Индивидуальная
до 10 чел.
Крафтовый Нижний Новгород
Узнайте историю крафтового пива в Нижнем Новгороде, посетив пять уникальных баров с дегустацией. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь вкусом
Начало: На улице Рождественской
11 дек в 18:00
12 дек в 18:00
от 9900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Откройте тайны кулинарного Нижнего с ресторанным критиком, погрузитесь в историю и вкусы города
Начало: На площади Народного единства
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 6700 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
Узнать, где, что и как нужно пить в столице Приволжья
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
от 8000 ₽ за всё до 30 чел.
- ООльга21 июня 2025Нижний Новгород под градусом: по барам со знатокомДата посещения: 20 июня 2025Это был незабываемый вечер, Алина все организовала, нас везде ждали, много интересного узнали, то что пробовали из напитков и еды, самостоятельно конечно мы и не попробовали! Всем рекомендую данную экскурсию! Алине спасибо большое!!!
- ННаталья27 ноября 2025Всем, кто хочет провести время не стандартно, увидеть исторические места, попробовать необычные блюда, услышать прекрасного рассказчика. Нижний Новгород и его
- ААлексей8 ноября 2025Отлично организованная экскурсия, места и формат. Большое спасибо за прекрасный вечер и созданное настроение
- ВВладимир7 ноября 2025Необычный для меня формат экскурсии с погружением в историю питейных заведений Нижнего. Нам с супругой понравилось, да и напитки попробовали необычные.
- ТТатьяна16 октября 2025Замечательно, что у нас есть такие молодые люди как Алина, интересные, целеустремленные, с любовью к своему городу. Благодаря ей за один вечер познакомились с кухней нескольких кафе и ресторанов Нижнего Новгорода и достопримечательностями Рождественской улицы. Впечатления отличные! Вкусно, живо, развлекательно!
- ЮЮлия29 сентября 2025Прекрасное мероприятие для компании в вечернее время!
Спасибо! В нашем случае это было великолепное дополнение к дневной деловой части визита в Нижний Новгород.
рекомендуем
- ЕЕлена27 сентября 2025Очень интересный экскурсовод, динамическая и познавательная экскурсия не только для тела, но и для души
- ККлимович15 сентября 2025Прогулялись с Алиной по Рождественке с посещением ресторанов и питейных заведений. Алина показала нам как известные, так и нишевые заведения,
- ООльга18 августа 2025Очень понравилась эта необычная экскурсия! Познавательно,живо,вкусно и весело! Всем рекомендую!
- ММихаил8 августа 2025Уже прошел час, до сих про под впечатлением) Алина просто ас экскурсионный, очень быстро прошла наша трехчасовая экскурсия, огромный массив алкоинформации, с прекрасным экскурсоводом, любителям неформальных экскурсий рекомендую))) 5+
- ООльга5 августа 2025Алина, огромное Вам спасибо за рассказы, изысканное угощение, великолепные коктейли и рекомендации, которые сделали наш отдых в Нижнем Новгороде незабываемым!!!!
- ННикита30 июля 2025Выше всяческих похвал!
- ЕЕвгения20 июля 2025Огромное спасибо Ангелина за чудесную экскурсию. Очень грамотно составленная программа, когда ты вроде и выпил много, но чувствуешь себя хорошо. Рекомендую 100% всем
- ИИгорь20 июля 2025Интересная, нестандартная экскурсия с замечательным, увлеченным гидом Алиной! Алина эрудирована и максимально доброжелательна, дает возможность увидеть не только туристические достопримечательности, но и почувствовать жизнь замечательного города, какой ее видят нижегородцы. Экскурсия неутомительная, маршрут отлично продуман и сбалансирован. Огромное спасибо Алине!
- ТТатьяна14 июля 2025Ходили семьей на тур по барам со знатоком на день рождения, и не пожалели, что выбрали данный тур. Алина интересно
- ЕЕкатерина1 июля 2025Очень интересно и вкусно!
- ААлександр22 июня 2025Крайне рекомендую, это отличная экскурсия, которая открывает Нижний Новгород с неожиданной, гастрономической стороны. Интересный маршрут, атмосферные бары и возможность узнать город через вкусы и рассказы - обязательно к посещению!
- ММихаил20 июня 2025Увлекаетесь крафтовым, хотите увидеть то что скрыто? Вам сюда. Ася отличный рассказчик и знаток. Рекомендую.
- ЕЕкатерина17 июня 2025Прекрасно провели время с друзьями. Отличный маршрут. Очень рекомендуем
- ААнна16 июня 2025Отличная, легкая, веселая прогулка для дружеской взрослой компании)
Посетили почти все гасто знаковые места из всех рекомендаций!
Можно добавить побольше интересных «питейных» историй города: веселых или загадочных.
Маршрут составлен замечательно!
