12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой — путешествие к удивительному озеру

Константин
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Константин – ваш гид
Я приглашаю вас в путешествие на озеро Светлояр, которое сегодня является точкой пересечения религий и вероучений, научной мысли, философии и магии, культуры, искусства и народного промысла, а главное — хранилищем уникальных традиций жизни в гармонии с окружающей природой.

Я стану вашим проводником в зеленых чащах и познакомлю с самыми удивительными местами и их старинными преданиями.
От 3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.75
Светлояр. В поисках Китеж-града
Светлояр. В поисках Китеж-града

Светлояр — одно из самых загадочных озер России. Исследователи изучают его уже полвека и до сих пор не пришли к согласию в вопросе о происхождении Светлояра. Необычна и вода озера — ее можно хранить много лет, и она не потеряет своей чистоты и вкусовых качеств. В районе этого водоема и его окрестностях чаще, чем в других местах, наблюдаются аномальные явления. Наконец, со Светлояром связана знаменитая легенда о граде Китеже, в одночасье погрузившемся на дно озера.

Программа

  • Тропа паломников Даже если вы далеки от православия, сама прогулка не оставит вас равнодушными из-за тишины, умиротворённости и живописности места — всё-таки вы на территории федерального памятника природы. У вас будет возможность насладиться видами с круч светлоярских холмов, увидеть камни-следовики (их почитают как святыню и православные-христиане, и язычники Мари, да и всем прочим, по слухам, камушки помогают справляться с недугами и приносят удачу) и параллельно услышать все легенды и были озера, а также узнать о всевозможных научных данных, полученных за 70 лет исследования окрестных мест учёными.
  • Батыева тропа По ней, согласно легенде, после замешательства, связанного с чудесным исчезновением града-Китежа, конница Батыя пыталась преследовать рать князя Юрия, да неудачно. Финал этой легенды вы узнаете на месте. А Батыева тропа приведёт нас на святой лесной ключ — Кибелёк и к лесной купальне, почитаемой как купальне заступника Руси — Георгия Победносца.
  • Могилки трех старцев По преданию старцы, оставив подвиги ратные, богатырские уединились здесь доживать свой век в сосновой роще. Место это отмечено как знаковое не только православной епархией, но и многочисленными экстрасенсами.
  • Село Владимирское Также мы можем посетить достопримечательности села Владимирское — музеи, центр детского творчества и деревянный храм, которому уже далеко за 200 лет, а ещё пройти мастер-класс по сотворению народной куклы или рубке ложки.
  • Кроме того, помимо основной программы — путешествия по достопримечательным окрестностям Светлояра, есть возможность поехать в другие интересные уголки природного парка «Воскресенское Поветлужье» — музей эпох в Русенихе, фаун-парк в Троицком (там же находится одна из самых древних деревянных церквей Нижегородчины, усадебные терема* в бывшем имении Левашовых в Галибихе и в посёлке Воскресенское, а также в живописную Ветлугу.

На мою помощь вы можете рассчитывать не только в плане предоставления услуг экскурсовода и проводника (дабы нигде в лесу не заблудиться), но и в плане организации вашего дальнейшего отдыха в этом загадочном крае.

До встречи на живописных берегах легендарного озера! Почувствуйте на себе магию его притяжения!

Организационные детали

  • Продолжительность в зависимости от набора мест для посещения и наполнения экскурсии: от 4-5 часов (включая все прогулки) до нескольких дней.
  • Места ночлега (при желании остаться на ночь), питания оговариваются отдельно. * Минимальная стоимость и стоимость за человека указаны для короткого варианта — в пределах пяти часов с учётом встречи в селе Владимирское Воскресенского района Нижегородской области. Но мы всегда можем с вами найти оптимальный вариант на любой вкус. Пишите — и мы обязательно что-нибудь придумаем.
  • Для облегчения вашего прибытия к озеру есть возможность организовать трансфер на авто из Нижнего Новгорода и обратно (до 4 человек) — 4000 руб., из города Шахунья (Нижегородская область, удобно добираться поездом, особенно из Москвы) и обратно — 2000 руб.
  • Ещё я могу встретить вас на вокзале Нижнего Новгорода или вокзале города Семёнов (Нижегородская область) и сопроводить общественным транспортом. Из Нижнего Новгорода и обратно — в пределах 600 руб/чел (плюс проезд гида), из Семёнова и обратно — в пределах 300 руб/чел (плюс проезд гида).
  • Трансфер для большего числа гостей также возможен, в зависимости от количества людей.
Светлояр. В поисках Китеж-града
Светлояр. В поисках Китеж-града
Светлояр. В поисках Китеж-града

