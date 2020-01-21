12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Светлояр — одно из самых загадочных озер России. Исследователи изучают его уже полвека и до сих пор не пришли к согласию в вопросе о происхождении Светлояра. Необычна и вода озера — ее можно хранить много лет, и она не потеряет своей чистоты и вкусовых качеств. В районе этого водоема и его окрестностях чаще, чем в других местах, наблюдаются аномальные явления. Наконец, со Светлояром связана знаменитая легенда о граде Китеже, в одночасье погрузившемся на дно озера.
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До встречи на живописных берегах легендарного озера! Почувствуйте на себе магию его притяжения!