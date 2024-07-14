Мы отправимся в один из древнейших городов Золотого Кольца. Самобытный Суздаль включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и в нашей экскурсии вы прикоснетесь к тайнам строительства трех древних монастырей, услышите истории о Василии II Темном и сосланных знатных дамах, а в музее деревянного зодчества познакомитесь с бытом прошлого.

Описание экскурсии

Тишина и безмятежность древнего Суздаля Нашу экскурсию по Суздалю мы начнем с осмотра могучего белокаменного Кремля в излучине реки Каменки с его архиерейским двором, Рождественским собором, церквями и земляными валами. В Спасо-Евфимиевом монастыре послушаем о политических заключенных и Василии II Темном, а в Свято-Покровском монастыре узнаем истории сосланных сюда знатных дам, а также легенду о его строительстве. Следующим мы посетим Ризоположенский монастырь — один из самых древних в России. Он был основан в начале XIII века и застал нашествие Золотой орды. Поговорим о тяжелых временах для Суздаля, а со смотровой площадки полюбуемся панорамой города. В свободное время вы сможете посетить музей деревянного зодчества с реконструкциями старинных домов представителей разных сословий.