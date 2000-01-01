НижегородИнТур проводит ещё 3 экскурсии

07. 00 Отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина (памятник Ленину). Ориентировочное время в пути 4 часа (240 км).

08. 00 - посадка в Дзержинске, у Северных ворот.

09. 00 - посадка в Гороховце, на автостанции.

10. 00 - посадка в Вязниках, на автовокзале.

11. 00 Прибытие в Суздаль. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Суздалю с осмотром основных достопримечательностей 🏛️ города Суздаль насчитывает около 1000 лет и тесно связана с именем великого русского князя - Владимира Мономаха. Именно он дал начало строительству Суздальского Кремля. Могучая белокаменная крепость в излучине реки Каменки до сих пор хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции. На территории кремля сохранились мощные земляные валя, несколько церквей и комплекс архиерейского двора с древним Рождественским собором. Именно с посещения территории архитектурного ансамбля кремля начнется ваше знакомство с древнейшим городом Суздалем.

Далее экскурсионная программа продолжится посещением Спасо-Евфимиева монастыря - уникальной святыни, имеющей многовековую историю 📖. Под его стенами был взят в плен Василий Второй, Тёмный, в этом же монастыре усыпальница князей Пожарских и Хованских, при Романовых в нём содержались политические преступники, а во время Великой Отечественной войны пленные немцы, в том числе фельдмаршал Паулюс. Сейчас монастырь не действующий, это музейный комплекс, входящий в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В ходе экскурсии 🧭 Вы посетите Ризоположенский монастырь - одну из самых древних обителей Руси, образованную в начале XIII века. Частые пожары и всепоглощающее время уничтожили почти все источники по многовековой истории монастыря, и единственные сведения о его первоначальном периоде имеются только в "Житии преподобной Евфросинии Суздальской", которое и само было написано лишь в середине XVI века. В 1238 году воины хана Батыя подошли к городу с юга, сожгли и разграбили Суздаль. Существует легенда, что силою молитвы Евфросинии и сестер появился яркий свет, в котором был виден только крест, а на захватчиков опустилось такое облако, что во мраке они ничего не видели и какая-то сила их остановила. Тогда сам хан Батый решил подняться на холм, но Ризоположенский монастырь скрылся из виду. Не в силах ничего предпринять, он приказал своему войску отойти и не пытаться овладеть обителью. По желанию за доп. плату (оплачивается на месте) можно посетить колокольню со смотровой площадкой, откуда открывается вид на всю панораму города.

Далее Вас ждет осмотр загадочного Покровского монастыря. Считается, что своим появлением Свято-Покровский монастырь обязан чуду. Как гласит древняя легенда, князь Андрей Константинович возвращался в родной город 🏙️ из Нижнего Новгорода, когда началась буря невиданной силы. Князь поклялся, что в случае если он останется в живых, то обязательно построит в родном городе иноческую обитель. Следует полагать, что путешествие завершилось благополучно, поскольку в 1364 году в низине берега реки Каменки начал строиться Покровский монастырь. Стены этого древнего сооружения хранят множество тайн и интересных фактов, которые до сих пор вызывают огромный интерес у историков и исследователей. А все дело в том, что Покровский женский монастырь не был обителью в обычном понимании этого слова: здесь отбывали пожизненную ссылку женщины высшего сословия. Зачастую их ссылали сюда не за какие-то тяжкие прегрешения, а только потому, что кому-то необходимо было от них избавиться. Вынужденные монахини коротали остатки своих жизней в деревянных кельях, их судьба была предрешена, поэтому в монастыре был подземный склеп, где и заканчивали свой земной путь несчастные.

Отправление во Владимир. Ориентировочное время в пути 50 минут (36 км).

14. 00 Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Владимиру, одному из старейших русских городов, который был столицей ⭐️ Северо-Восточной Руси. В ходе экскурсии Вы посетите памятники архитектуры, сохранившиеся с XII века.

Посещение Успенского собора - главного собора и главной святыни Владимиро-Суздальской Руси. Собор был основан еще в 1158 году сыном Юрия Долгорукого Андреем Боголюбским. Это один из немногих храмов, в котором сохранились уникальные фрески знаменитого иконописца Андрея Рублева, а также же чуть ли не единственный храм, сохранившийся со времен домонгольской Руси. Успенский собор занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Визуальный осмотр Дмитриевского собора, потрясающего шедевра архитектуры XII века. Одни только стены этого храма можно рассматривать бесконечно долго: здесь изображены сцены из греческой, римской, русской мифологии, а также святые, герои легенд, необычные животные и растения и многое-многое другое. Все это представляет собой реальный и выдуманный мир в миниатюре.

Далее Вы увидите еще один шедевр древнерусской архитектуры — Золотые Ворота. Памятник, построенный в 1164 году, в данный момент также внесен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. По результатам исследований русских историков, Ворота не имеют аналогов в России и Западной Европе. Дело в том, что башенные сооружения использовали только для обороны, а Владимирские Золотые Ворота помимо этого предназначались еще и как триумфальные, и служили парадным въездом в город. Но это еще не все - Золотые Ворота представляют собой религиозный объект- в них находится Ризположенская церковь ⛪ до Иваново или Костромы, в зависимости от дорожной ситуации. Размещение в гостинице. Свободное время.

День 2

07. 30 Завтрак в гостинице.

