Честное купеческое

Прогуляться по самой купеческой улице Нижнего Новгорода и поговорить о бизнесе по-нижегородски
Приглашаем на экскурсию по Рождественской стороне — деловому центру старого Нижнего.

В 19 веке земля здесь стоила дороже, чем в Лондоне или Париже, а каждый дом строился как каменная «визитная карточка» своего владельца. А рядом находилась «Миллиошка» — кварталы бедных, быт которых так живо описан Максимом Горьким. Купеческий Нижний — город контрастов. И мы откроем его для вас!
5
2 отзыва
Честное купеческое
Честное купеческое
Честное купеческое
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

  • Храм Рождества Иоанна Предтечи и монумент Минину и Пожарскому на месте сбора Нижегородского ополчения 1612 года
  • Здание Бугровской ночлежки, где в 19 столетии каждую ночь сотни бездомных получали хлеб и кров
  • Улица Кожевенная и босяцкая чайная «Столбы», открытая по инициативе Максима Горького для борьбы с пьянством
  • Банк Рукавишниковых — великолепный образец провинциального модерна
  • Особняк Николая Бугрова — «некоронованного короля» Нижнего Новгорода
  • «Блиновский пассаж» 19 века — прадедушка современных торговых центров
  • Площадь Маркина (бывшая пл. Софроновская) — купеческая «биржа невест» 19 столетия
  • Храм Собора Пресвятой Богородицы — жемчужина Поволжья, уникальный образец строгановского барокко 18 века
  • Усадьба Строгановых — памятник пушкинской эпохи, который имеет к Пушкину самое непосредственное отношение

И другие чудеса и красоты Нижнего Новгорода!

Вы узнаете:

  • Что значит оказаться «на дне»
  • Кто они были — эти люди, хозяева жизни, опора Империи
  • Можно ли верить «честному купеческому»
  • Кто управлял жизнью Нижнего Новгорода в 19 столетии
  • Как наживало миллионы и как прожигало жизнь нижегородское купечество

Организационные детали

  • Программа подходит участникам любого возраста
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рождественской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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1
О
3 ноя 2024
Гуляли с Алексеем по Рождественской, мне очень понравилось, я люблю "легких" гидов без перегруза. Для ценителей точных дат и миллиона деталей, наверное, будет мало. Но на третий -четвертый день пребывания после бесконечных дат и событий, которые будут ждать вас на каждом повороте от таксистов до официантов в Нижнем, самое оно! Приятное время в приятной компании!
М
1 ноя 2024
В восторге от экскурсии, проведенной Юлией! Очень структурировано, понятно, познавательно! Много интересного, много нюансов! Юлия - очень приятный, доброжелательный и умеющий увлечь темой, гид. На 2 часа погрузилась в то время!

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