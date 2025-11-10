Приглашаем на экскурсию-знакомство с городом и легендарными событиями, происходившими в нём. Мы покажем вам красивые места и объекты, связанные с личностями-первопроходцами в своём деле.
Чкаловская лестница, здание государственного банка, аллея Романовых и Рюриковичей — всё это будет на маршруте. Вы удивитесь, как много событий происходило здесь впервые!
Описание экскурсии
- Во время экскурсии мы вспомним самые яркие события и имена самобытных личностей. Поговорим о Чкалове, Горьком, Коноваленко, Алексееве и других нижегородцах.
- Посетим парк 800-летия на живописном берегу у слияния Волги и Оки.
- Рассмотрим самые красивые дома в Нижнем — усадьбу Рукавишниковых и здание Государственного банка 1913 года постройки.
- Побываем на территории знаменитой Нижегородской ярмарки и познакомимся с братом Исаакиевского собора.
- Полюбуемся Чкаловской лестницей и храмом начала 18 века.
- Воочию увидим аллею Романовых и Рюриковичей — уникальное место в России.
Вы узнаете:
- Как город развивался и чем жил в разные периоды своей истории.
- Какими рекордами связаны лётчик Чкалов и Чкаловская лестница.
- Где и чем сейчас дышат потомки купца Рукавишникова и какое отношение они имеют к другому знаменитому нижегородскому лётчику.
- Чем вошёл в историю банк на Большой Покровской.
- Был ли Жюль Верн в Нижнем Новгороде и почему он перепутал Оку и Волгу.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Renault Captur, есть бустер.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Чкалову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 2810 туристов
Здравствуйте, мы команда профессиональных экскурсоводов. Наши главные ценности — постоянное развитие, ответственность и качественный подход. Будем рады открыть для вас самые яркие, интересные и самобытные грани Нижнего Новгорода и области. Ждём вас в гости, друзья!Задать вопрос
