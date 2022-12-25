Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр

За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу

За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу! Там в непроходимой тайге прячутся скиты старообрядцев, сверкают воды озера Светлояр, живут настоящие мастера Хохломской росписи. Край грибов, ложкарей и старинных легенд откроет вам свои тайны.
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр

Что вас ожидает 🤩

  • Малиновский скит в с. Филипповское.
  • Церковь в честь Владимирской (Казанской) иконы Божией Матери.
  • Часовня на святом колодце «Осинковский».
  • Площадь Трех коммунистов в г. Семёнов.
  • Памятник поэту Борису Корнилову.
  • Музей Матрешки.
  • МТЦ «Золотая Хохлома».
  • АО «Хохломская роспись».
  • Старообрядческая церковь Николая Чудотворца (1905-1916).
  • Озеро Светлояр и Китеж-град.
  • Церковь Казанской иконы Божьей Матери.
  • Камни-следовики
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы стартуем от вашей гостиницы в сторону города художников и мастеров Семёнов. Сначала мы заглянем в Малиновский скит, где в 1911 году был воздвигнут удивительный старообрядческий храм на средства купца-мецената Николая Бугрова. Я расскажу вам о керженских скитах и расколе возле Осинковского колодца, покажу кресты-голубцы. Здесь, в зеленых чащах, издревле жили марийцы и чудь, сюда бежали монахи после раскола.
Город Семёнов сегодня является главным центром народного промысла, хотя тот зародился в соседнем Ковернинском районе, где и расположено село Хохлома. Мы посетим музей Матрешки и МТЦ «Золотая Хохлома», где вы познакомитесь с историей народного промысла. В ходе экскурсии вы сможете приобрести красивые и качественные сувениры. Затем прогуляемся по центру города, увидим памятник поэту Борису Корнилову и трем коммунистам.
Из Семёнова мы поедем на озеро Светлояр. В пути вас ждут рассказы о Поветлужье, скитах и староверах, о трудах чиновника и этнографа Павла Ивановича Мельникова-Печерского. В местечке с простым именем Боковое нас ждет обед с горячими щами и свежими кексами. Светлояр - одно из самых загадочных озер, вода из него обладает исключительными свойствами. Вы пройдете по тропе паломников, зачерпнете кристальной воды, послушаете легенду о Китеж-граде, увидите камни-следовики, возможно, услышите звон колоколов со дна этого легендарного озера. По желанию вы сможете окунуться в прозрачные воды Светлояра. Теперь можно и в обратный путь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Путевая экскурсия и транспорт входят в стоимость тура
Что не входит
  • Питание, сувениры, билеты в музеи оплачиваются отдельно.
  • Музей Матрешки - 140 руб. /чел. Экскурсия - 400 руб. /группа
  • МТЦ «Золотая Хохлома». Экскурсия 600 руб. /группа.
  • Обед в Боковом около 200-300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 4
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Начало экскурсии в 8.00. Возвращение в Нижний Новгород в 18.00. Общее расстояние - 250 км. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Размер группы от 1 до 4 человек. В зимний период (ноябрь-март) программа экскурсии может быть в сокращенном виде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

😎Индивидуальные🚗На машине🏛История и архитектура⚙️Необычные🏡Выездные☀️На весь день🔭ОбзорныеСемёнов🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Нижнем Новгороде

Экскурсия в Семёнов - столицу золотой хохломы
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Туристическая
Туристическая
4.6
7 отзывов
Экскурсия в Семёнов - столицу золотой хохломы
Невелик городок Семенов на нижегородской земле
площадь Ленина, Нижний Новгород
25 дек
1 янв
4 янв
6 янв
1 750 за 1 человека
«Старообрядцы и Золотая Хохлома» - поездка в город Семенов
8 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
Нет отзывов
«Старообрядцы и Золотая Хохлома» - поездка в город Семенов
На этой экскурсии, шаг за шагом
Гостиница в Нижнем Новгороде
8 500 за всё до 4 чел.
Семёнов - столица золотой хохломы
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.8
4 отзыва
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
на площади Ленина в Н. Новгороде
25 дек
4 янв
6 янв
8 янв
1 750 за 1 человека
Град Китеж и озеро Светлояр
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
5
8 отзывов
Град Китеж и озеро Светлояр
Погулять вокруг таинственного озера и услышать легенду о затонувшем городе
Сегодня
25 дек
26 дек
27 дек
12 500 за всё до 4 чел.
«Заповедный Светлояр» - экскурсия на святое озеро
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
Нет отзывов
«Заповедный Светлояр» - экскурсия на святое озеро
Я приглашаю вас на озеро Светлояр
Гостиница в Нижнем Новгороде
8 500 за всё до 4 чел.
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Нижегородский
Нижегородский
Нет отзывов
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Озеро Светлояр находится в природном парке «Воскресенское Поветлужье» (единственном
По договоренности
10 500 за всё до 5 чел.
Семёнов - столица золотой хохломы
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Василий
Василий
Нет отзывов
Семёнов - столица золотой хохломы
Душевное путешествие в нижегородское лесное Заволжье
Ваш отель в Нижнем Новгороде или по договорённости
от 10 600 за всё до 4 чел.
Знаменитый Семенов - родина Золотой Хохломы
8 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Знаменитый Семенов - родина Золотой Хохломы
Смешанная: автобусная и пешеходная, этнографическая. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
1 750 за 1 человека
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.1
15 отзывов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
на площади Ленина
29 апр
2 050 за 1 человека
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Туристическая
Туристическая
4.1
25 отзывов
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
Легенды по Китеж-град слагались на протяжении веков
пл. Ленина, напротив памятника Ленину
2 050 за 1 человека
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4
2 отзыва
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
на площади Ленина
16 апр
30 апр
14 мая
28 мая
2 100 за 1 человека
Молочная ферма - сыроварня «Светлоярское» + Старообрядческий край и столица Золотой Хохломы-Семенов
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Нижегородский
Нижегородский
Нет отзывов
Молочная ферма - сыроварня «Светлоярское» + Старообрядческий край и столица Золотой Хохломы-Семенов
в центре города
13 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХОРОШО
🧭
ТАМ