Мы стартуем от вашей гостиницы в сторону города художников и мастеров Семёнов. Сначала мы заглянем в Малиновский скит, где в 1911 году был воздвигнут удивительный старообрядческий храм на средства купца-мецената Николая Бугрова. Я расскажу вам о керженских скитах и расколе возле Осинковского колодца, покажу кресты-голубцы. Здесь, в зеленых чащах, издревле жили марийцы и чудь, сюда бежали монахи после раскола.

Город Семёнов сегодня является главным центром народного промысла, хотя тот зародился в соседнем Ковернинском районе, где и расположено село Хохлома. Мы посетим музей Матрешки и МТЦ «Золотая Хохлома», где вы познакомитесь с историей народного промысла. В ходе экскурсии вы сможете приобрести красивые и качественные сувениры. Затем прогуляемся по центру города, увидим памятник поэту Борису Корнилову и трем коммунистам.

Из Семёнова мы поедем на озеро Светлояр. В пути вас ждут рассказы о Поветлужье, скитах и староверах, о трудах чиновника и этнографа Павла Ивановича Мельникова-Печерского. В местечке с простым именем Боковое нас ждет обед с горячими щами и свежими кексами. Светлояр - одно из самых загадочных озер, вода из него обладает исключительными свойствами. Вы пройдете по тропе паломников, зачерпнете кристальной воды, послушаете легенду о Китеж-граде, увидите камни-следовики, возможно, услышите звон колоколов со дна этого легендарного озера. По желанию вы сможете окунуться в прозрачные воды Светлояра. Теперь можно и в обратный путь.