12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Светлояр — одно из самых загадочных озер России. Исследователи изучают его уже полвека и до сих пор не пришли к согласию в вопросе о происхождении Светлояра. Необычна и вода озера — ее можно хранить много лет, и она не потеряет своей чистоты и вкусовых качеств. В районе этого водоема и его окрестностях чаще, чем в других местах, наблюдаются аномальные явления. Наконец, со Светлояром связана знаменитая легенда о граде Китеже, в одночасье погрузившемся на дно озера.

Программа

Тропа паломников Даже если вы далеки от православия, сама прогулка не оставит вас равнодушными из-за тишины, умиротворённости и живописности места — всё-таки вы на территории федерального памятника природы. У вас будет возможность насладиться видами с круч светлоярских холмов, увидеть камни-следовики (их почитают как святыню и православные-христиане, и язычники Мари, да и всем прочим, по слухам, камушки помогают справляться с недугами и приносят удачу) и параллельно услышать все легенды и были озера, а также узнать о всевозможных научных данных, полученных за 70 лет исследования окрестных мест учёными.

Даже если вы далеки от православия, сама прогулка не оставит вас равнодушными из-за тишины, умиротворённости и живописности места — всё-таки вы на территории федерального памятника природы. У вас будет возможность насладиться видами с круч светлоярских холмов, увидеть камни-следовики (их почитают как святыню и православные-христиане, и язычники Мари, да и всем прочим, по слухам, камушки помогают справляться с недугами и приносят удачу) и параллельно услышать все легенды и были озера, а также узнать о всевозможных научных данных, полученных за 70 лет исследования окрестных мест учёными. Батыева тропа По ней, согласно легенде, после замешательства, связанного с чудесным исчезновением града-Китежа, конница Батыя пыталась преследовать рать князя Юрия, да неудачно. Финал этой легенды вы узнаете на месте. А Батыева тропа приведёт нас на святой лесной ключ — Кибелёк и к лесной купальне, почитаемой как купальне заступника Руси — Георгия Победносца.

По ней, согласно легенде, после замешательства, связанного с чудесным исчезновением града-Китежа, конница Батыя пыталась преследовать рать князя Юрия, да неудачно. Финал этой легенды вы узнаете на месте. А Батыева тропа приведёт нас на святой лесной ключ — Кибелёк и к лесной купальне, почитаемой как купальне заступника Руси — Георгия Победносца. Могилки трех старцев По преданию старцы, оставив подвиги ратные, богатырские уединились здесь доживать свой век в сосновой роще. Место это отмечено как знаковое не только православной епархией, но и многочисленными экстрасенсами.

По преданию старцы, оставив подвиги ратные, богатырские уединились здесь доживать свой век в сосновой роще. Место это отмечено как знаковое не только православной епархией, но и многочисленными экстрасенсами. Село Владимирское Также мы можем посетить достопримечательности села Владимирское — музеи, центр детского творчества и деревянный храм, которому уже далеко за 200 лет, а ещё пройти мастер-класс по сотворению народной куклы или рубке ложки.

Также мы можем посетить достопримечательности села Владимирское — музеи, центр детского творчества и деревянный храм, которому уже далеко за 200 лет, а ещё пройти мастер-класс по сотворению народной куклы или рубке ложки. Кроме того, помимо основной программы — путешествия по достопримечательным окрестностям Светлояра, есть возможность поехать в другие интересные уголки природного парка «Воскресенское Поветлужье» — музей эпох в Русенихе, фаун-парк в Троицком (там же находится одна из самых древних деревянных церквей Нижегородчины, усадебные терема* в бывшем имении Левашовых в Галибихе и в посёлке Воскресенское, а также в живописную Ветлугу.

На мою помощь вы можете рассчитывать не только в плане предоставления услуг экскурсовода и проводника (дабы нигде в лесу не заблудиться), но и в плане организации вашего дальнейшего отдыха в этом загадочном крае.

До встречи на живописных берегах легендарного озера! Почувствуйте на себе магию его притяжения!