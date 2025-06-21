Мои заказы

На пивоварню – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «На пивоварню» в Нижнем Новгороде, цены от 6700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Крафтовый Нижний Новгород
Узнайте историю крафтового пива в Нижнем Новгороде, посетив пять уникальных баров с дегустацией. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь вкусом
Начало: На улице Рождественской
11 дек в 18:00
12 дек в 18:00
от 9900 ₽ за всё до 10 чел.
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Пешая
2 часа
42 отзыва
Индивидуальная
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Откройте тайны кулинарного Нижнего с ресторанным критиком, погрузитесь в историю и вкусы города
Начало: На площади Народного единства
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 6700 ₽ за всё до 50 чел.
Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
Пешая
3 часа
58 отзывов
Индивидуальная
Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
Узнать, где, что и как нужно пить в столице Приволжья
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
от 8000 ₽ за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 июня 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Дата посещения: 20 июня 2025
    Это был незабываемый вечер, Алина все организовала, нас везде ждали, много интересного узнали, то что пробовали из напитков и еды, самостоятельно конечно мы и не попробовали! Всем рекомендую данную экскурсию! Алине спасибо большое!!!
  • Н
    Наталья
    27 ноября 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Всем, кто хочет провести время не стандартно, увидеть исторические места, попробовать необычные блюда, услышать прекрасного рассказчика. Нижний Новгород и его
    читать дальше

    история с необычного ракурса. А как вкусно))) Воспоминания классные, хочется вернуться и повторить)) Алина, вы чудесны! Спасибо, что придумали и реализовали этот проект! Уже рекомендую всем знакомым))

  • А
    Алексей
    8 ноября 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Отлично организованная экскурсия, места и формат. Большое спасибо за прекрасный вечер и созданное настроение
    Отлично организованная экскурсия, места и формат. Большое спасибо за прекрасный вечер и созданное настроение
  • В
    Владимир
    7 ноября 2025
    Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
    Необычный для меня формат экскурсии с погружением в историю питейных заведений Нижнего. Нам с супругой понравилось, да и напитки попробовали необычные.
  • Т
    Татьяна
    16 октября 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Замечательно, что у нас есть такие молодые люди как Алина, интересные, целеустремленные, с любовью к своему городу. Благодаря ей за один вечер познакомились с кухней нескольких кафе и ресторанов Нижнего Новгорода и достопримечательностями Рождественской улицы. Впечатления отличные! Вкусно, живо, развлекательно!
    Замечательно, что у нас есть такие молодые люди как Алина, интересные, целеустремленные, с любовью к своему городу. Благодаря ей за один вечер познакомились с кухней нескольких кафе и ресторанов Нижнего Новгорода и достопримечательностями Рождественской улицы. Впечатления отличные! Вкусно, живо, развлекательно!
  • Ю
    Юлия
    29 сентября 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Прекрасное мероприятие для компании в вечернее время!
    Спасибо! В нашем случае это было великолепное дополнение к дневной деловой части визита в Нижний Новгород.
    рекомендуем
  • Е
    Елена
    27 сентября 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Очень интересный экскурсовод, динамическая и познавательная экскурсия не только для тела, но и для души
  • К
    Климович
    15 сентября 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Прогулялись с Алиной по Рождественке с посещением ресторанов и питейных заведений. Алина показала нам как известные, так и нишевые заведения,
    читать дальше

    интересные объекты нижегородского стрит-арта, порекомендовала оригинальные напитки и блюда. Алина прекрасный рассказчик и обладает большими историческими и краеведческими знаниями. Спасибо Алине за прекрасный вечер!

    Прогулялись с Алиной по Рождественке с посещением ресторанов и питейных заведений. Алина показала нам как известные, так и нишевые заведения,
  • О
    Ольга
    18 августа 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Очень понравилась эта необычная экскурсия! Познавательно,живо,вкусно и весело! Всем рекомендую!
  • М
    Михаил
    8 августа 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Уже прошел час, до сих про под впечатлением) Алина просто ас экскурсионный, очень быстро прошла наша трехчасовая экскурсия, огромный массив алкоинформации, с прекрасным экскурсоводом, любителям неформальных экскурсий рекомендую))) 5+
    Уже прошел час, до сих про под впечатлением) Алина просто ас экскурсионный, очень быстро прошла наша трехчасовая экскурсия, огромный массив алкоинформации, с прекрасным экскурсоводом, любителям неформальных экскурсий рекомендую))) 5+
  • О
    Ольга
    5 августа 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Алина, огромное Вам спасибо за рассказы, изысканное угощение, великолепные коктейли и рекомендации, которые сделали наш отдых в Нижнем Новгороде незабываемым!!!!
  • Н
    Никита
    30 июля 2025
    Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
    Выше всяческих похвал!
  • Е
    Евгения
    20 июля 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Огромное спасибо Ангелина за чудесную экскурсию. Очень грамотно составленная программа, когда ты вроде и выпил много, но чувствуешь себя хорошо. Рекомендую 100% всем
  • И
    Игорь
    20 июля 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Интересная, нестандартная экскурсия с замечательным, увлеченным гидом Алиной! Алина эрудирована и максимально доброжелательна, дает возможность увидеть не только туристические достопримечательности, но и почувствовать жизнь замечательного города, какой ее видят нижегородцы. Экскурсия неутомительная, маршрут отлично продуман и сбалансирован. Огромное спасибо Алине!
  • Т
    Татьяна
    14 июля 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Ходили семьей на тур по барам со знатоком на день рождения, и не пожалели, что выбрали данный тур. Алина интересно
    читать дальше

    рассказывала про город, заходили на улочки, куда бы сами не зашли. В барах и ресторанах предлагались вкусные коктейли, настойки и блюда. Попробовали нижегородские блюда, которые сама бы и не заказала. В двух ресторанах поздравили с Днем рождения, вынесли комплимент в виде десертов. Настроение было отличное! Спасибо Алине.

    Ходили семьей на тур по барам со знатоком на день рождения, и не пожалели, что выбрали данный тур. Алина интересно
  • Е
    Екатерина
    1 июля 2025
    Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
    Очень интересно и вкусно!
  • А
    Александр
    22 июня 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Крайне рекомендую, это отличная экскурсия, которая открывает Нижний Новгород с неожиданной, гастрономической стороны. Интересный маршрут, атмосферные бары и возможность узнать город через вкусы и рассказы - обязательно к посещению!
  • М
    Михаил
    20 июня 2025
    Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
    Увлекаетесь крафтовым, хотите увидеть то что скрыто? Вам сюда. Ася отличный рассказчик и знаток. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    17 июня 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Прекрасно провели время с друзьями. Отличный маршрут. Очень рекомендуем
    Прекрасно провели время с друзьями. Отличный маршрут. Очень рекомендуем
  • А
    Анна
    16 июня 2025
    Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
    Отличная, легкая, веселая прогулка для дружеской взрослой компании)
    Посетили почти все гасто знаковые места из всех рекомендаций!
    Можно добавить побольше интересных «питейных» историй города: веселых или загадочных.
    Маршрут составлен замечательно!