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Профессионально занимаюсь туризмом с 2001 года, сопровождаю туристские группы в спортивных и любительских походах по стране как инструктор и гид-проводник, иногда провожу экскурсии. Параллельно занимаюсь банными и оздоровительными системами, восстановлением русской деревни и многим другим. Так что с вами мы можем придумать практически любое комбинированное путешествие в поля-леса-деревни и по достопримечательным, потаённым и не только местам Нижегородчины.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
Отличная экскурсия: красивое место, много интересной информации. Остались очень хорошие впечатления. Константин, отдельное спасибо за организацию трансфера до озера и обратно в Нижний.
3 октября 2019
Все понравилось!
Константину спасибо от всей нашей компании!
Планируем на следующий год привезти детей.
21 сентября 2019
Экскурсия интересна и познавательна, особенно что она построена не в одном направлении- религиозном, а именно рассказываются все имеющие версии и научные, и религиозные, а также просто мнения различных людей. Особенно конечно всех впечатлила сначало отражение в озере оеружающего осеннего леса, а потом вода в озере. Вода настолько мягкая, что кажется что руки после нее сухие, а не влажные. Огромное спасибо Константину, на все вопросы были получены ответы, это говорит о большом кругозоре.
15 августа 2019
Отличная экскурсия для тех, кто устал ходить по музеям,сувенирным лавкам или церквям. Небесные храмы, места силы и необычайно интересные рассказы Константина о староверах, марийцах и необычных людях. Очень советуем именно индивидуальную экскурсию в это святое место.
8 августа 2019
Экскурсия была интересной и познавательной. Костя не только знающий экскурсовод, но и очень приятный человек, с которым легко общаться.
2 августа 2019
1 августа 2019 мы побывали на экскурсии на озеро Светлояр. Хочется прежде всего поблагодарить нашего экскурсовода Константина: он очень хорошо продумал маршрут, интересно рассказывал, он образованный и начитанный человек. Мы не только насладились красотой этих мест, но и узнали много нового и интересного. Мы рекомендуем всем побывать на этом удивительном озере в сопровождении Константина. Большое спасибо!
9 декабря 2018
Здравствуйте!Нам с сестрой очень повезло,что в нашем путешествии был такой лидер,невероятно профессиональный, умно,талантливо, с любовью к своему делу относящийся гид,экскурсовод,знаток своего дела Константин. Его манера общения, деликатное отношение к нам, абсолютное аутентичное соответствие самому смыслу задачи нашего путешествия превратило все эти часы нашего пребывания в таких волшебных местах настоящим подарком судьбы. Уверена, что узнали мы намного больше того,что я предполагала по теме экскурсии. Очень интересный человек,с удовольствием рекомендую своим друзьям и знакомым.Благодарю сердечно Константина за все, что вчера увидела и узнала! И обязательно обращусь ещё как только запланируем приехать в ставший любимым Нижний Новгород.
Алла
2 октября 2017
1 октября наша группа побывала на экскурсии с Константином. Эта экскурсия понравится тем, кто хочет приобщиться к природе, к нашим истокам, почувствовать слияние с миром природы. Очень красивое место, энергетически сильное. Важно пойти на экскурсию в такое время, чтобы у озера было мало людей и была хорошая погода, иначе (особенно, когда людей толпы), впечатление испортится. Константин очень деликатный, увлеченный человек. Рассказывает просто, живо, эмоционально. Хотелось бы побольше информативности в его рассказе, многое мы узнали об озере благодаря расспросам, то есть приходилось выспрашивать то, что Константин, несомненно, знает. Видно, что он очень начитанный Экскурсия больше была похожа на увлекательную прогулку. Нам немного не хватило информации об этом загадочном месте.
5 мая 2017
Это удивительная экскурсия для тех, кто хочет слиться с природой. Вовлечение полное. И спасибо магии места, отличной погоде и экскурсоводу Константину. Очень важно, чтобы вы там, каки я были с единомышленниками.Иначе-все пойдет прахом.
20 августа 2016
Побывали на экскурсии женской половиной семейства: 4 поколения, от 4 до 78 лет. Понравилось всем. Младшая, правда, часть обратного пути ехала на плечах гида -Константина. Мы хотели посмотреть все-все, поэтому выбрали полный вариант экскурсии, с купальней, ключом и могилками старцев. А это от озера далековато. Но можно ограничиться и самим озером. Там необыкновенно красиво и волшебная чистая теплая вода. Экскурсию Константин проводит с душой, знанием материала, с готовностью отвечая на все вопросы.Он приятный, доброжелательный и тактичный собеседник.
При планировании экскурсии заранее продумывайте транспортную логистику. Удобнее,конечно, на машине. В этом случае вы не будете ограничены временем. Мы приехали из Нижнего Новгорода маршруткой утром. А последняя прямая маршрутка обратно в 14 часов. Нам,конечно, этого времени оказалось мало и пришлось назад ехать с пересадкой в Семенове на электричку.
У Константина есть опция с заказом автомобильного транфера до озера и обратно. Кто любит добираться с комфортом, узнавайте у него заранее.
С большим удовольствием могу рекомендовать эту экскурсию именно с Константином. Не представляю эту поездку с гидом стандартного турбюро с заученным текстом "посмотрите направо, посмотрите налево"...
Ещё 2 отзыва

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