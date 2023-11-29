Индивидуальная прогулка на яхте в Нижнем Новгороде предлагает уникальную возможность насладиться уединением на воде. Маршрут выбирается по вашему желанию: это могут быть тихие бухты или прогулка по реке. На борту
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Романтическая атмосфера
- 📸 Бесплатная фотосессия
- 🍇 Фрукты и игристое включены
- 🛥️ Индивидуальный маршрут
- 🎶 Музыка на ваш вкус
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки на яхте - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться всеми прелестями водной прогулки, включая купание и ужин на свежем воздухе. В апреле и октябре погода может быть прохладнее, но всё ещё подходящей для романтического вечера. В зимние месяцы прогулки на яхте не проводятся, но в марте и ноябре возможны отдельные тёплые дни для коротких прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Нижний Новгород
Описание экскурсии
Выстроим маршрут в зависимости от ваших предпочтений: уединённые бухточки, необитаемые острова, прогулка по реке — выбирать вам. В понравившемся месте вы сможете искупаться, а также поужинать: мы поставим столик со свечами на берегу или прямо на яхте. Берите с собой любимую еду, напитки, составляйте плейлист с музыкой, которую хотите услышать (или доверьте это дело нам), а мы вас отвезём в живописные уголки и пофотографируем!
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из наших капитанов
- Фруктовая тарелка, игристый напиток, свечи и лёгкая музыка входят в стоимость. Вы можете взять с собой дополнительную еду и напитки.
- Фотосессия на вашу технику — бесплатна
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт-клубе «Лето»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1462 туристов
Мы любим яхтинг. Любим смотреть, как по-новому открывают нижегородцы свой родной город и как путешественники знакомятся с ним. Эти незабываемые закаты, отражение огней в воде. Необитаемые острова и закрытые бухты в центре на стрелке Оки и Волги. Будем рады подарить вам яркие впечатления!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)
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А
Были на прогулке на яхте, отмечали день рождения. Все очень понравилось: вид, сама яхта, сервис, атрибутика для фотографий даже была! Жаль, что время так быстро пролетело 😅. Сергей давал рулить и провел мини экскурсию
Рекомендуем! 👍🏻
Рекомендуем! 👍🏻
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А
Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
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Наша прогулка превзошла все ожидания, помимо красивейшего заката, в небо взлетели воздушные шары. Это незабываемо. Сергей прекрасный капитан и чудесный собеседник.
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Здравствуйте,прогулка произвела на меня прекрасное впечатление)Великолепные пейзажи,закат и интересный рассказ шкипера,я в восторге,спасибо ❤️
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Прекрасная прогулка, большое спасибо Сергею за новые знания и позитив!
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