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с отличным чувством юмора.

Посмотрели все, что было заявлено в описании. Особенно впечатлил рассказ о Нижегородской Ярмарке и Стрелке.

Рассказ был подкреплен большим количеством фотографий рубежа 19-20 веков, которые мы брали в руки и рассматривали, фотографировали в формате было-стало.

Подача материала легкая, понятным языком.

Николай оказался интересным человеком, с богатым туристическим опытом, бывал на вершине Эльбруса и Байкале, о чем было интересно пообщаться после экскурсии.

Мы остались довольны, рекомендуем.