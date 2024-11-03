Приглашаем на экскурсию по Рождественской стороне — деловому центру старого Нижнего.
В 19 веке земля здесь стоила дороже, чем в Лондоне или Париже, а каждый дом строился как каменная «визитная карточка» своего владельца. А рядом находилась «Миллиошка» — кварталы бедных, быт которых так живо описан Максимом Горьким. Купеческий Нижний — город контрастов. И мы откроем его для вас!
В 19 веке земля здесь стоила дороже, чем в Лондоне или Париже, а каждый дом строился как каменная «визитная карточка» своего владельца. А рядом находилась «Миллиошка» — кварталы бедных, быт которых так живо описан Максимом Горьким. Купеческий Нижний — город контрастов. И мы откроем его для вас!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Храм Рождества Иоанна Предтечи и монумент Минину и Пожарскому на месте сбора Нижегородского ополчения 1612 года
- Здание Бугровской ночлежки, где в 19 столетии каждую ночь сотни бездомных получали хлеб и кров
- Улица Кожевенная и босяцкая чайная «Столбы», открытая по инициативе Максима Горького для борьбы с пьянством
- Банк Рукавишниковых — великолепный образец провинциального модерна
- Особняк Николая Бугрова — «некоронованного короля» Нижнего Новгорода
- «Блиновский пассаж» 19 века — прадедушка современных торговых центров
- Площадь Маркина (бывшая пл. Софроновская) — купеческая «биржа невест» 19 столетия
- Храм Собора Пресвятой Богородицы — жемчужина Поволжья, уникальный образец строгановского барокко 18 века
- Усадьба Строгановых — памятник пушкинской эпохи, который имеет к Пушкину самое непосредственное отношение
И другие чудеса и красоты Нижнего Новгорода!
Вы узнаете:
- Что значит оказаться «на дне»
- Кто они были — эти люди, хозяева жизни, опора Империи
- Можно ли верить «честному купеческому»
- Кто управлял жизнью Нижнего Новгорода в 19 столетии
- Как наживало миллионы и как прожигало жизнь нижегородское купечество
Организационные детали
- Программа подходит участникам любого возраста
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рождественской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 711 туристов
Мы открылись в 2012 году как городское бюро небанальных экскурсий. С тех пор обслужили десятки тысяч гостей — индивидуальных путешественников и групп. Сегодня мы — зарегистрированный туроператор внутреннего туризма. У нас есть собственный учебный центр для подготовки гидов. Все эти годы наш подход к работе остаётся неизменным — экскурсии должны быть профессиональными и нескучными. Будем рады видеть вас в Нижнем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
3 ноя 2024
Гуляли с Алексеем по Рождественской, мне очень понравилось, я люблю "легких" гидов без перегруза. Для ценителей точных дат и миллиона деталей, наверное, будет мало. Но на третий -четвертый день пребывания после бесконечных дат и событий, которые будут ждать вас на каждом повороте от таксистов до официантов в Нижнем, самое оно! Приятное время в приятной компании!
М
Мария
1 ноя 2024
В восторге от экскурсии, проведенной Юлией! Очень структурировано, понятно, познавательно! Много интересного, много нюансов! Юлия - очень приятный, доброжелательный и умеющий увлечь темой, гид. На 2 часа погрузилась в то время!
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