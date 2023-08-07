Мы отправимся в тихие бухты и на необитаемые острова. Или же поплаваем по реке вдали от людей. Вдвоём, с детьми или фотографом — вы сами решаете, в какой компании поехать в это мини-путешествие.



Роль фотографа готов исполнить и капитан: он поснимает вас на вашу технику, а также научит управлять яхтой. Фруктовая тарелка, игристое, свечи и музыка входят в стоимость.