Вечерняя прогулка на яхте для двоих

Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы отправимся в тихие бухты и на необитаемые острова. Или же поплаваем по реке вдали от людей. Вдвоём, с детьми или фотографом — вы сами решаете, в какой компании поехать в это мини-путешествие.

Роль фотографа готов исполнить и капитан: он поснимает вас на вашу технику, а также научит управлять яхтой. Фруктовая тарелка, игристое, свечи и музыка входят в стоимость.
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Ближайшие даты:
7
авг
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выстроим маршрут в зависимости от ваших предпочтений: уединённые бухточки, необитаемые острова, прогулка по реке — выбирать вам. В понравившемся месте вы сможете искупаться, а также поужинать: мы поставим столик со свечами на берегу или прямо на яхте. Берите с собой любимую еду, напитки, составляйте плейлист с музыкой, которую хотите услышать (или доверьте это дело нам), а мы вас отвезём в живописные уголки и пофотографируем!

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать один из наших капитанов
  • Фруктовая тарелка, игристый напиток, свечи и лёгкая музыка входят в стоимость. Вы можете взять с собой дополнительную еду и напитки.
  • Фотосессия на вашу технику — бесплатна

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на остановке Стрелка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Вечерние
Ночные
Летние
Выездные
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Стрелка
Природа и пейзажи
На яхте

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