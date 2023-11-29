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Вечерняя прогулка на яхте для двоих

Погрузитесь в атмосферу романтики на яхте, исследуя уединённые бухты и острова. Ужин при свечах и фотосессия на память
Индивидуальная прогулка на яхте в Нижнем Новгороде предлагает уникальную возможность насладиться уединением на воде. Маршрут выбирается по вашему желанию: это могут быть тихие бухты или прогулка по реке. На борту
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вас ждёт фруктовая тарелка, игристое и музыка. Капитан с удовольствием сделает фотографии на вашу технику и научит управлять яхтой.

Вечерняя прогулка - это идеальный способ провести время вдвоём, насладиться живописными видами и отдохнуть от городской суеты

4.8
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Романтическая атмосфера
  • 📸 Бесплатная фотосессия
  • 🍇 Фрукты и игристое включены
  • 🛥️ Индивидуальный маршрут
  • 🎶 Музыка на ваш вкус

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки на яхте - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться всеми прелестями водной прогулки, включая купание и ужин на свежем воздухе. В апреле и октябре погода может быть прохладнее, но всё ещё подходящей для романтического вечера. В зимние месяцы прогулки на яхте не проводятся, но в марте и ноябре возможны отдельные тёплые дни для коротких прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Вечерняя прогулка на яхте для двоих

Что можно увидеть

  • Нижний Новгород

Описание экскурсии

Выстроим маршрут в зависимости от ваших предпочтений: уединённые бухточки, необитаемые острова, прогулка по реке — выбирать вам. В понравившемся месте вы сможете искупаться, а также поужинать: мы поставим столик со свечами на берегу или прямо на яхте. Берите с собой любимую еду, напитки, составляйте плейлист с музыкой, которую хотите услышать (или доверьте это дело нам), а мы вас отвезём в живописные уголки и пофотографируем!

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать один из наших капитанов
  • Фруктовая тарелка, игристый напиток, свечи и лёгкая музыка входят в стоимость. Вы можете взять с собой дополнительную еду и напитки.
  • Фотосессия на вашу технику — бесплатна

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В яхт-клубе «Лето»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1462 туристов
Мы любим яхтинг. Любим смотреть, как по-новому открывают нижегородцы свой родной город и как путешественники знакомятся с ним. Эти незабываемые закаты, отражение огней в воде. Необитаемые острова и закрытые бухты в центре на стрелке Оки и Волги. Будем рады подарить вам яркие впечатления!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
2
1
Дмитрий
Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)
Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)
Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)
Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)
Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)
Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)
Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)
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А
Были на прогулке на яхте, отмечали день рождения. Все очень понравилось: вид, сама яхта, сервис, атрибутика для фотографий даже была! Жаль, что время так быстро пролетело 😅. Сергей давал рулить и провел мини экскурсию

Рекомендуем! 👍🏻
Были на прогулке на яхте, отмечали день рождения. Все очень понравилось: вид, сама яхта, сервис, атрибутика
Были на прогулке на яхте, отмечали день рождения. Все очень понравилось: вид, сама яхта, сервис, атрибутика
Были на прогулке на яхте, отмечали день рождения. Все очень понравилось: вид, сама яхта, сервис, атрибутика
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А
Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))
Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))
Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))
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Татьяна
Наша прогулка превзошла все ожидания, помимо красивейшего заката, в небо взлетели воздушные шары. Это незабываемо. Сергей прекрасный капитан и чудесный собеседник.
Наша прогулка превзошла все ожидания, помимо красивейшего заката, в небо взлетели воздушные шары. Это незабываемо. Сергей
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Алла
Здравствуйте,прогулка произвела на меня прекрасное впечатление)Великолепные пейзажи,закат и интересный рассказ шкипера,я в восторге,спасибо ❤️
Здравствуйте,прогулка произвела на меня прекрасное впечатление)Великолепные пейзажи,закат и интересный рассказ шкипера,я в восторге,спасибо ❤️
Здравствуйте,прогулка произвела на меня прекрасное впечатление)Великолепные пейзажи,закат и интересный рассказ шкипера,я в восторге,спасибо ❤️
Здравствуйте,прогулка произвела на меня прекрасное впечатление)Великолепные пейзажи,закат и интересный рассказ шкипера,я в восторге,спасибо ❤️
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Елена
Прекрасная прогулка, большое спасибо Сергею за новые знания и позитив!
Прекрасная прогулка, большое спасибо Сергею за новые знания и позитив!
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