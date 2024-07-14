В Суздаль из Нижнего Новгорода

Мы отправимся в один из древнейших городов Золотого Кольца.

Самобытный Суздаль включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и в нашей экскурсии вы прикоснетесь к тайнам строительства трех древних монастырей, услышите истории о Василии II Темном и сосланных знатных дамах, а в музее деревянного зодчества познакомитесь с бытом прошлого.
4.25
16 отзывов
В Суздаль из Нижнего Новгорода
В Суздаль из Нижнего Новгорода
В Суздаль из Нижнего Новгорода
Ближайшие даты:
Время начала: 06:45, 07:00

Описание экскурсии

Тишина и безмятежность древнего Суздаля Нашу экскурсию по Суздалю мы начнем с осмотра могучего белокаменного Кремля в излучине реки Каменки с его архиерейским двором, Рождественским собором, церквями и земляными валами. В Спасо-Евфимиевом монастыре послушаем о политических заключенных и Василии II Темном, а в Свято-Покровском монастыре узнаем истории сосланных сюда знатных дам, а также легенду о его строительстве. Следующим мы посетим Ризоположенский монастырь — один из самых древних в России. Он был основан в начале XIII века и застал нашествие Золотой орды. Поговорим о тяжелых временах для Суздаля, а со смотровой площадки полюбуемся панорамой города. В свободное время вы сможете посетить музей деревянного зодчества с реконструкциями старинных домов представителей разных сословий.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослыйот 3 300 ₽
Детский (от 3 до 14 лет)3 400 ₽
Пенсионный3 400 ₽
Льготный3 100 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Суздальский Кремль
  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Действующий Покровский монастырь
  • Ризоположенский монастырь
  • Музей деревянного зодчества
Что включено
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты.
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Обед в данной экскурсии не предусмотрен. Рекомендуем взять с собой сухой паек: бутерброды
  • Печенье
  • Фрукты. Для Вашего удобства возьмите термос с кипятком
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
М
14 июл 2024
П
23 июн 2024
Изначально забронировала тур от компании «Эгна», мне позвонила женщина, сказала, что группа не набралась, я сказала, тогда куплю у других, она сказала, что они монополисты. После позвонил мужчина, сказал, что
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нет мест и стал предлагать другие туры, которые мне не нужны. В итоге оказалось, что они не монополисты и я поехала с другой компанией, их экскурсия мне понравилась, но она не имеет никакого отношения к экскурсии компании Эгна, и там не 50 человек в автобусе, а более комфортно

Л
23 апр 2024
Экскурсию отменили,мне никто не сообщил,а предоплату не вернули и не связались
Н
6 янв 2024
А
5 янв 2024
Всё отлично!
А
29 авг 2023
К
29 авг 2023
Экскурсия очень насыщенная. Много информации узнали. Город очень душевный, красочный. Хотелось бы на 30 мин увеличить время посещения музея дерев. зотчества, Кремля. Не хватает времени даже сфотографироваться
М
11 июл 2023
Добрый день, сопровождение от фирмы 5 звёзд, питание хорошее, гид от принимающей стороны 2 звёзды: экскурсии спринт в неблагоприятных погодных условиях, карабкались по грязи по необорудованной тропке на вал вверх
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и такой же безобразный спуск вниз: зачем так и не поняла, гид Суздаля: дикция плохая говорит тихо и быстро, слушать просто невозможно. Не посетили Покровский и Ризоположенский монастыри, хотя в программе они есть. Вообщем, только 3 звёзды!

О
26 июн 2023
Суздаль и сама поездка понравилась! Но, очень разочарованы организацией тура(это касается размещением достоверной информации по оплате и способе оплаты тура) На вашем сайте было написано, что мы можем забронировать тур
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и оплатить на месте!!! Нам была отправлен электронный билет. За несколько дней до тура, организатор НижегородинТур, нам начал названивать с требованием оплаты тура заранее, причем оплата была уже выше (подорожало и питание) Пришлось оплатить!

С
5 янв 2023
Опоздали с выездом туда, приехали на 2,5 часа позже. Слишком затянута экскурсия в Суздаль по 1 монастырю, 1,5 часа. Слишком подробная информация, не для всех. Чуть чуть обзорки. Экскурсия не понравилась по дальности, на дорогу слишком много времени почти 9,5 часов.
E
7 ноя 2022
Очень понравилась нижегородский гид Валентина Ивановна. Пока мы ехали в Суздаль,она рвссказывала много интересного об истории Нижнего Новгорода,о русских князьях,подняла много интересныз тем. В Суздале нас встретил гид Филипп. Его рассказы такого впечвтления не произвели. У нас было свободное время,для самостоятельной прогулки по торговым рядам. Комфортабельный автобус. водитель-профессионал,в целом прездка организована хорошо. Рекомендую.
L
5 ноя 2022
А
25 сен 2022
Всё было отлично, насыщенная интересная, красочная программа.
L
21 сен 2022
М
28 авг 2022

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