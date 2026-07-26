Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:30, 12:00, 13:30, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00, в пятницу в 10:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00, в субботу в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:30 и 20:00, в воскресенье в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала