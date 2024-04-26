Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу! Там в непроходимой тайге прячутся скиты старообрядцев, сверкают воды озера Светлояр, живут настоящие мастера Хохломской росписи. Край грибов, ложкарей и старинных легенд откроет вам свои тайны. 5 1 отзыв

Андрей Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 30 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 10 часов 1-4 человека На автомобиле, канатная дорога Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы стартуем от вашей гостиницы в сторону города художников и мастеров Семёнов. Сначала мы заглянем в Малиновский скит, где в 1911 году был воздвигнут удивительный старообрядческий храм на средства купца-мецената Николая Бугрова. Я расскажу вам о керженских скитах и расколе возле Осинковского колодца, покажу кресты-голубцы. Здесь, в зеленых чащах, издревле жили марийцы и чудь, сюда бежали монахи после раскола. Город Семёнов сегодня является главным центром народного промысла, хотя тот зародился в соседнем Ковернинском районе, где и расположено село Хохлома. Мы посетим музей Матрешки и МТЦ «Золотая Хохлома», где вы познакомитесь с историей народного промысла. В ходе экскурсии вы сможете приобрести красивые и качественные сувениры. Затем прогуляемся по центру города, увидим памятник поэту Борису Корнилову и трем коммунистам. Из Семёнова мы поедем на озеро Светлояр. В пути вас ждут рассказы о Поветлужье, скитах и староверах, о трудах чиновника и этнографа Павла Ивановича Мельникова-Печерского. В местечке с простым именем Боковое нас ждет обед с горячими щами и свежими кексами. Светлояр - одно из самых загадочных озер, вода из него обладает исключительными свойствами. Вы пройдете по тропе паломников, зачерпнете кристальной воды, послушаете легенду о Китеж-граде, увидите камни-следовики, возможно, услышите звон колоколов со дна этого легендарного озера. По желанию вы сможете окунуться в прозрачные воды Светлояра. Теперь можно и в обратный путь. Закончить нашу экскурсию мы может в городе Бор на станции Канатной дороги.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Малиновский скит в с. Филипповское

Церковь в честь Владимирской (Казанской) иконы Божией Матери

Часовня на святом колодце «Осинковский»

Площадь Трех коммунистов в г. Семёнов

Памятник поэту Борису Корнилову

Музей Матрешки

МТЦ «Золотая Хохлома»

АО «Хохломская роспись»

Старообрядческая церковь Николая Чудотворца (1905-1916)

Озеро Светлояр и Китеж-град

Церковь Казанской иконы Божьей Матери

Камни-следовики Что включено Путевая экскурсия и транспорт входят в стоимость тура. Что не входит в цену Питание, сувениры, билеты в музеи оплачиваются отдельно.

Музей Матрешки - 140 руб. /чел. Экскурсия - 400 руб. /группа

МТЦ «Золотая Хохлома». Экскурсия 600 руб. /группа.

Обед в Боковом около 200-300 руб. /чел. Место начала и завершения? Площадь Свободы, 4 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.