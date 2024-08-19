Экскурсия по Нижегородскому Кремлю – это прекрасная возможность познакомиться с историей уникального памятника архитектуры.
Вы узнаете об этапах строительства Кремля, о событиях, происходивших на его территории, и о том, как он изменялся с течением времени. Нижегородский Кремль представляет собой комплекс из тринадцати башен и нескольких зданий.
Вы узнаете об этапах строительства Кремля, о событиях, происходивших на его территории, и о том, как он изменялся с течением времени. Нижегородский Кремль представляет собой комплекс из тринадцати башен и нескольких зданий.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
На территории Нижегородского Кремля располагается множество исторических и архитектурных памятников, которые привлекают туристов со всего мира. Вы увидите следующие достопримечательности:
- Дмитриевская башня – главная башня Нижегородского Кремля и символ города Нижний Новгород. Была построена в 1500-1516 годах по проекту итальянского архитектора Пьетро Франческо. Башня представляет собой мощное оборонительное сооружение, которое имеет пять ярусов и достигает высоты 33 метров;
- Выставка военной техники времен Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть танки, самолеты, пушки и другое вооружение, которое использовалось в боях против фашистских захватчиков;
- Успенский собор – главный храм города, построенный в XV веке;
- Собор Архангела Михаила – один из старейших храмов города, построенный в XIII веке;
- Дом Советов – здание, в котором ранее располагались органы власти города;
- Здание администрации – современное здание, построенное в 2000-е годы;
- Памятник Минину и Пожарскому – скульптурная композиция, установленная в центре Кремля. Важная информация: Дополнительно к данной экскурсии Вы можете приобрести вечернюю трехчасовую автобусно-пешеходную экскурсию по городу со скидкой - за 800 рублей (бронируется заранее). При заказе вечерней экскурсии обязательно об этом в заявке сообщить организатору!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижегородский Кремль
- Дмитриевская башня
- Выставка военной техники времен Великой Отечественной войны
- Успенский собор
- Собор Архангела Михаила
- Дом Советов
- Здание администрации
- Памятник Минину и Пожарскому
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 2
Завершение: Территория Нижегородского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Дополнительно к данной экскурсии Вы можете приобрести вечернюю автобусно-пешеходную экскурсию по городу со скидкой - за 800 рублей (бронируется заранее)
- При заказе в заявке обязательно об этом сообщить организатору
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
19 авг 2024
интересная экскурсия
Л
Любовь
16 авг 2024
Экскурсия всего 45 мин, вместо заявленного часа. Экскурсовод без микрофона, информация минимальна, не увлекательно совсем. Неожиданно.
Ю
Юлия
14 авг 2024
Т
Татьяна
11 авг 2024
Экскурсия отличная, было очень интересно, экскурсовод Дмитрий молодчина, рассказал все очень интересно!
А
Алия
10 авг 2024
Экскурсия очень понравилась! Все подробно рассказывают, очень интересно.
Н
Наталья
10 авг 2024
А
Алина
9 авг 2024
А
Александр
6 авг 2024
Быстро ознакомится с Кремлем - подходящая экскурсия. Экскурсовод Анатолий хорошо преподносит информацию: в энергично-оптимистичной форме. Остались довольны общением. Спасибо!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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