Столица золотой хохломы приглашает! Путешествие в Семёнов
Старинные ремёсла, народные промыслы и мастер-класс на выбор - из Нижнего Новгорода
Приглашаем в «Столицу народных художественных промыслов Российской Федерации»! Именно такой статус присвоили Семёнову в 2004 году. А ещё этот город — ложкарная столица и родина русской матрёшки.
На экскурсии вы окунётесь в мир старинных ремёсел, посетите музей и фабрику, научитесь бить баклуши и сможете самостоятельно сделать ложку, матрёшку или деревянную машинку.
Описание мастер-класса
Сказочный теремок с героями-мастерами, где можно познакомиться с местными традициями. Это не туристический объект, а настоящая ремесленная мастерская.
Экскурсия по городу и производству художественных промыслов.
Токарный мастер-класс: вы понаблюдаете за процессами (и сможете принять в них участие!) и сравните три станка: дореволюционный, советский и современный.
Ложкарный мастер-класс — от полена до росписи. Вы научитесь бить баклуши, как это делали мастера. И увидите все 15 этапов создания ложки на специальных заготовках.
Индивидуальный мастер-класс на выбор: ложка, матрёшка или деревянная машинка. Ведут профессиональные мастера художественных промыслов.
Прогулка по музейному пространству, где сохраняют старинные ремёсла: лапотное, лодочное и бондарное.
Примерный тайминг
9:00 — выезд, путевая информация, история территории и первых поселенцев 10:00 — ремесленное предприятие, знакомство с мастерами и традициями. Ложкарное, токарное, резное, хохломское и ткацкое ремесло 12:00 — мастер-классы по росписи или столярному делу 13:00 — сытное чаепитие с пирогами или полноценный обед 14:00 — экскурсия по Семёнову 15:00 — отъезд
Организационные детали
Программа 4+
Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
В стоимость входит мастер-класс и чаепитие с пирогами
Отдельно по желанию оплачивается обед из печи — 800 ₽ за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу и субботу в 09:00
Стоимость мастер-класса
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Маргарита — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 903 туристов
Я антрополог и более 15 лет вожу экскурсии, имею профессиональный диплом гида. Путешествую по небольшим деревням в Нижегородской области. Традиции, обряды, старинные деревни, связанные со старообрядцами, составляют основной мой интерес. В интересные экспедиции я приглашаю гостей. Каждая экскурсия уникальна, мы общаемся с людьми, поскольку посещаем храмы, деревни и изучаем промыслы кержаков. Работаю с командой.