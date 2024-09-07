Узнать Нижний Новгород за 3 часа

Посетить все топовые места города с дружелюбным профессиональным гидом
Приглашаю на обзорную экскурсию по прекрасному Нижнему Новгороду! Вы посетите кремль, увидите Чкаловскую лестницу в виде восьмёрки и пройдёте по местному Арбату — Большой Покровской улице.

А также погуляете по старинному району Започаинье и набережной Федоровского, откуда открываются шикарные виды на Стрелку и Нижегородскую ярмарку.
5
1 отзыв
Узнать Нижний Новгород за 3 часа
Узнать Нижний Новгород за 3 часа
Узнать Нижний Новгород за 3 часа
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Площадь Минина и Пожарского.
  • Кремль и Михайло-Архангельский собор.
  • Мемориал «Горьковчане — фронту».
  • Чкаловскую лестницу.
  • Доходные дома и здание Государственного банка на улице Большая Покровская.
  • Квартал Започаинье с палатами 17 века.
  • Набережную Федоровского с видом на Стрелку и Нижегородскую ярмарку.

Вы узнаете:

  • Как кремль из деревянной крепости превратился в каменного гиганта.
  • Как башни кремля получили свои названия и какие легенды с ними связаны.
  • Кто покоится в стенах Михайло-Архангельского собора.
  • Как Нижегородская ярмарка обогатила город.
  • Почему Чкаловская лестница напоминает по форме восьмёрку.

Организационные детали

  • Мы пройдём около 5 км.
  • Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
7 сен 2024
Брали у Николая обзорную экскурсию, для 4 человек. Программа оказалась очень насыщенная, узнали много нового и интересного. В первую очередь хочу отметить, что гид живой, оооочень позитивный, приятный, улыбчивый человек,
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с отличным чувством юмора.
Посмотрели все, что было заявлено в описании. Особенно впечатлил рассказ о Нижегородской Ярмарке и Стрелке.
Рассказ был подкреплен большим количеством фотографий рубежа 19-20 веков, которые мы брали в руки и рассматривали, фотографировали в формате было-стало.
Подача материала легкая, понятным языком.
Николай оказался интересным человеком, с богатым туристическим опытом, бывал на вершине Эльбруса и Байкале, о чем было интересно пообщаться после экскурсии.
Мы остались довольны, рекомендуем.

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