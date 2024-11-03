О Ольга

Гуляли с Алексеем по Рождественской, мне очень понравилось, я люблю "легких" гидов без перегруза. Для ценителей точных дат и миллиона деталей, наверное, будет мало. Но на третий -четвертый день пребывания после бесконечных дат и событий, которые будут ждать вас на каждом повороте от таксистов до официантов в Нижнем, самое оно! Приятное время в приятной компании!