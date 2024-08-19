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Экскурсия по Нижегородскому Кремлю – это прекрасная возможность познакомиться с историей уникального памятника архитектуры.



Вы узнаете об этапах строительства Кремля, о событиях, происходивших на его территории, и о том, как он изменялся с течением времени. Нижегородский Кремль представляет собой комплекс из тринадцати башен и нескольких зданий.