгорода и поговорить о бизнесе по-нижегородски
Начало: На площади Народного Единства
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
1100 ₽ за человека