09. 30 Кострома была основана в 1152 году и до сих пор сохранила благородный, старинный облик, который очаровывает с первых минут пребывания. Обзорная экскурсия по Костроме познакомит вас с архитектурой древнерусского города, отличительной чертой которого является необычный веерный стиль Екатерины Великой. Вы прогуляетесь 👣 по старинной улице, которая в народе называется «Молочная гора», эта улица сохранила прекрасную постройку, представляющую немалый интерес.

В свободное время у вас будет возможность посетить Торговые ряды - еще одно излюбленное место гостей города. Торговые ряды представляют собой старинные купеческие лавки, протянувшиеся на несколько кварталов от главной площади города. И это еще один памятник градостроительства эпохи Екатерины Великой.

Также вы увидите Пожарную каланчу - один из символов Костромы эпохи классицизма, не смотря на название и предназначение, эта постройка имеет вид дворца.

Для тех, кто хочет насладиться прекрасным панорамным видом на Волгу и сделать поразительные фотографии 📸, будет возможность посетить Беседку Островского, где снимался фильм 🎥 «Жестокий романс» по пьесе А. Н. Островского «Бесприданница».

Посещение Богоявленского монастыря. Это дивное место с первых минут поражает своей красотой, люди со всех концов страны и ближнего зарубежья приезжают сюда, чтобы посетить место, где хранится бесценное сокровище — чудотворная икона Федоровской Божьей Матери. Именно эту икону выполнил апостол Лука, этой иконой был благословлен брак Александра Невского. Федоровская Богородица считается покровительницей детей, семей и матерей, поэтому не упустите такую возможность обратиться к ней и попросить здоровья и счастья себе, своим родным и близким.

Далее вас ожидает увлекательная экскурсия в Ипатьевский монастырь. Дата основания монастыря приходится на 1330 год, и основал его, как ни странно, татарский князь, один из потомков Бориса Годунова. Здесь находится могила Ивана Сусанина - русского национального героя, который, будучи простым крепостным крестьянином, отдал жизнь за царя. Кроме того, здесь находится великолепный Троицкий Собор, вы осмотрите его внутренние убранства, от которых получите воистину эстетическое удовольствие. Помимо архитектурного ансамбля Ипатьевского монастыря, у вас будет возможность посетить Царские чертоги династии Романовых.

14. 00 Отправление в Ярославль. Ориентировочное время в пути 1 час 40 минут (83 км).

15. 40 Обед в кафе города.

Ярославль - это ценная жемчужина в ожерелье Золотого Кольца России. Этот невероятной красоты город был основан в 1010 году. На сегодняшний день здесь сохранились тысячи бесценных памятников культуры и архитектуры, многие объекты внесены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Помимо обзорной экскурсии по Ярославлю, вы посетите Спасо-преображенский монастырь. Кроме того, что монастырь сказочно красив, он имеет очень интересную историю, которая начинается с момента открытия монастыря- с 1224 года. Изюминкой монастыря являются фрески, сохранившиеся со времен царствования Ивана Грозного. Именно здесь было найдено легендарное произведение «Слово о полку Игореве».

Посещение Церкви Ильи Пророка (в летнее время), которого по преданиям забрали на небеса живым. Именно поэтому Пророк Илья считается покровителем воздушно-десантных войск и военно-воздушных сил. Зайдя внутрь, вы будете долго наслаждаться роскошным интерьером, который создавали лучшие мастера своего времени.

18. 30 Размещение в гостинице. Свободное время.

День 3

08. 00 Завтрак в гостинице.

09. 00 Отправление в Ростов Великий. Ориентировочное время в пути 1 час 10 минут (59 км).

Ростов Великий — один из древнейших городов Руси, первое упоминание города было еще в 862 году. Это один из самых кинематографических город России, здесь проходили съемки таких фильмов, как «Семь стариков и одна девушка», «Иван Васильевич меняет профессию», «Невероятные приключения итальянцев в России» и многие другие.

Посещение Ростовского Кремля, который расположен вблизи озера Неро. Кремль был основан в 17 веке по замыслу митрополита Ионы Сысоевича. Он хотел создать рай на земле, который полностью соответствует описаниям из Библии- окруженный изумительными башнями райский сад с прудом по центру. Кремль красив, великолепен, выразителен, и что самое главное - здесь царит своя атмосфера гармонии и умиротворения.

Вы познакомитесь с ансамблем архиерейского двора, который в свою очередь делится на 3 части - сам двор, Соборная площадь и Митрополичий сад.

Посещение экспозиции «Ростовская финифть». Вы ознакомитесь с древнейшим промыслом по изготовлению замысловатых, ярких видов миниатюрной живописи. 200 лет назад и по сей день этот вид деятельности является элитным, уникальным, но при этом чрезвычайно кропотливым.

11. 30 Отправление в Переславль Залесский.

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому. Город был основан в 1152 году великим киевским князем, основателем Москвы Юрием Долгоруким. Это небольшой город с богатой историей, с которой связаны Александр Невский (он здесь родился), Дмитрий Александрович Переяславский, Дмитрий Иванович и другие великие русские князья. Во время обзорной экскурсии вы посетите Красную площадь, где по звону колоколов собиралось народное вече, и проводились многие торжественные мероприятия, а также Спасо-Преображенский собор, который удивителен тем, что сохранился до наших времен в первозданном виде.

15. 00 Обед в кафе города.

16. 00 Завершение программы, отъезд в Нижний Новгород.

23. 00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.