За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу! Там в непроходимой тайге прячутся скиты старообрядцев, сверкают воды озера Светлояр, живут настоящие мастера Хохломской росписи. Край грибов, ложкарей и старинных легенд откроет вам свои тайны.
Описание экскурсииМы стартуем от вашей гостиницы в сторону города художников и мастеров Семёнов. Сначала мы заглянем в Малиновский скит, где в 1911 году был воздвигнут удивительный старообрядческий храм на средства купца-мецената Николая Бугрова. Я расскажу вам о керженских скитах и расколе возле Осинковского колодца, покажу кресты-голубцы. Здесь, в зеленых чащах, издревле жили марийцы и чудь, сюда бежали монахи после раскола. Город Семёнов сегодня является главным центром народного промысла, хотя тот зародился в соседнем Ковернинском районе, где и расположено село Хохлома. Мы посетим музей Матрешки и МТЦ «Золотая Хохлома», где вы познакомитесь с историей народного промысла. В ходе экскурсии вы сможете приобрести красивые и качественные сувениры. Затем прогуляемся по центру города, увидим памятник поэту Борису Корнилову и трем коммунистам. Из Семёнова мы поедем на озеро Светлояр. В пути вас ждут рассказы о Поветлужье, скитах и староверах, о трудах чиновника и этнографа Павла Ивановича Мельникова-Печерского. В местечке с простым именем Боковое нас ждет обед с горячими щами и свежими кексами. Светлояр - одно из самых загадочных озер, вода из него обладает исключительными свойствами. Вы пройдете по тропе паломников, зачерпнете кристальной воды, послушаете легенду о Китеж-граде, увидите камни-следовики, возможно, услышите звон колоколов со дна этого легендарного озера. По желанию вы сможете окунуться в прозрачные воды Светлояра. Теперь можно и в обратный путь. Закончить нашу экскурсию мы может в городе Бор на станции Канатной дороги.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Малиновский скит в с. Филипповское
- Церковь в честь Владимирской (Казанской) иконы Божией Матери
- Часовня на святом колодце «Осинковский»
- Площадь Трех коммунистов в г. Семёнов
- Памятник поэту Борису Корнилову
- Музей Матрешки
- МТЦ «Золотая Хохлома»
- АО «Хохломская роспись»
- Старообрядческая церковь Николая Чудотворца (1905-1916)
- Озеро Светлояр и Китеж-град
- Церковь Казанской иконы Божьей Матери
- Камни-следовики
Что включено
- Путевая экскурсия и транспорт входят в стоимость тура.
Что не входит в цену
- Питание, сувениры, билеты в музеи оплачиваются отдельно.
- Музей Матрешки - 140 руб. /чел. Экскурсия - 400 руб. /группа
- МТЦ «Золотая Хохлома». Экскурсия 600 руб. /группа.
- Обед в Боковом около 200-300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
очень понравилась ненавязчивая подача исторического материала, способы вовлечения в беседу ребенка) Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр. Канатная дорога»
Групповая
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: На площади Ленина в Н. Новгороде
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
13 авг в 09:00
16 авг в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Познавательная экскурсия в Городец и Семёнов за один день. Откройте для себя красочные музеи и исторические улочки. Узнайте секреты хохломы и матрёшки
28 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 18 800 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 авг в 08:00
24 авг в 08:00
4300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 29 900 ₽ за всё до 4 чел.
30 000 ₽ за экскурсию