Побывать в городе старинных монастырей, деревянных изб и знаменитой медовухи
Суздаль — это туристическая мекка России и один из древнейших городов Руси. Это монастыри и храмы, музеи и трактиры, гостиный двор и пряная медовуха.
Это витрина всего русского и самобытного, настоящая сказка! Я приглашаю вас побывать здесь — и влюбиться!
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Нижнего Новгорода. По пути небольшая остановка во Владимире для кофе и перекуса
11:00 — прибытие в Суздаль, начало экскурсии по городу-музею
11:30 — Покровский монастырь. Вы узнаете истории об опальных царицах и княгинях и роли монастыря как места заточения аристократок
12:00 — музей деревянного зодчества. Рассмотрите избы, дома купцов, церкви и мельницы, познакомитесь с бытом предков
13:00 — Суздальский кремль и архиерейские палаты. Увидите архитектурные памятники 13 века, Архиерейское подворье, Рождественский собор
14:00 — обед в ресторане «Огурец» (или другом на выбор). Ощутите суздальский колорит, попробуете медовуху, огурцы, мясные блюда
15:00 — Спасо-Евфимьевский монастырь. Осмотрите колокольню и посетите колокольный концерт
16:00 — колокольня Ризоположенского монастыря. Побываете на звуковой экскурсии и познакомитесь с колокольными традициями
16:30 — домик Бальзаминова — место съёмок советского кино
17:00 — торговые ряды и сувениры: прогулка, шопинг и дегустация местных продуктов на Торговой площади
21:00 — возвращение в Нижний Новгород
Вы узнаете:
как благодаря Ротшильду Суздаль стал туристической столицей России
как жили и работали люди в древнерусских деревянных домах и мельницах
где находятся места съёмок известных российских фильмов
как устроены торговые ряды и ремесленные лавки
Организационные детали
Поедем на комфортабельном седане или минивэне
Общее расстояние за день — 600 км
Программа 7+
Отдельно оплачивается: комплексный билет на три объекта — 1500 ₽ взрослый, студентам и пенсионерам скидки, обед — по желанию (от 1000 ₽ за чел.)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 292 туристов
Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Вас ждут главные достопримечательности региона, авторская программа и индивидуальный подход.
