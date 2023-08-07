Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Мы отправимся в тихие бухты и на необитаемые острова. Или же поплаваем по реке вдали от людей. Вдвоём, с детьми или фотографом — вы сами решаете, в какой компании поехать в это мини-путешествие.
Роль фотографа готов исполнить и капитан: он поснимает вас на вашу технику, а также научит управлять яхтой. Фруктовая тарелка, игристое, свечи и музыка входят в стоимость.
Роль фотографа готов исполнить и капитан: он поснимает вас на вашу технику, а также научит управлять яхтой. Фруктовая тарелка, игристое, свечи и музыка входят в стоимость.
Ближайшие даты:
7
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8
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авг
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Выстроим маршрут в зависимости от ваших предпочтений: уединённые бухточки, необитаемые острова, прогулка по реке — выбирать вам. В понравившемся месте вы сможете искупаться, а также поужинать: мы поставим столик со свечами на берегу или прямо на яхте. Берите с собой любимую еду, напитки, составляйте плейлист с музыкой, которую хотите услышать (или доверьте это дело нам), а мы вас отвезём в живописные уголки и пофотографируем!
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из наших капитанов
- Фруктовая тарелка, игристый напиток, свечи и лёгкая музыка входят в стоимость. Вы можете взять с собой дополнительную еду и напитки.
- Фотосессия на вашу технику — бесплатна
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на остановке Стрелка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 282 туристов
Мы любим яхтинг. Любим смотреть, как по-новому открывают нижегородцы свой родной город и как путешественники знакомятся с ним. Эти незабываемые закаты, отражение огней в воде. Необитаемые острова и закрытые бухты в центре на стрелке Оки и Волги. Будем рады подарить вам яркие впечатления!
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