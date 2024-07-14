Мы отправимся в один из древнейших городов Золотого Кольца.
Самобытный Суздаль включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и в нашей экскурсии вы прикоснетесь к тайнам строительства трех древних монастырей, услышите истории о Василии II Темном и сосланных знатных дамах, а в музее деревянного зодчества познакомитесь с бытом прошлого.
Самобытный Суздаль включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и в нашей экскурсии вы прикоснетесь к тайнам строительства трех древних монастырей, услышите истории о Василии II Темном и сосланных знатных дамах, а в музее деревянного зодчества познакомитесь с бытом прошлого.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:45, 07:00
Описание экскурсии
Тишина и безмятежность древнего Суздаля Нашу экскурсию по Суздалю мы начнем с осмотра могучего белокаменного Кремля в излучине реки Каменки с его архиерейским двором, Рождественским собором, церквями и земляными валами. В Спасо-Евфимиевом монастыре послушаем о политических заключенных и Василии II Темном, а в Свято-Покровском монастыре узнаем истории сосланных сюда знатных дам, а также легенду о его строительстве. Следующим мы посетим Ризоположенский монастырь — один из самых древних в России. Он был основан в начале XIII века и застал нашествие Золотой орды. Поговорим о тяжелых временах для Суздаля, а со смотровой площадки полюбуемся панорамой города. В свободное время вы сможете посетить музей деревянного зодчества с реконструкциями старинных домов представителей разных сословий.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|от 3 300 ₽
|Детский (от 3 до 14 лет)
|3 400 ₽
|Пенсионный
|3 400 ₽
|Льготный
|3 100 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Суздальский Кремль
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Действующий Покровский монастырь
- Ризоположенский монастырь
- Музей деревянного зодчества
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе
- Сопровождение гида
- Входные билеты.
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Обед в данной экскурсии не предусмотрен. Рекомендуем взять с собой сухой паек: бутерброды
- Печенье
- Фрукты. Для Вашего удобства возьмите термос с кипятком
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
14 июл 2024
П
Пахмутова
23 июн 2024
Изначально забронировала тур от компании «Эгна», мне позвонила женщина, сказала, что группа не набралась, я сказала, тогда куплю у других, она сказала, что они монополисты. После позвонил мужчина, сказал, что
Л
Лилия
23 апр 2024
Экскурсию отменили,мне никто не сообщил,а предоплату не вернули и не связались
Н
Наталья
6 янв 2024
А
Александр
5 янв 2024
Всё отлично!
А
Александр
29 авг 2023
К
Князева
29 авг 2023
Экскурсия очень насыщенная. Много информации узнали. Город очень душевный, красочный. Хотелось бы на 30 мин увеличить время посещения музея дерев. зотчества, Кремля. Не хватает времени даже сфотографироваться
М
Марина
11 июл 2023
Добрый день, сопровождение от фирмы 5 звёзд, питание хорошее, гид от принимающей стороны 2 звёзды: экскурсии спринт в неблагоприятных погодных условиях, карабкались по грязи по необорудованной тропке на вал вверх
О
Ольга
26 июн 2023
Суздаль и сама поездка понравилась! Но, очень разочарованы организацией тура(это касается размещением достоверной информации по оплате и способе оплаты тура) На вашем сайте было написано, что мы можем забронировать тур
С
Савченко
5 янв 2023
Опоздали с выездом туда, приехали на 2,5 часа позже. Слишком затянута экскурсия в Суздаль по 1 монастырю, 1,5 часа. Слишком подробная информация, не для всех. Чуть чуть обзорки. Экскурсия не понравилась по дальности, на дорогу слишком много времени почти 9,5 часов.
E
Elena_nn
7 ноя 2022
Очень понравилась нижегородский гид Валентина Ивановна. Пока мы ехали в Суздаль,она рвссказывала много интересного об истории Нижнего Новгорода,о русских князьях,подняла много интересныз тем. В Суздале нас встретил гид Филипп. Его рассказы такого впечвтления не произвели. У нас было свободное время,для самостоятельной прогулки по торговым рядам. Комфортабельный автобус. водитель-профессионал,в целом прездка организована хорошо. Рекомендую.
L
Lanasm
5 ноя 2022
А
Анна
25 сен 2022
Всё было отлично, насыщенная интересная, красочная программа.
L
Lady.rep
21 сен 2022
М
Марина
28 авг 2022