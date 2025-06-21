О Ольга Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком Дата посещения: 20 июня 2025 Это был незабываемый вечер, Алина все организовала, нас везде ждали, много интересного узнали, то что пробовали из напитков и еды, самостоятельно конечно мы и не попробовали! Всем рекомендую данную экскурсию! Алине спасибо большое!!!

Н Наталья Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком читать дальше история с необычного ракурса. А как вкусно))) Воспоминания классные, хочется вернуться и повторить)) Алина, вы чудесны! Спасибо, что придумали и реализовали этот проект! Уже рекомендую всем знакомым)) Всем, кто хочет провести время не стандартно, увидеть исторические места, попробовать необычные блюда, услышать прекрасного рассказчика. Нижний Новгород и его

А Алексей Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком Отлично организованная экскурсия, места и формат. Большое спасибо за прекрасный вечер и созданное настроение

В Владимир Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива Необычный для меня формат экскурсии с погружением в историю питейных заведений Нижнего. Нам с супругой понравилось, да и напитки попробовали необычные.

Т Татьяна Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком Замечательно, что у нас есть такие молодые люди как Алина, интересные, целеустремленные, с любовью к своему городу. Благодаря ей за один вечер познакомились с кухней нескольких кафе и ресторанов Нижнего Новгорода и достопримечательностями Рождественской улицы. Впечатления отличные! Вкусно, живо, развлекательно!

Ю Юлия Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком Прекрасное мероприятие для компании в вечернее время!

Спасибо! В нашем случае это было великолепное дополнение к дневной деловой части визита в Нижний Новгород.

Е Елена Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком Очень интересный экскурсовод, динамическая и познавательная экскурсия не только для тела, но и для души

К Климович Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком читать дальше интересные объекты нижегородского стрит-арта, порекомендовала оригинальные напитки и блюда. Алина прекрасный рассказчик и обладает большими историческими и краеведческими знаниями. Спасибо Алине за прекрасный вечер! Прогулялись с Алиной по Рождественке с посещением ресторанов и питейных заведений. Алина показала нам как известные, так и нишевые заведения,

О Ольга Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком Очень понравилась эта необычная экскурсия! Познавательно,живо,вкусно и весело! Всем рекомендую!

М Михаил Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком Уже прошел час, до сих про под впечатлением) Алина просто ас экскурсионный, очень быстро прошла наша трехчасовая экскурсия, огромный массив алкоинформации, с прекрасным экскурсоводом, любителям неформальных экскурсий рекомендую))) 5+

О Ольга Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком Алина, огромное Вам спасибо за рассказы, изысканное угощение, великолепные коктейли и рекомендации, которые сделали наш отдых в Нижнем Новгороде незабываемым!!!!

Н Никита Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива Выше всяческих похвал!

Е Евгения Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком Огромное спасибо Ангелина за чудесную экскурсию. Очень грамотно составленная программа, когда ты вроде и выпил много, но чувствуешь себя хорошо. Рекомендую 100% всем

И Игорь Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком Интересная, нестандартная экскурсия с замечательным, увлеченным гидом Алиной! Алина эрудирована и максимально доброжелательна, дает возможность увидеть не только туристические достопримечательности, но и почувствовать жизнь замечательного города, какой ее видят нижегородцы. Экскурсия неутомительная, маршрут отлично продуман и сбалансирован. Огромное спасибо Алине!

Т Татьяна Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком читать дальше рассказывала про город, заходили на улочки, куда бы сами не зашли. В барах и ресторанах предлагались вкусные коктейли, настойки и блюда. Попробовали нижегородские блюда, которые сама бы и не заказала. В двух ресторанах поздравили с Днем рождения, вынесли комплимент в виде десертов. Настроение было отличное! Спасибо Алине. Ходили семьей на тур по барам со знатоком на день рождения, и не пожалели, что выбрали данный тур. Алина интересно

Е Екатерина Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива Очень интересно и вкусно!

А Александр Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком Крайне рекомендую, это отличная экскурсия, которая открывает Нижний Новгород с неожиданной, гастрономической стороны. Интересный маршрут, атмосферные бары и возможность узнать город через вкусы и рассказы - обязательно к посещению!

М Михаил Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива Увлекаетесь крафтовым, хотите увидеть то что скрыто? Вам сюда. Ася отличный рассказчик и знаток. Рекомендую.

Е Екатерина Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком Прекрасно провели время с друзьями. Отличный маршрут. Очень рекомендуем